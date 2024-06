Je teste le kit de caméras N1 Wifi et la Home station Baseus Security (HD 2K), voici mon avis

Vous n’êtes pas sans savoir que les grandes vacances approchent à grands pas ? Vous pourrez profiter du soleil, si toutefois il se décide à pointer le bout de ses rayons, de la plage, et d’une déconnexion totale du stress quotidien. Mais, serez-vous réellement serein, loin de votre maison, laissée à la merci de cambrioleurs. Je ne veux pas vous inquiéter, mais, chaque année, les cambriolages augmentent et la période estivale reste la plus propice à ce type d’incivilités. Pourquoi ne pas vous protéger efficacement avec une caméra de surveillance de qualité, pour un prix très abordable ? Ainsi, j’ai eu l’occasion de recevoir l’une d’entre elles, fournie par la marque Baseus. Le pack de deux caméras de surveillance Wi-Fi extérieur sans fil est vendue au prix de 169,99 €* sur Amazon. De plus, en cochant la case coupon avant la mise au panier, vous bénéficierez d’une réduction de 10 € sur votre commande. La réduction est effective jusqu’au 30 juin 2024 inclus. Alors, je vous propose de découvrir mon retour d’expérience.

Déballage et design

Lors de la réception de votre commande, vous recevrez les éléments suivants : un adaptateur secteur, deux supports à vis, un jeu de vis, une Home Station, un câble Ethernet RJ45, un câble de charge USB-A vers USB-C et deux caméras N1.

Chaque élément est parfaitement protégé et le design du matériel est sobre et moderne.

Installation

L’installation est un jeu d’enfant. J’ai mis une vingtaine de minutes pour installer les deux caméras et la Home Station. Cette dernière se branche simplement sur la box internet via le câble RJ45. Pour les caméras, vous devrez sortir la visseuse et fixer les supports à l’endroit désiré à l’aide de deux vis.

Pour faire fonctionner le tout, vous devrez installer l’application Baseus Security disponible sur Android et iOS. Pour l’appairage du matériel, il suffit de presser le bouton de jumelage au dos de chaque dispositif et de suivre les indications pas à pas.

Prise en main

Comme je vous le disais en introduction, l’installation est très rapide. Il en va de même avec le paramétrage des caméras. Vous pouvez modifier de nombreux paramètres, mais le réglage d’usine suffit amplement si vous souhaitez un système « clés en main ». Le mode absent devra être appliqué sur chaque caméra, je n’ai pas trouvé d’option pour l’activer en une fois sur l’ensemble du kit, c’est un peu dommage, mais pas rédhibitoire.

Quels sont les points forts des caméras de surveillance N1 de Baseus ?

Les caméras de surveillance N1 de Baseus se distinguent par plusieurs caractéristiques qui les rendent particulièrement efficaces et fiables. Tout d’abord, elles proposent une résolution HD 2K, qui m’a fourni des images claires et détaillées. Je peux évidemment reconnaître un visiteur connu d’un démarcheur, ou d’une personne totalement inconnue. Je peux également, si l’envie m’en prend, m’absenter pendant 210 jours consécutifs en gardant un œil sur ma résidence. Cela étant rendu possible grâce à sa puissante batterie de 7 800 mAh.

Cette autonomie reste assez exceptionnelle, avec un fonctionnement sur batterie, vous en conviendrez. Les deux caméras se dotent par ailleurs d’un détecteur de mouvement intégré qui assure que chaque mouvement suspect est capturé. Le mouvement, c’est un point, mais elle dispose également d’une fonction audio bidirectionnelle permet à la fois d’entendre ce qui se passe dans la zone surveillée, et de communiquer directement via la caméra. Un intrus dans le jardin, vous pouvez calmement lui expliquer qu’il a été vu et que la police est en chemin, cela devrait le faire prendre ses jambes à son cou. Enfin, elle dispose d’une fonction enregistrement local qui garantit que les données sont stockées en toute sécurité sur place, évitant ainsi les risques associés au stockage cloud. Elles sont par ailleurs équipées d’une fonction anti-vol si une personne essaye de les décrocher.

Utilisation et pilotage des caméras de surveillance N1 de Baseus

Une fois que vous aurez trouvé l’emplacement idéal, elles devront être fixées au mur par vissage. Néanmoins, une caméra de surveillance ne se destine pas à être déplacée, ce sera à vous de les installer sur des points stratégiques. Au nombre de deux dans votre colis, vous pourrez installer la première sur la porte d’entrée, et la seconde sur un accès plus caché, à l’arrière de votre maison, par exemple, sur une porte-fenêtre, ou à l’étage ? Peu importe l’endroit puisqu’elles sont polyvalentes et installables en intérieur comme en extérieur. Pour les piloter, là encore la polyvalence est au rendez-vous ! En effet, vous aurez le choix entre le smartphone via l’application Android et iOS, ainsi que les systèmes de domotique tels qu’Alexa et Google Home. Dénuées de branchements filaires, mais alimentées par batterie, ces caméras proposent une grande flexibilité d’installation sans la contrainte des câbles d’alimentation. Pour la connectivité, elles utilisent le protocole Ethernet, garantissant une transmission de données stable et rapide.

Quelques détails un peu plus techniques…

Comme je vous l’ai dit, avec les caméras de surveillance N1 de Baseus c’est une clarté parfaite des vidéos qui vous attend avec une résolution HD 2K. Grâce à un champ de vision (FOV) ultra-large de 145°, elles couvrent une plus grande partie de votre environnement, que ce soit de jour ou de nuit. La vision nocturne en couleur et le zoom numérique 8X permettent de ne rien manquer, même à une distance de 6 mètres. Conçues pour résister à des conditions climatiques extrêmes, ces caméras fonctionnent efficacement dans une plage de températures allant de -20℃ à 50℃. De plus, leur certification IP67 garantit une protection contre la poussière et l’eau.

Focus sur la Homestation, indissociable des deux caméras de surveillance

Avec la HomeStation H1 et ses 16 Go de stockage eMMC intégré, extensible jusqu’à 16 To, le tout sans coûts supplémentaires, vous n’aurez pas à craindre de surfacturation. De plus, elle est sécurité grâce à la protection des données certifiée par TÜV Rheinland EN303645 et CCPA. De plus, le chiffrement AES+RSA garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder à vos informations. Lors de vos absences, et ce, même si vous vous trouvez au bout du monde, vous recevrez, en temps réel, tous les mouvements qui s’opèrent chez vous, en vous alertant immédiatement lorsque quelqu’un s’approche, s’attarde, ou passe devant votre domicile.

Cette fonctionnalité permet de réagir rapidement à toute situation de sécurité. Mais, vous aurez aussi le choix de désactiver les notifications, si, par exemple, un proche passe parfois à votre domicile, pour arroser vos plantes, ou faire acte de présence. Enfin, sachez que vous serez tranquilles pour deux ans en cas de problèmes avec vos caméras ou la station, le pack est garanti deux ans, mais vous disposerez d’une assistance technique à vie. Un bon point supplémentaire pour ceux qui ne sont pas très à l’aise avec les nouvelles technologies.

Conclusion

Est-ce que les caméra Baseus Security N1 et leur Home Station sont de bons produits ? J’ai très envie de répondre oui. L’installation et le paramétrage sont à la portée de tous. L’image est excellente et le temps de réactivité entre une détection et une notification ne dépasse pas les 10 secondes. Le seul petit défaut que j’aurais à leur reprocher, c’est l’absence d’un bouton dans l’application pour passer le système en « mode absence ». Je dois manuellement le faire sur les deux caméras, ce qui n’est pas très grave en soi. Contactée à ce sujet, la marque nous explique que « Dans les futures mises à jour, nous introduirons un mode planification. Cela permet aux utilisateurs de définir des périodes spécifiques pendant lesquelles les alertes sont envoyées chaque jour. Avec ce mode, les utilisateurs n’auront pas besoin de changer fréquemment de mode. ». Si mon test de la caméra de surveillance Wi-Fi extérieur sans fil Baseus vous a convaincu, je vous rappelle son prix de vente. Jusqu’au 30 juin, elle vous reviendra à 159,99 €* en cochant le coupon de réduction de 10 € avant de l’envoyer dans votre panier de commande, au lieu de 169,99 €. Un tarif très compétitif. Les vacances approchent, c’est le moment ou jamais de sécuriser vos entrées, ou les accès à votre maison, invisibles depuis la rue.

Les plus

Une excellente qualité d’image

Une grosse autonomie

Une installation rapide

Une prise en main facile

Un prix très abordable

Les moins

Un bouton pour passer l’ensemble en mode « absence » aurait été apprécié

Les caractéristiques techniques

Résolution d’enregistrement vidéo : ‎1296 p

Technologie de communication sans fil : Wi-Fi

Angle de visualisation : 145 degrés

Type d’installation : À visser

Gamme de vision nocturne : ‎8 m

Fréquence d’images : 15 images par seconde

Matériau : acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Dimensions de l’article : L × l × H : 50 × 60 × 93 mm

Niveau de résistance à l’eau : étanche

Poids : 1,94 kg

Batterie : ‎Lithium-ion – incluse

Type d’ampoule ‎ : LED

*Le prix a été relevé le 21 juin 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

