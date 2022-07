Vélo électrique : les aides à l’achat et bonus pour un VAE évoluent à partir du 15 août 2022

Comme de nombreux français, vous avez peut-être décidé d’acheter un vélo électrique. D’ailleurs, depuis quelques années, de nombreuses aides gouvernementales, régionales ou départementales viennent faire baisser la facture de votre vélo électrique. Si vous envisagez un achat dans les prochaines semaines, il serait peut-être judicieux d’attendre au moins le 15 août, ou la rentrée. Mais il faudra l’acheter avant le 31 décembre… A partir du 15 août prochain donc, les conditions d’obtention des primes vélos changent. Elles seront plus souples et certains plafonds seront relevés. Ces nouvelles mesures ont été votées dans le cadre du projet de loi de finance rectificative; les députés fraîchement élus ont donc voté l’amendement proposé par le groupe parlementaire Renaissance, avec 5 millions d’euros supplémentaires destinés à faciliter l’acquisition d’un vélo électrique, notamment dans les zones rurales et/ou pour les ménages les plus modestes. Décryptage.

Quelles sont les nouvelles mesures ?

Entre le 15 août et le 31 décembre 2022, les conditions d’accès à la « prime vélo » de l’Etat vont être assouplies. Avant le 15 août, il fallait d’abord avoir obtenu l’aide d’une collectivité locale (mairie, région, agglomération, département) pour obtenir le Bonus Vélo de l’Etat. Après cette date, cette condition ne sera plus nécessaire et tous les acheteurs pourront bénéficier du Bonus Vélo.

Pourquoi ce premier changement ?

Cette mesure s’applique en particulier aux utilisateurs des zones rurales, qui ne bénéficiaient pas d’aides de métropole ou d’agglomération. Elle leur permettra donc désormais de bénéficier quand même du Bonus Vélo. L’aide de l’Etat passe désormais à 300€ au lieu de 200€; par ailleurs, le montant de la prime allouée dépendra du prix du vélo et des conditions de ressources de l’acheteur.

Des primes supplémentaires pour les plus modestes

Cet amendement modifie également les primes qui seront majorées pour les ménages les plus modestes. Ainsi, la prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique pourra atteindre 400€ pour les ménages modestes et les personnes en situation de handicap, si l’acheteur perçoit un salaire maximum net de 1350€ (ou moins, évidemment).

Changement aussi pour les vélos cargos…

Si vous envisagez l’achat d’un vélo cargo, il faut vraiment attendre le 15 août prochain… En effet, ces modèles sont beaucoup plus chers que les vélos classiques. Le « Bonus Autres Vélos » entre donc en jeu et l’aide pourra atteindre 2000€ pour les personnes en situation de handicap et les ménages modestes, sous les mêmes conditions que citées plus haut. Cette aide est, jusqu’au 14 août, de 1000€… Attention cependant, elle reste plafonnée à 40% du prix d’achat du vélo, il faudra donc acheter un vélo cargo à 5000€ pour bénéficier des 2000€ d’aide. Le Bonus Autres Vélos s’étend également à l’achat de vélos pliants avec une aide de 1000€ dans la limite de 40% du prix d’achat du vélo.

La prime à la conversion change aussi !

Cette prime à la conversion permet d’obtenir une aide supplémentaire en échangeant un véhicule à essence ou gasoil lors de l’achat d’un vélo électrique… Jusqu’au 14 août, un seul échange par foyer était autorisé pour cette prime; désormais, ce sera un vélo par personne dans le foyer ! Concrètement, si 4 personnes d’un même foyer échangent 4 véhicules thermiques contre des vélos électriques, ils bénéficieront de 4 primes à la conversion….