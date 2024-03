Mesa Lite 2.0 : notre test et notre avis sur le dernier vélo électrique urbain de Mokwheel

Le soleil revient, et le moral avec ! Le printemps est en approche et nous imaginons déjà les longues balades que nous ferons à vélo, à travers la campagne. Et, pour les plus courageux, c’est aussi le bon moment pour quitter les transports en commun pour se rendre au bureau et enfourcher son vélo, électrique de préférence. Pour vous aider dans votre choix, nous avons pu tester la nouveauté proposée par Mokwheel, l’innovateur de la mobilité électrique. Et, le fabricant franchit une nouvelle étape avec la sortie de Mesa Lite 2.0, la nouvelle génération de leur gamme Mesa Lite. Cette version améliorée propose une expérience de conduite encore plus intelligente, puissante et adaptable à divers besoins. Le Mesa Lite 2.0 est vendu au prix de 999 € avec le bon de réduction exclusif NeozOne50, une belle occasion de vous faire plaisir juste avant l’arrivée des beaux jours. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et montage

Le vélo Mokwheel Mesa Lite 2.0 est livré dans un imposant carton. Le vélo et ses accessoires sont parfaitement protégés. Ce dernier est livré en « kit » et vous devrez le monter vous-même. C’est relativement simple, mais comptez environ 30 à 45 minutes pour le montage et les réglages selon votre niveau de « bricolage ».

La roue avant, le garde-boue, le guidon, l’éclairage, l’écran LED et le porte-bagage devront être fixés sur le cadre du vélo.

Nous retrouvons à l’intérieur du colis de nombreux accessoires et outils. Nous avons le cadre du vélo et ses pièces à monter, une notice d’utilisation, un chargeur secteur, une pompe à vélo (de qualité relative), deux clés plates et un jeu de clés allen nécessaires pour l’assemblage. Plus anecdotique, le vélo est également livré avec deux embouts pour les écrous de la roue avant (le souci du détail).

Le Mesa Lite 2.0 en quelques mots.

Mesa Lite 2.0 est bien plus qu’un simple vélo électrique. C’est une solution de mobilité intelligente qui propose des performances de pointe pour un confort inégalé. Pour la ville ou la campagne, ce vélo électrique pèse seulement 23,5 kg et s’adapte parfaitement à tous vos besoins. Et, il s’adapte aussi à votre personnalité avec ses trois coloris disponibles : bleu clair (la version testé ici), vert kaki ou gris. Mokwheel promet grâce au Mesa Lite 2.0 de redéfinir votre expérience de conduite électrique.

La nouveauté ? Le capteur de couple supérieur

Mokwheel a souhaité se démarquer avec l’introduction sur le Mesa Lite 2.0 d’un capteur de couple amélioré, une innovation qui transforme fondamentalement l’expérience de conduite électrique. En effet, ce capteur va vous permettre d’ajuster intelligemment votre besoin de l’assistance électrique. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs bénéficient d’un contrôle plus précis sur la puissance électrique délivrée par le moteur, créant ainsi une sensation de conduite naturelle et fluide. Le vélo est effectivement très réactif et démarre au quart de tour de pédale.

Ce capteur de couple supérieur aura toute son importance lorsque vous aurez à affronter des terrains exigeants, ou des parcours en ville, jonchés de pentes en tous genres. En résumé, grâce à cette innovation, le Mesa Lite 2.0 s’adaptera à tous les besoins et procure une expérience de conduite confortable en tous points de vue.

Autonomie, batterie, tout ce qu’il faut savoir

La Mesa Lite 2.0 se dote d’une batterie lithium-ion performante de 36 V 14,7 A, qui est l’une des plus puissantes actuellement dans cette gamme de prix. Cette batterie exceptionnelle permet une autonomie de 40 à 60 km par charge. Ce qui conviendra à la plupart des utilisateurs, et notamment à ceux qui ont choisi ce mode de déplacement écologique pour leurs trajets professionnels.

De plus, vous pourrez compter sur un moteur de 250W qui vous procurera la puissance et le rendement nécessaire pour une conduite fluide, réactive et dynamique en milieu urbain. Grâce à cette motorisation performante, les utilisateurs peuvent apprécier la facilité de déplacement tout en profitant d’une assistance électrique précise et fiable. De plus, avec une capacité de charge utile maximale de 160 kg, il vous permettra de transporter quelques bagages, quelques colis.

Bien entendu, en fonction du poids qu’il supporte, l’autonomie se verra quelque peu réduite. Quoi qu’il en soit, le Mesa Lite 2.0 propose une solution de transport électrique fiable et pratique. L’alliance entre une batterie performante, un moteur puissant et une capacité de charge généreuse positionne le Mesa Lite 2.0 comme un choix de premier plan pour ceux qui recherchent un vélo électrique pour un déplacement domicile – travail.

Un design innovant et une construction robuste

Pour concevoir le Mesa Lite 2.0, Mokwheel s’est entouré d’une équipe d’experts. Cette collaboration a permis de dévoiler un vélo électrique, au design harmonieux qui possède des lignes épurées et originales. Les finitions sont vraiment très bonnes (voir la photo ci-dessous). Le design choisi n’a, en aucun cas, détérioré ses performances, bien au contraire. Chaque vélo, issu de cette conception minutieuse, est méticuleusement assemblé et soumis à des tests rigoureux pour garantir son bon fonctionnement avant d’être livré au client. Des essais de performance stricts et des épreuves anti-chute sont mis en place pour assurer une qualité inégalée, soulignant l’engagement de Mokwheel envers l’excellence et la satisfaction du client.

Et Mokwheel n’a pas lésiné sur les moyens en matière de pièces de sécurité et de fiabilité. En effet, le dérailleur est en alliage d’aluminium. Ce qui assure des changements de vitesse précis, contribuant ainsi à une conduite stable et fiable. Le commodo de vitesses au guidon est discret, mais facilement accessible, permet au conducteur de personnaliser l’intensité de sa conduite en ajustant la taille des rapports. Le pédalier en aluminium, quant à lui, offre un transfert de puissance efficace, garantissant une expérience de conduite dynamique et réactive. De plus, le (double) phare intégré répond aux normes de sécurité les plus élevées en assurant une visibilité optimale lors des déplacements nocturnes.

Test de l’autonomie et de la batterie

La Mesa Lite 2.0 se distingue par ses performances électriques remarquables, propulsées par une batterie lithium-ion de 36 V 14,7 A. Cette puissante batterie est alimentée par un chargeur 42 V 2,0 A, elle permet une recharge rapide et efficace. Quant à l’autonomie, elle est conforme à la fiche technique, mais encore une fois, elle dépendra de la météo, du terrain, de votre poids et style de conduite.

Test de performance

En effet, avec cinq niveaux d’assistance, le vélo électrique est capable de répondre aux préférences individuelles. Enfin, avec un poids total de seulement 23,5 kg, le Mesa Lite 2.0 est étonnamment léger compte tenu de sa puissance. Quant à son moteur de 250 W, ce dernier garantit, une conduite fluide et puissante pour tous les terrains que vous devrez emprunter. L’assistance est très réactive et démarre au quart de tour. Le couple est très bon, il est très agréable à conduire.

Test de freinage et des pneumatiques

Les freins à disques sont très efficaces. Nous avons dû affiner le réglage, mais c’est assez normal pour ce type de produit. Quant au pneumatique, c’est une très bonne surprise. Habituellement, c’est souvent le gros point noir des vélos chinois, mais pour ce modèle, ce n’est pas le cas. Les pneus semblent résistants et d’excellente qualité, nous vous confirmerons cela après quelques dizaines de kilomètres.

Conclusion

Le Mokwheel Mesa Lite 2.0 est un très bon vélo électrique pour un usage plutôt urbain, mais également pour les petits chemins. Il est confortable et l’assistance électrique est réactive et très efficace. Comme vous pouvez le voir sur les différentes photos, les finitions sont excellentes et son poids est un atout de taille si vous habitez en appartement. Pour le tarif, le vélo électrique Mesa Lite 2.0 est vendu au prix de 999 € avec le bon de réduction NeozOne50 (réservé à nos lecteurs), un excellent rapport qualité-prix au regard des performances proposées.

Les plus

Une assistance électrique réactive

Un poids plus (seulement 23,5 kg)

Un design et des finitions excellentes

Deux pneumatiques de très bonne qualité (ça change)

Les moins

Non débridable à notre connaissance

Les autres caractéristiques techniques du Mesa Lite 2.0.

Transmission : dérailleur Shimano à 7 vitesses pour une variété de terrains.

Cadre et Fourche : cadre en alliage d’aluminium 6061 avec batterie interne et fourche avant réglable de 100 mm.

Pneus et Freins : pneus increvables CHAOYANG 26 × 4.0″ Fat Tire et freins mécaniques fiables.

Selle et Guidon : selle en cuir confortable et guidon en alliage d’aluminium pour une expérience ergonomique.

Capteurs avancés : intègre un capteur de couple pour une conduite plus réactive.

Éclairage intégré : le phare intégré améliore la visibilité nocturne.

Construction robuste : le porte-bagages solide permet de transporter des charges importantes en toute sécurité.