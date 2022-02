Cette société indienne a une idée géniale pour vendre ses vélos électriques !

GoZero Mobility est une entreprise qui conçoit des vélos en Grande Bretagne mais qui les fabrique en Inde, et qui les destine au marché de ce géant asiatique. L’entreprise fondée en 2018 vient de présenter un concept baptisé Switch, qui permet de convertir n’importe quel vélo en vélo électrique. Mais cette conversion ne se fait pas de manière conventionnelle, ou du moins pas au titre d’une modification du vélo classique en vélo électrique. Concrètement, le concept Switch permet d’échanger tout vélo classique dont le prix se situe entre 7000 et 25000 roupies (80 et 300€) contre un vélo électrique de la marque GoZero avec de fortes réductions… Les vélos électriques reçus en échange ont une autonomie de 70 kilomètres et pourrait bien être une solution pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un vélo électrique. On vous explique tout !

L’annonce de GoZero Mobility

Cet échange est possible pour tous les vélos dont le prix est compris entre 7000 et 25000 roupies, et qui mesurent entre 26 et 27,5 pouces. L’échange se fait contre un vélo électrique de type Mile X vendu normalement au prix de 34999 roupies (413€). Il est également possible de recevoir le Skellig X, vendu, lui au prix de 45999 roupies (544€)

Les vélos électriques reçus en détails

L’offre semble des plus sérieuses et celui qui donne son vélo conventionnel ne perd, apparemment, pas au change. En effet, il se voit « offrir » un vélo électrique avec une autonomie de 70 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km/h. Il se charge en 3 heures et est alimenté par un moteur de 250 W (moyeu BLDC). Il se dote également d’un écran LCD qui permet de contrôler la vitesse réelle, le temps de charge et l’autonomie de la batterie. Les vélos livrés en échange sont tous équipés de batteries amovibles qui se rechargent sur une prise domestique. Le Skellig X, quant à lui, est un vélo avec une plus petite autonomie (45 kilomètres) mais le cadre est plus léger (acier composite) et l’écran LCD plus sophistiqué.

« Vous pouvez échanger n’importe quel vélo conventionnel contre les trois premiers modèles de vélos électriques GoZero – Mile X, Skellig X et Skelling ProX. Il existe certains paramètres concernant le vélo que vous pouvez échanger. Nous prenons en considération deux tailles différentes – 26 pouces (conçu pour les personnes qui mesurent entre 1,5 et 1,80 m) et 27,5 pouces (roues) » explique Sumit Ranjan, cofondateur de GoZero Mobility, dans un entretien avec The Better India.

Comment ça marche exactement le « Switch » ?

Depuis son lancement en début d’année, la campagne a déjà permis l’échange de plus de 500 vélos, et elle devrait durer jusqu’au 9 avril prochain… Les candidats à l’échange doivent appeler un numéro d’assistance dédié puis trouver un concessionnaire proche de chez eux. Ils doivent ensuite se déplacer pour que le concessionnaire puisse voir le vélo proposer un échange. L’entreprise contacte ensuite GoZeroMobility afin de recevoir un vélo électrique.

Concrètement, en fonction de l’état du vélo échangé, le client peut bénéficier d’une remise de 20 à 40% sur l’achat d’un vélo électrique. Le but de cette campagne étant de donner un accès plus facile à l’achat d’un vélo électrique mais également de remettre à neuf les vélos usagés, afin de les réinjecter sur le marché… Cela permet d’ouvrir le marché de l’électrique et de remettre en service des vélos conventionnels recyclés, vérifiés et sécurisés. Une belle idée que celle de GoZero Mobility non ?