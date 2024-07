Une invention aussi insolite qu’efficace pour empêcher les squatteurs d’élire domicile dans votre logement

Si vous disposez d’une résidence secondaire, que vous occupez quelques semaines, ou quelques mois par an, vous disposez de ce que l’on appelle un « logement vacant ». Début 2021, on dénombre, dans le cadre du recensement de la population, 3,1 millions de logements vacants en France (hors Mayotte), selon ministère de l’Écologie. Et, la plus grande crainte de ces propriétaires, est de voir leurs logements squattés par des gens sans scrupules. Une fois installés, les squatteurs sont difficiles à déloger, malgré l’infraction commise. À Nice, la ville expérimente un nouveau concept développé par l’entreprise Verisure : le système anti-intrusion, générateur de brouillard. Quel est-il ? Et, pourquoi pourrait-il être généralisé ? Réponse immédiatement.

Un système anti-intrusion générateur de brouillard

Si la solidarité entre voisins demeure la meilleure arme anti-squatte, elle ne permet pas toujours d’éviter une intrusion. L’entreprise Verisure, spécialisée dans les systèmes de sécurité du domicile, a mis au point un nouveau système qui combine alarme sonore, et diffusion d’un épais brouillard. Le but : rendre le logement visé impossible à occuper et prévenir les forces de l’ordre d’une intrusion. La ville de Nice a décidé d’expérimenter ce dispositif sur les logements sociaux du bailleur Côte d’Azur Habitat. Quarante logements sont ainsi équipés de ce système, qui paraît efficace, comme l’expliquent nos confrères du site tf1info.fr, qui l’ont testé.

Comment fonctionne ce dispositif ?

Le système anti-intrusion développé par Verisure combine plusieurs systèmes. Par conséquent, il dispose d’une caméra de surveillance, d’une sirène intérieure, et d’un générateur de brouillard. Le tout étant, bien entendu, relié à la centrale d’appel, qui, en cas d’intrusion, déclenchera l’intervention des forces de l’ordre. Concrètement, en cas d’intrusion, une alarme sonore se déclenche immédiatement. Ensuite, si dans les 30 secondes qui suivent l’intrusion, le propriétaire n’entre pas un code secret, le générateur de brouillard se déclenche à son tour. Un nuage de fumée très épaisse se répand alors dans chacune des pièces de l’appartement. Les intrus sont ainsi contraints de quitter les lieux, car comme l’explique l’équipe de Tf1 qui a testé le dispositif, il est absolument impossible de rester dans la fumée générée, l’air y est irrespirable. Enfin, et dans tous les cas, « on a une intervention de la police en moins de dix minutes. Le brouillard est un complément. Il va permettre que les gens ne restent pas sur place », explique Aurélien Mach, responsable commercial chez Verisure.

Le brouillard généré est-il dangereux pour la santé ?

D’après le commercial interrogé par TF1, le brouillard généré est de la glycérine végétale. Une substance qui n’est ni dangereuse pour l’environnement, ni pour les animaux, et qui ne laisse aucun résidu dans l’appartement. Pour information, la glycérine végétale est aussi la matière utilisée dans le vapotage, et ne présenterait, à priori, aucun risque grave en cas d’inhalation. Aujourd’hui, ce sont donc 40 logements vacants sur la ville de Nice qui sont équipés de ce système pour un coût de 36 000 € par an. Pour le bailleur social, cela revient bien moins cher que de posséder des appartements squattés. Les loyers impayés, les nuisances qui en découlent, et parfois, la rénovation complète d’un appartement après départ des squatteurs, revient beaucoup plus cher.

« Avec ce dispositif, nous pouvons immédiatement reprendre possession du domicile », explique Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité et président du bailleur Côte d'Azur Habitat. Si le dispositif s'avère convaincant, il devrait être étendu à d'autres logements vacants de la ville de Nice.