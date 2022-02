Carnivore, le vélo électrique (VTT) le plus puissant au monde, et il est disponible en France !

Ce n’est plus un secret pour personne, le marché des vélos électriques connaît un essor sans précédent ! Et dans l’Indre, à Saint Pierre de Jards, une entreprise un peu particulière fabrique des vélos électriques d’un autre genre: des monstres ultrapuissants qui permettent d’affronter absolument tous les terrains possibles. Stalker Mad Bike proposerait même “le VTT électrique le plus puissant au monde”. Son nom : le Carnivore; cela en dit long sur ses prétentions ! A mi-chemin entre une motocross et un vélo électrique, c’est un petit bijou de technologie. Stalker signifie être à l’affût et avec le Carnivore, vous allez pouvoir rouler sur n’importe quel terrain, rien ne lui résiste. Présentation !

Stalkers Mad Bikes c’est qui ?

L’entreprise a d’abord été lancée en Floride, aux Etats-Unis, puis Andreï Mochkovitch, le fondateur a décidé de s’installer dans le Berry. Les activités se développent toujours outre-Atlantique, mais pour le compte d’autres marques. L’entrepreneur explique qu’il souhaitait investir dans des locaux en France, afin de créer une base de développement en Europe. Actuellement, il embauche une petite dizaine de salariés et s’appuie sur des spécialistes locaux concernant la mécanique de précision. La fabrication des engins se fait, elle, en Asie pour pouvoir répondre à la forte demande du marché des vélos électriques. Andreï Mochkovitch estime que les demandes vont encore augmenter jusqu’au pic de consommation prévu en 2025.

Le Carnivore en détails

Le nouveau CARNIVORE Born to Ride Wild® est un VTT électrique conçu pour le tout terrain, d’une puissance encore inégalée. Il se destine à tous les utilisateurs, à condition que leur poids soit inférieur à 150 kilos et leur taille inférieure à 2.10m. Sa légèreté et sa maniabilité lui donnent une grande accessibilité. Côté locomotion, ça déménage ! Il se dote d’un moteur 100% électrique de 1000 W et de 160 Nm avec près de 500 lbs de traction…

Il s’équipe par ailleurs de deux batteries développant 48V et 30 Ah qui s’adaptent à la morphologie du VTT. Il pèse 37 kilos et permet une autonomie de plus de 100 kilomètres en assistance au pédalage. On vous avait prévenu, c’est une bête de course ! Et on ajoute à cela des pneus résistants aux crevaisons de 26″ 4.8″, donc aux terrains les plus escarpés. Avec 5 modes de puissance accessibles directement depuis la poignée, l’utilisateur pourra choisir le plus adapté au terrain qu’il pratique. Il offre enfin une puissance maximale de 50 km/h sur terrain privé, mais l’ordinateur de bord limitera la vitesse de circulation aux 25 km/h réglementaires sur route. Il dispose également des éclairages réglementaires en France.

Ses caractéristiques techniques

Cadre : Aluminium 6061-T6 Aviation Grade Militaire

Fourche : RST® RENEGADE Air 80, 100, 120mm 15mm Quick Release, 150mm Hub Spacing

Moteur : Électrique BAFANG® 1000 WATTS Mid Drive G510 Ultra Max

Batterie : LG® 48V 30Ah Lithium

Couple : Torque de 160Nm, Traction 500 lbs (250kg)

Vitesse : 50km/h max uniquement sur terrain privé , la réglementation française ne permet pas de dépasser les 25 km/h sur route

Chargeur : 5Ah 220V avec un temps de charge de 4 à 5 heures

Compteur : Écran de Contrôle BAFANG® LCD avec port chargeur USB intégré

Modes de puissance : 5 modes avec 1,2,3 ECO – 4,5 POWER – WALK ASSIST

Commande pédalage assisté et contrôle de précision

Freinage : Tektro HD-E725 4 Pistons Hydraulique avec fonction court-circuit

Transmission / boîte de vitesse : Courroie Carbone Made in U.S.A GATES CARBON® double ligne / STURMEY ARCHER® RSX RK5 Trigger System 5

Pédalier / Moyeux : Bafang / Quick Release 15mm, 150mm de large

Jantes : 26″ 100mm, 36 trous Double Paroi Aluminium 6061-T6 STALKER Mad Bike

Pneus : MAXXIS MINION FBF / FBR 26 x 4.8″

Garantie : 3 ans pour le cadre, la batterie (500 cycles) et le moteur; 1 an pour les accessoires.

Le Carnivore existe en deux versions: le modèle de base vendu 7990€, et le modèle Sport vendu 8390€. Victime de son succès, la version standard est actuellement en rupture, mais le modèle sport est disponible en précommande. Le fondateur de Stalker Mad Bike espère pouvoir proposer 78 produits différents dans son entreprise au cours de l’année 2022…. Evidemment, ce n’est pas donné, mais c’est quand même un VTT électrique d’exception qu’il nous propose avec le Carnivore !