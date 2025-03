Adieu les dérailleurs, ADO et Bafang dévoilent le premier vélo électrique automatique

Les vélos à assistance électrique comptent parmi les véhicules les moins polluants. Ils émettent en moyenne 13 g de CO2e/km, selon des chiffres publiés sur Polytechnique Insights. Ce qui est nettement inférieur aux émissions des citadines 100 % électriques, estimées entre 60 et 75 g de CO2e/km. Pour rendre les VAE plus attrayants et séduire un plus grand nombre de consommateurs, certains constructeurs développent régulièrement des technologies innovantes, à l’instar d’ADO. Cette entreprise chinoise a collaboré avec Bafang pour mettre au point l’Air 30 Ultra, le premier e-bike doté d’un moteur moyeu à transmission automatique.

Un vélo à 3 vitesses

Pour réduire efficacement les efforts fournis par les cyclistes lors de leurs trajets et rendre les accélérations plus rapides, ADO a équipé l’Air 30 Ultra d’un moteur à 3 rapports. Tout comme les voitures dotées de transmission automatique, ces derniers changent en fonction de la vitesse du vélo. Le moteur situé au niveau de la roue arrière passe au deuxième rapport à environ 13 km/h et au troisième, à 19 km/h. Pour information, en 2022, Bafang a déjà mis au point un moyeu à transmission automatique. Toutefois, aucune information ne permet de confirmer si le VAE embarque cette même technologie ou un autre dispositif conçu par le fabricant chinois.

Un moteur suffisamment puissant pour les trajets en ville

Outre ses 3 rapports, le moteur de l’Air 30 Ultra a une puissance de 250 W, un couple de 40 Nm et fournit aux cyclistes une excellente assistance lors des trajets en ville, ainsi que sur des routes légèrement pentues. Par ailleurs, la transmission par courroie en carbone garantit une conduite plus silencieuse et ne nécessite aucun entretien régulier, contrairement à celle par chaîne. Concernant la batterie, elle est amovible, a une capacité de 370 Wh et se démarque par ses dimensions particulièrement restreintes (448 × 51 × 52 mm). Située sur le tube diagonal du cadre du vélo, elle permettrait de parcourir environ 100 km en une seule charge, d’après ADO. Pour permettre aux cyclistes de vérifier l’état de la batterie et d’accéder à d’autres informations relatives à leur vélo, telles que sa vitesse, un écran de 3,5 pouces est à leur disposition au milieu du guidon.

Un vélo offrant un excellent niveau de sécurité

Lors de la conception de son vélo, l’entreprise ADO ne s’est pas uniquement concentrée sur le moteur et la batterie. Elle s’est également penchée sur la sécurité. L’Air 30 Ultra est équipé d’un cadre en alliage d’aluminium particulièrement résistant et de freins à disque hydrauliques. D’autre part, il dispose de feux de 70 lux qui s’activent automatiquement en fonction de la luminosité et qui sont parfaitement étanches (IPX6). À l’arrière, des clignotants pouvant être actionnés à partir du guidon permettent aux cyclistes d’avertir les autres usagers en cas de changement de direction et de réduire les risques d’accident.

Il est à noter que ce VAE fait actuellement l'objet d'une campagne de financement participatif sur Indiegogo. Son prix est fixé à 1 599 € sur la plateforme de crowdfunding et la livraison est prévue pour le mois d'avril 2025. Plus d'informations sur ADO et ses produits sur adoebike.com.