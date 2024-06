Domotique : les serrures connectées WeLock et Ruilon sont en promotion !

Dans quelques jours, la dernière sonnerie retentira dans toutes les écoles de France ! Une sonnerie libératrice pour les enfants, qui annoncera le début des vacances scolaires. Comme de nombreux parents, vous n’aurez d’autres choix que de partir en vacances pendant ces deux mois d’été. Quant à vos adolescents, ils iront et viendront au gré de leurs sorties entre potes, avec le risque qu’ils perdent leurs clés de maison. Pourquoi ne pas faire confiance à une serrure connectée, qui permettra à l’adolescent ou au conjoint tête en l’air, de rentrer, sans clés ! Nous avons plusieurs fois testé les serrures connectées WeLock (Ruilon), et vous proposons de les découvrir ou de les redécouvrir pour une gestion des entrées simple, et sécurisée. J’ai choisi trois modèles différents afin que vous puissiez comparer et faire le meilleur choix pour vos besoins. Découverte.

Présentation de la serrure connectée WeLock (Ruilon), modèle PCB41

Nous l’avions testé et vous avions fait part de notre retour d’expérience dans cet article. Ce modèle permet d’ajouter jusqu’à 9 mots de passe personnels et de se connecter en Bluetooth à un smartphone. De plus, il peut enregistrer jusqu’à 20 cartes à puce et créer des mots de passe temporaires pour une période donnée avec un nombre illimité d’émissions. L’installation est simple, compatible avec la plupart des portes résidentielles de 50 mm à 100 mm d’épaisseur, et ne nécessite qu’un tournevis. Enfin, la serrure émet une alarme lorsque le niveau de la batterie, alimentée par trois piles AAA/Micro (à commander séparément), est inférieur à 20 %, et elle peut fonctionner jusqu’à un an. La serrure connectée WeLock (Ruilon) PCB41 est vendu au prix de 169 €* sur Amazon. Vous pouvez aussi l’acquérir sur le site WeLock au prix de 189 €*.

Présentation de la serrure connectée WeLock (Ruilon), modèle Touch41

Cette serrure biométrique 5-en-1 permet un déverrouillage en une étape via empreinte digitale, application Bluetooth, carte RFID, clé USB de secours et Wi-Fi (option nécessitant une passerelle séparée). Elle prend en charge jusqu’à 100 empreintes digitales et 20 cartes RFID, avec 3 cartes incluses dans le paquet. L’installation se fait en 10 minutes sur toutes les portes standard, dont les dimensions se situent de 50 à 100 mm d’épaisseur. L’application pour iOS et Android vous permet de surveiller en permanence votre serrure biométrique intelligente, de contrôler l’ouverture de la porte et d’accéder au journal d’activité pour voir qui a ouvert la porte. Deux solutions pour acheter cette serrure connectée ! La première se trouve sur Amazon au prix de 189 €* et le seconde sur le site WeLock au prix de 149 €*.

Présentation de la serrure connectée WeLock (Ruilon) modèle SECBN51

La serrure électronique de porte offre un déverrouillage sans clé 5-en-1 avec prise en charge de jusqu’à 100 empreintes numériques (dont 3 administrateurs), 20 cartes RFID (3 incluses), Bluetooth, déverrouillage USB et option Wi-Fi nécessitant une boîte Wi-Fi supplémentaire, à acheter séparément. La serrure de porte intelligente nouvelle génération est résistante et fiable, adaptée aux températures de -25 °C à 60 °C, avec une étanchéité IP65 pour une installation sous auvent, une protection électrostatique jusqu’à 30 000 V. Enfin, elle dispose d’une durée de vie jusqu’à un million de cycles. De plus, elle peut être ouverte de l’intérieur, en cas d’incendie par exemple. Voici les modèles de portes qui peuvent accueillir cette serrure connectée :

Toutes les portes d’une épaisseur comprise de 30 à 70 mm.

Diamètre des boutons rotatifs : extérieur 46 mm / intérieur 38 mm. Longueur extérieure : 56 mm / intérieur : 57 mm.

Cylindre de serrure électronique de porte – Longueur : réglable extérieur 25 mm – 35 mm / intérieur 25 mm – 45 mm.

La serrure connectée WeLock (Ruilon) modèle SECBN51 est disponible au prix de 199 €* sur Amazon ou au prix de 189 €* sur le site officiel WeLock. Et, vous ? Êtes-vous déjà passés à la serrure connecté pour votre domicile ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 28 juin 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.