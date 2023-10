Le vapotage n’est pas sans risque alerte l’ONU et les effets à long terme ne sont toujours pas connus

Si vous observez la sortie d’un lycée, voire d’un collège, vous pourriez être impressionnés par le nombre de jeunes personnes qui dégainent une cigarette à la sortie. Que ce soit une véritable cigarette avec tabac, nicotine et goudron ou une cigarette électronique, ils sont des milliers à tirer nerveusement sur leurs cigarettes entre deux cours ou à la récréation. L’ONU et les pneumologues alertent sur une nouvelle maladie appelée EVALI, qui découle directement du vapotage. Certes, vapoter semble moins dangereux que le tabac, mais apparemment ce n’est pas sans risque. Au point où l’ONU demande l’interdiction pure et simple du tabac et du vapotage dans les écoles. Toujours selon l’ONU, l’arrivée du vapotage n’a fait qu’empirer le phénomène du tabac chez les plus jeunes. Certains commencent à vapoter dès l’âge de 11 ans et ce n’est vraiment pas une bonne idée ! Décryptage

La maladie EVALI, qu’est-ce que c’est ?

Dans une vidéo publiée sur TikTok, un médecin explique qu’il reçoit de plus en plus de jeunes atteints de difficultés respiratoires. Ces dernières rendant le passage en réanimation et l’intubation pour la plupart des cas recensés. Et dans 100 % des cas, les patients sont des vapoteurs réguliers. Ce phénomène du vapotage a même donné lieu à une nouvelle maladie : EVALI ou Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping Products (en français : Lésions associées à l’utilisation de produits de cigarette électronique ou de vapotage). C’est une maladie pulmonaire grave qui a été associée à l’utilisation de cigarettes électroniques ou de produits de vapotage. Elle a émergé aux États-Unis en 2019 et a suscité une préoccupation croissante parmi les professionnels de la santé et les autorités sanitaires.

Pourquoi les cigarettes électroniques sont-elles dans le viseur de l’ONU ?

Pour l’institution internationale, le vapotage encourage les plus jeunes à fumer et à devenir, par la suite, des fumeurs de « vraies » cigarettes. Attirés par les goûts sucrés et les formes colorées des cigarettes électroniques jetables, les plus jeunes « tombent » rapidement dans le piège de la dépendance. Le problème étant que les e-liquides contiennent de la nicotine, ce qui provoque nécessairement une dépendance du cerveau. Si, en plus, ces jeunes vapotent des liquides de mauvaise qualité ou ceux contenant du THC, la substance psychotrope du cannabis, ils multiplient les risques d’être atteints d’EVALI. Si nous n’agissons pas d’urgence maintenant, nous risquons de voir la prochaine génération de consommateurs de tabac et de nicotine recrutés grâce aux pratiques contraires à l’éthique des industries du tabac. Telle est la récente déclaration du Dr Hans Henri Kluge, directeur régional de la Région européenne de l’OMS. La vente de tabac est interdite au moins de 18 ans, ce qui n’est pas le cas des cigarettes électroniques qui ne comportent pas non plus d’avertissement sanitaire.

Quels sont les symptômes de l’EVALI ?

Votre adolescent vapote avec ou sans votre autorisation, et prend donc des risques pour sa santé. Les symptômes de l’EVALI comprennent généralement des problèmes respiratoires tels que toux, essoufflement, douleur thoracique, fièvre et fatigue. Certains patients ont également signalé des symptômes gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements et diarrhée. Dans les cas graves, l’EVALI peut entraîner une insuffisance respiratoire nécessitant une assistance respiratoire.

Ces symptômes seraient, en réalité, provoqués par l'acétate de vitamine E, un additif huileux utilisé dans certains produits de vapotage au THC, selon Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis. Attention donc, le médecin sur TikTok reconnaît que le vapotage semble moins dangereux que le tabac. Pourtant, il prévient aussi sur le manque de recul dont nous disposons quant à ces effets sur la santé, à plus long terme. Vous l'aurez compris, jeunes ou vieux, le mieux est peut-être de ne pas fumer ou au moins d'essayer d'arrêter.