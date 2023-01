Retrofit : Swytch Bike invente un kit de conversion (vélo électrique) de la taille d’un Smartphone

Se mettre ou se remettre au vélo fait peut-être partie de vos bonnes résolutions pour l’année 2023. Mais lorsque vous observez votre vieux vélo, vous vous dites probablement que la reprise va être compliquée et que vous devriez probablement investir dans un vélo électrique ! Les nombreuses aides gouvernementales ou régionales peuvent vous aider à acquérir un vélo électrique, mais obtenir un modèle performant reste tout de même un budget conséquent. Et si, au lieu d’acheter un nouveau vélo électrique, vous utilisiez votre bicyclette en la convertissant, tout simplement ? Cela tombe bien, Swytch Bike vient de sortir un kit de conversion qui s’adapte sur tous les vélos classiques. Découverte.

Le kit Swytch Bike, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise britannique Swytch propose son second kit de conversion et celui-ci se dote de la première batterie de poche au monde. Selon le constructeur, il permet à n’importe quel vélo de se transformer en un puissant vélo électrique. La véritable innovation réside peut-être dans le format de la batterie qui n’est pas plus grande qu’un Smartphone à grand écran. Cette batterie permet de transformer votre bicyclette en un vélo électrique sans être un expert en la matière. Avec ce kit, il n’est plus nécessaire d’acheter un vélo électrique (neuf et coûteux) puisqu’il s’adapte à tous les biclous existants. Cela vous permet également de réduire les déchets !

Comment fonctionne-t-il ?

Même si la plupart des vélos (pliants, hybrides, etc.) peuvent être équipés du kit, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité de votre vélo avant de vous lancer. Le kit se compose d’une roue, d’une batterie qui s’installe sur le guidon et d’un support pour Smartphone. Le kit est compatible avec jante et frein à disque avant, le rendant disponible pour les tailles de roues suivantes : 26″, 28″, 700C, Brompton 16″ et plus. Enfin, la batterie peut être choisie en autonomie de 15 ou de 30 km. Le format de poche AIR pour 15 km (98 Wh) ou le format tablette MAX pour 30 km (180 Wh).

En réalité, le kit Swytch est une assistance au pédalage qui fournit de l’énergie lorsque le pédalage est détecté par un capteur à placer à côté du guidon. De plus, le contrôleur de moteur se trouve dans le support du guidon et alimente la roue avant jusqu’à 250 W. Pour l’installer, changez seulement la roue avant par la roue fournie, puis fixez le capteur de pédale et le support de batterie sur le guidon. Le vélo devient alors électrique comme par magie ou presque ! Aucun prix n’a été dévoilé pour le moment. En revanche, il est possible de s’inscrire sur les précommandes et de bénéficier de 50 % de réduction.

Quelles aides possibles pour un kit de conversion ?

Pour le moment, les aides financières pour l’achat d’un kit de conversion, ne sont pas disponibles partout. Cependant, certaines villes commencent à proposer ces aides :

Paris : 33 % du prix (HT) du kit avec une aide maximale de 400 €

Bordeaux : aide de 100 €

Toulon : 25 % du prix (HT) du kit avec une aide maximale de 250 €

Vaucresson : aide de 150 €

Courbevoie : 25 % du prix (HT) du kit avec une aide maximale de 300 €

Toulouse : aide de 250 €

Pour bénéficier de cette aide, le kit doit être neuf et posé sur un véhicule homologué. Il ne doit pas disposer d’accélérateur gâchette au pouce et posséder les mêmes caractéristiques techniques qu’un vélo électrique :

Puissance moteur inférieure ou égale à 250 W.

Le moteur doit se couper dès l’activation du freinage.

Un capteur de pédalage est obligatoire.

L’assistance électrique doit se couper dès les 25 km/h atteints.

Si vous optez pour un kit de conversion électrique, renseignez-vous auprès de votre mairie, département ou région pour connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre.