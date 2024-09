Le kit d’électrification PikaBoost 2 transforme n’importe quel vélo en solex pour seulement 349 €

Nous avons tous, ou presque, un vélo qui dort au fond d’une remise, dans l’hypothétique attente d’une reprise de service ! Souvent, ces vélos s’abiment et, en réalité, nous ne remontrons jamais dessus ! Je suis dans ce cas, et honnêtement, je pense que mes enfants hériteront de mon vieux VTT, car il est probable que je ne pose plus jamais mes fesses sur la selle. Néanmoins, je réfléchis, de plus en plus, à l’achat d’un vélo électrique pour mes « petits déplacements », mais les prix me rebutent fréquemment. En revanche, avec le kit de conversion Pikaboost 2 récemment dévoilé par la société californienne LIVALL, je pourrais bien changer mon fusil d’épaule. Actuellement en campagne sur Indiegogo, le kit de conversion réalise un carton plein avec plus de 700 000 € de précommandes sur les 4 500 € attendus. Je vous présente, en détail, ce kit de conversion au succès phénoménal. C’est parti.

Le concept Pikaboost, qu’est-ce que c’est ?

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous devriez déjà connaître le concept « Pikaboost », nous vous avions parlé de la première version dans cet article de 2022. Sur notre site, les innovations tiennent une place importante, et davantage lorsque celles-ci combinent l’écologie, les mobilités douces, la récupération de matériaux, et justement, Pikaboost propose ces trois critères. Un kit de conversion, que certains appelleront « rétrofit » est écologique, car il transforme un vélo mécanique en un vélo électrique. Et, du côté de la réutilisation de matériaux, il est difficile de faire mieux puisqu’il permet de ne plus jeter nos vieux vélos, mais, au contraire, de leur donner une seconde vie en les électrifiant. Quant au critère « mobilité douce », inutile de vous rappeler que le vélo électrique permet de se libérer de sa voiture, atténuant ainsi la pollution en ville. Entrons maintenant dans les détails de ce que peut vous apporter le Pikaboost 2, version améliorée du précédent kit de conversion.

Une installation en quelques minutes

Vous avez peut-être déjà envisagé un kit de conversion, mais les explications techniques vous ont découragées ! On ne s’improvise pas « mécanicien vélo » lorsque l’on n’y connaît absolument rien. Avec Pikaboost 2, même les plus novices en la matière pourront en profiter. En effet, contrairement aux systèmes de conversion pour vélo électrique plus complexes, celui-ci est conçu pour être monté en une minute seulement. Cela devient possible grâce à un mécanisme de fixation rapide qui se place directement sur la tige de selle du vélo, sans nécessiter d’outils spécifiques ou de modifications importantes du vélo. Adapté la plupart des vélos, il s’adresse, pour une fois, à tous les publics, amateurs ou expérimentés. Son poids ne sera pas non plus, un problème lors de vos promenades, pesant seulement 3 kg, le kit reste léger et peu encombrant. Et, si l’envie vous prend de pédaler à la force de vos muscles, sans assistance, quelques autres minutes suffiront pour le désinstaller grâce à un concept appelé « clip-on, clip-off ».

Quid du moteur ?

C’est bien joli tout cela, un kit de conversion pour vélo mécanique, mais encore faut-il connaître ses caractéristiques techniques. Les voici. Le Pikaboost 2 est équipé d’un tout nouveau moteur de la série LIVALL 500, capable d’atteindre une puissance de crête de 500 W dans des situations plus exigeantes, comme les montées ou les terrains accidentés. Cette augmentation de puissance va vous permettre d’obtenir davantage de puissance lorsque vous en aurez réellement besoin. Avec le Pikaboost 2, vous respecterez la législation, mais atteindrez un meilleur résultat lors de terrains plus ardus. Par exemple, dans des conditions normales de conduite sur terrain plat, le moteur fournit une assistance suffisante pour maintenir une vitesse confortable sans effort excessif. Sur des terrains plus difficiles, comme des pentes abruptes, la puissance de crête de 500 W se déclenche pour fournir un surcroît d’assistance. Vous n’aurez d’ailleurs aucunement besoin d’intervenir pour bénéficier de cette augmentation de puissance. Intelligent, non ?

Les différents modes d’assistance

Lorsque l’on observe le Pikaboost 2, on peut se demander ce qu’il « a dans le ventre », il est si petit ! Là encore, il étonne et détonne, car il propose quatre modes d’assistance différents :

Mode Workout : ce mode offre une résistance supplémentaire, idéal pour ceux qui souhaitent s’entraîner tout en bénéficiant d’une légère assistance.

Mode Eco : l’assistance n’est activée que lors des montées, permettant d’économiser de l’énergie et d’optimiser l’autonomie de la batterie.

Mode Power Assist : ce mode fournit une assistance équilibrée pour une conduite fluide sur des terrains plats ou légèrement vallonnés.

Mode Cruise : ce dernier mode procure une puissance continue sans nécessiter de pédalage constant. C’est le mode idéal pour les longues balades.

Focus sur la batterie, et sur l’autonomie du Pikaboost 2

Là encore, au regard de sa taille, on pourrait s’interroger sur les capacités de sa batterie, un domaine dans lequel il surprend de nouveau. Et pour cause, le Pikaboost 2 est équipé d’une batterie 158 Wh, qui permet une autonomie allant jusqu’à 70 km sur une seule charge. De plus, si cette autonomie primaire ne vous convient pas, vous avez la possibilité de le mettre à niveau avec une batterie de 220 Wh, ce qui porte l’autonomie maximale à 96 km. De quoi faire de belles balades, ou assurer vos trajets professionnels quotidiens. Et, ce n’est pas tout, la batterie se recharge rapidement et dispose même d’une prise USB pour recharger votre smartphone ou votre ordinateur portable ! La batterie du Pikaboost 2 dispose également d’un système de freinage régénératif, certes limitée, mais néanmoins utile pour prolonger l’autonomie de quelques kilomètres.

Quelques détails supplémentaires et son prix !

Le Pikaboost 2 inclut par ailleurs un frein électronique intelligent qui assure un arrêt progressif et sûr, même à des vitesses plus élevées. Il dispose aussi d’un système de détection de chute, qui le désactive automatiquement, si par malheur, vous perdez le contrôle de votre engin. Enfin, le Pikaboost 2 inclut des détails ergonomiques, comme un rouleau avec un profil en V, spécialement conçu pour s’adapter aux pneus de vélo. Ce rouleau comprend des rainures de drainage qui aident à réduire le risque de glissement, même par temps humide. Compatible avec la plupart des vélos, il dispose également d’une application mobile pour ajuster ses préférences et la surveillance de divers paramètres (autonomie, vitesse, mode choisi, etc.). Quant au prix, il est presque dérisoire comparé à celui d’un vélo électrique. En précommande sur Indiegogo, vous le paierez 298 $ (349 €) avec une livraison prévue dès le mois d’octobre prochain. Une fois la campagne terminée, il sera vendu au prix de 509 €. Plusieurs versions sont disponibles, en précommande. Vous trouverez forcément votre bonheur ! Que pensez-vous de ce Kit de conversion ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

