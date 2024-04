PaintCam Eve, la caméra qui tire des billes de paintball et du gaz lacrymogène sur les cambrioleurs

En France, le nombre de cambriolages continue de progresser chaque année. D’après des chiffres sur l’insécurité et la délinquance, publiés sur le site du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, il a augmenté de 3 % en 2023, par rapport à l’année précédente. Pour protéger votre logement et dissuader les potentiels cambrioleurs, vous pouvez opter pour des dispositifs protecteurs, tels que les serrures anti-effractions ou les caméras de surveillance. Si ces dernières surveillent votre habitation en permanence et vous envoient des notifications si elles détectent une présence suspecte, elles ne peuvent pas intervenir en cas d’intrusion. Ce qui limite, dans une certaine mesure, leur capacité de dissuasion. Afin de décourager plus efficacement les cambrioleurs, une startup Slovène a mis au point la première caméra de surveillance pouvant tirer des billes de paintball, baptisée PaintCam Eve.

Des billes de paintball et des projectiles diffusant du gaz lacrymogène

Si les caméras de surveillance classiques sont considérées comme des systèmes de sécurité passifs, PaintCam Eve est un dispositif actif conçu par la startup slovène pour intervenir efficacement, en cas de présence suspecte dans votre habitation ou à proximité. Une fois que la caméra détecte une personne inconnue, elle la marque et donne un avertissement. Si l’intrus ne quitte pas la zone dans un certain délai, elle commence à tirer sur lui avec des billes de paintball ou des projectiles diffusant un gaz lacrymogène (en fonction de la solution de dissuasion choisie). Les billes de peinture peuvent infliger des douleurs plus ou moins intenses aux cibles et tacher leurs vêtements, afin de faciliter leur identification par les forces de l’ordre. Le gaz lacrymogène, quant à lui, se présente comme un excellent moyen pour décourager un groupe d’individus malintentionnés.

Une caméra utilisant une intelligence artificielle dans ses prises de décision

Pour améliorer votre sécurité, PaintCam Eve utilise une technologie d’intelligence artificielle avancée pour suivre des objets, identifier les occupants de votre logement et les intrus, mais également les animaux. Selon vos instructions, la caméra de surveillance peut donner un avertissement et tirer sur une personne inconnue qui vous accompagne ou qui suit un des membres de votre foyer. Elle est de plus capable de cibler et de tirer sur les pauvres bêtes qui s’introduisent dans votre propriété, si vous le souhaitez… Pour information, grâce à l’intelligence artificielle, cette caméra peut identifier des personnes et des objets dans des conditions de faible visibilité.

Un dispositif proposant toutes les fonctionnalités des caméras de surveillance classiques

Outre ses capacités plutôt insolites, PaintCam Eve vous propose les mêmes fonctionnalités qu’une caméra de surveillance traditionnelle. Ce dispositif peut surveiller votre propriété de jour comme de nuit, grâce à la vision nocturne, détecter tout mouvement et vous alerter en cas d’intrusion dans votre domicile. Il dispose aussi d’un système de stockage permettant d’enregistrer des vidéos prises durant votre absence, par exemple. À noter que la startup slovène projette de lancer une campagne Kickstarter, à partir du 23 avril 2024, et prévoit de commercialiser trois versions de sa caméra de surveillance intelligente, à savoir Eve, Eve+ et Eve Pro. Plus d’informations : paintcam.eu. Pas certain que ce type d’appareil soit autorisé en France, vous en pensez quoi ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .