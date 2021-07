Pourquoi avons nous envie d’aller aux toilettes après un café et/ou une cigarette ?

Les fumeurs connaissent une règle immuable qui peut prêter à sourire… Pourtant, elle est quasiment infaillible et se produit en général dans la matinée ! Cette règle c’est celle de « 3C » que l’on traduit par “Café-Clope-Caca” ! Désolée pour le manque de poésie, mais c’est un fait…

Au petit matin quand un fumeur se lève, généralement il commence par boire un petit café qu’il accompagne « malheureusement » d’une cigarette ! Quelques minutes après survient une furieuse envie… de courir aux toilettes pour se délester du repas de la veille ! Quelques explications scientifiques permettront peut-être de mieux comprendre ce phénomène bizarre.

Le café ne serait pas responsable pour une fois !

Une étude parue dans le GutJournal en 1990, nous n’en n’avons pas trouvé de plus récente, sonde 99 personnes. Selon cette étude, boire un café « seul » entraînerait une envie de déféquer chez 29% des cas. Une étude plus récente parue sur le site EurekaAlert et menée par l’Université du Texas, revient sur les potentiels effets diurétiques du café. Pour réaliser l’étude, les chercheurs ont administré une boisson caféinée et des bactéries intestinales à un premier groupe de rats. Le second a reçu une boisson décaféinée et le dernier n’a rien reçu du tout.

Pour les deux groupes ayant reçu un liquide, les muscles intestinaux et le côlon sont entrés en action. Si la caféine ne joue aucun rôle, le phénomène serait dû à d’autres éléments. Le café contient de la gastrine, hormone qui aide à la digestion, mais l’envie d’uriner serait plus fréquente… La caféine n’est donc pas responsable de cette soudaine envie d’aller aux toilettes.

La cigarette alors ?

Effectivement ce serait plutôt l’association avec la cigarette qui donnerait cette envie brutale ! La nicotine serait responsable de l’envie d’aller faire un tour aux toilettes. Elle provoque un phénomène appelé péristaltisme. Le tissu musculaire transporte et transforme les aliments.

Fumer une cigarette stimule la contraction de l’œsophage, puis de l’estomac et enfin de l’intestin. Si vous ajouter avec votre café-clope, une viennoiserie, le processus de contractions va s’enclencher et l’envie va surgir. La cigarette serait donc la « responsable » de ce phénomène assez étrange… Vous allez donc pouvoir continuer à boire du café et pouvoir arrêter de fumer.

Comment éviter la constipation si vous arrêtez de fumer ?

Evidemment, puisque l’on vient de voir que la cigarette aidait le transit, si vous arrêtez vous risquez de découvrir la constipation. Ce qui est une très mauvaise excuse pour continuer à fumer. Pour éviter l’effet inverse si vous arrêtez de fumer, en sachant que la constipation n’est que passagère, voici comment l’éviter !

Buvez 1.5 litres d’eau ou de café par jour !

Pratiquez un sport au moins 1/2h par jour ou marchez !

Ajoutez des fibres à votre alimentation (céréales, légumes, fruits)

Des laxatifs chimiques existent en pharmacies.

Pour venir à bout de votre constipation passagère après arrêt du tabac, il faudra table sur :

Les pruneaux

La compote de rhubarbe ou de pomme

Le café (tiens donc !)

Les yaourts

Les abricots secs ou les figues

Il y a pire comme régime non ? Le seul risque de la consommation augmentée de café est de vous donner envie de faire pipi… Mais ça c’est une autre histoire !