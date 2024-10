Swytch dévoile le Max+, un kit de conversion de la taille d’un smartphone (97 km d’autonomie)

Dans un article publié en 2023, nous vous annoncions l’arrivée imminente du kit de conversion pour vélo électrique Swytch Max+. Il promettait, avec une taille semblable à celle d’un smartphone, de révolutionner le rétrofit ! C’est désormais chose faite, la toute dernière innovation de la start-up britannique Swytch Bike entame la révolution. Le Swytch Max+ est un modèle ambitieux et amélioré dorénavant disponible en précommande. Avec ses nouvelles configurations, il offre de multiples possibilités. Plus ergonomique, intégrant un port USB-C pour charger un téléphone et un éclairage, il rend toujours plus accessible le passage d’un vélo mécanique vers un vélo électrique. Je vous propose de le découvrir plus en détail. C’est parti.

En quoi consiste le Swytch Max+ ?

Dans un article plus ancien encore, puisqu’il date de 2018, Alexandre vous présentait le premier modèle, déjà révolutionnaire à l’époque. Le dernier-né de la marque anglaise se compose, comme ses prédécesseurs, de trois éléments principaux. Des éléments qui facilitent l’installation incluant un capteur de pédalage monté sur le pédalier, une roue avant motorisée et un bloc d’alimentation monté sur le guidon. Sur la roue avant, on retrouve un moteur de 250 watts, qui permet au vélo d’atteindre une vitesse maximale de 25 à 32 km/h. En France, ce sera, par conséquent, 25 km/h puisque la réglementation l’impose.

Une autonomie jusqu’à six fois supérieure

La principale innovation réside probablement dans le nouveau bloc d’alimentation, car il contient la batterie, normal, me direz-vous. Mais, ce n’est pas tout, effectivement, il intègre également le système de contrôle électronique, le tout étant relié au moteur via des câbles discrets. De plus, l’ensemble est amovible, ce qui vous permet de revenir à un vélo classique, si l’envie vous en prend. Rien n’est figé, vous avez le choix de l’installer et de le désinstaller en quelques minutes. Et, si la véritable révolution résidait dans son autonomie ? Eh oui, un si petit boitier va vous assurer jusqu’à 97 km pour la version Max++, version encore améliorée du Max+. Comparée au modèle précédent, cette nouvelle version promet une autonomie jusqu’à six fois supérieure.

Le prix de ce kit de conversion

Le Swytch Max+ est disponible en deux configurations : le modèle standard, avec une autonomie allant de 48 à 64 km pour une recharge de 4 heures, et le modèle Max++ qui procure une autonomie de 72 à 97 km avec une charge de 5,5 heures. Cette augmentation de l’autonomie est idéale pour les longues distances et les trajets quotidiens, réduisant le besoin de recharges fréquentes. En termes de prix, le plus basique des deux, la version Swytch Max+ est disponible en précommande pour un prix de lancement de 499 $ (461 €), avec une livraison prévue pour l’été prochain aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Envie d'être parmi les premiers à recevoir ce petit bijou technologique ? Rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise : swytchbike.com.