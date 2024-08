J’ai testé le vélo électrique Eleglide C1 ST (250 W) dans les petits chemins du mâconnais

Vous partez bientôt en vacances, car vous avez choisi de partir hors saison ? Vous aspirez au calme des plages sans affluence et des lieux naturels, dans lesquels la foule a disparu. C’est aussi mon cas, et cette année, j’envisage même de faire quelques randonnées sur des chemins escarpés. Pour cela, j’ai eu la chance de tester en exclusivité le vélo électrique de randonnée Eleglide C1 ST avec moteur à entraînement central Ananda 250 W. Un petit bijou de technologie, endurant, confortable et léger, qui va donc m’accompagner lors de mes prochaines vacances. Testé dans une région vallonnée, il répond à toutes mes exigences. Ce vélo électrique de randonnée est disponible au prix de 1 199 € au lieu de 1 349 € sur le site Geekmaxi. Lisez jusqu’au bout, une petite surprise vous attend ! Je vous le présente immédiatement.

Déballage et montage

Le vélo électrique Eleglide C1 ST est livré dans un imposant carton avec tout le nécessaire pour son montage. Le vélo électrique et les accessoires sont parfaitement protégés.

Nous retrouvons à l’intérieur du colis le vélo électrique, un manuel d’utilisation, le chargeur, deux pédales, un feu arrière, quatre réflecteurs de rayons, un phare, une selle, un écran LCD, des clés de montage ainsi qu’une petite trousse à outils.

Vous n’aurez qu’à monter la roue avant et son garde-boue, le phare avant, le guidon et sa potence. Tous les autres accessoires du vélo sont pré-assemblés. On gonfle les pneumatiques et c’est terminé.

Quels sont les points à retenir sur le vélo Eleglide C1 ST ?

Avant d’entrer dans les détails de la présentation, je retiendrai quelques points forts, qui m’ont interpellé. Tout d’abord, il s’équipe d’un puissant moteur à entraînement central Ananda de 250 W, ce qui promet de belles performances, même lors de pentes à fort degré. En termes d’autonomie, il promet 150 km, grâce à sa batterie de 522 Wh, ce qui me permet d’envisager de longues randonnées, sur une journée entière, par exemple. Et, ce sera en toute légalité, puisqu’il ne peut pas dépasser les 25 km/h, la vitesse réglementaire en France, et en Europe, je vous le rappelle.

Enfin, il s’équipe de l’un des meilleurs dérailleurs, à 7 vitesses, de la marque Shimano, qu’il n’est plus nécessaire de présenter.

Quant aux pneus de 27,5 × 2,25 pouces, ils devraient me permettre de tenir la route ! Enfin, je pourrai suivre l’état de ma batterie, ma vitesse, ou encore le nombre de kilomètres parcourus, grâce à un écran LCD intelligent et éclairage certifié StVZO. Entrons maintenant dans les détails de ce vélo C1 ST lancé par Eleglide le 15 août 2024.

Le moteur à entraînement central : élément clé de ce vélo électrique

En effet, et en toute logique, la puissance de ce vélo électrique lui est conférée par son moteur brushless à entraînement central. Sachez que j’ai été assez impressionné par la puissance qu’il délivre, soit un couple de 70 Nm, et une puissance instantanée maximale de 432 W. La vitesse de pointe est de 25 km/h, mais c’est la réglementation européenne qui l’impose pour les vélos électriques. Ce moteur à entraînement central est assez inattendu, car en procurant une résistance plus faible au roulement, la puissance est mieux répartie, et par conséquent, plus efficace. Les montées, les collines et les chemins de traverse n’ont qu’à bien se tenir, il les franchit facilement.

La batterie, le dérailleur et les pneus, trois autres éléments essentiels de ce vélo électrique

Tout d’abord, j’apprécie particulièrement le fait que cette batterie soit amovible. C’est un détail, mais qui facilite grandement la recharge, à l’intérieur, sans avoir besoin de transporter le vélo entier. Quant à ses performances, elles sont assurées par une batterie lithium-ion de 522 Wh qui lui confère une grande autonomie de 150 km. Que ce soit pour mes déplacements quotidiens, ou pour de longues balades, il répond parfaitement à mes attentes.

Du côté des pneus, ils sont classiques, en caoutchouc, et suffisamment larges (27,5 × 2,25 pouces) pour emprunter les chemins sablonneux, ou caillouteux sans glisser. Enfin, le dérailleur Shimano 7 vitesses est facilement accessible grâce à un levier parfaitement positionné. Il me permet d’adapter ma vitesse à la route empruntée, sans prise de tête, en toute fluidité, pour une expérience de conduite bien agréable.

Un petit point sur les freins et les suspensions, c’est important !

La sécurité n’a pas été laissée pour compte sur le vélo électrique Eleglide C1 ST ! J’ai été assez bluffé par sa puissance de freinage, assurée par un système de freins hydrauliques, bien plus puissants que des freins mécaniques. Quant au système de suspension, hydraulique lui aussi, il m’a offert des balades confortables, sur une selle rembourrée. De plus, lors de descentes, ou de routes très plates, cette suspension peut être verrouillée, une occasion supplémentaire de profiter de la quiétude du moment. Et, bien sûr, sur les chemins plus escarpés, j’ai pu la déverrouiller en un tournemain, et profiter de ses performances.

Un écran d’affichage très complet

Pour terminer, je vous parle en quelques lignes de l’écran d’affichage, car il est l’un des plus complets que j’ai pu connaître. En effet, il se distingue par sa grande fonctionnalité et sa simplicité d’utilisation. Avec une taille de 1,8 pouce, cet écran LCD me fournit une multitude d’informations essentielles en un coup d’œil, telles que la vitesse, le niveau de batterie, la distance parcourue, le compteur kilométrique, le niveau d’assistance, le mode marche, ainsi que des indicateurs lumineux pour les phares et les freins.

Je peux aussi, depuis l’écran, choisir mon niveau d’assistance : 12, 15, 18, 21 et 25 km/h, et également, activer le mode marche à 6 km/h. Les fonctions de l’écran sont tout aussi complètes, j’ai, par exemple, la possibilité de contrôler l’appareil en allumant ou en éteignant l’écran, en ajustant le niveau d’assistance, en activant le mode marche, en réinitialisant les données de trajet et en réglant le délai d’expiration de l’affichage, etc.

Conclusion

À moins de 1200 € (en promo) le vélo électrique Eleglide C1 ST est un excellent produit. L’assistance électrique est réactive, le vélo est confortable et conviendra aussi bien pour une utilisation urbaine que pour arpenter les petits chemins. Je vous rappelle le prix, de ce vélo électrique de randonnée Eleglide C1 ST : 1 199 € au lieu de 1 349 € sur le site Geekmaxi. Vous pouvez bénéficier de trois accessoires gratuits (porte bidon, porte téléphone …) d’une valeur de 100 €. J’espère vous avoir permis de découvrir un nouveau vélo électrique destiné à la randonnée, puissant, léger et fiable.

Les plus

Confortable et léger

Une assistance électrique fluide et réactive

Un freinage puissant

Un bon rapport Qualité / Prix

Les moins

Une notice de montage approximative

Les caractéristiques techniques du vélo électrique

Marque : Eleglide

Modèle : C1 ST

Poids net : 25,5 kg

Dimensions déplié : 1850 × 660 × 1170 mm

Longueur du guidon : 660 mm (26″ sans poignées), 680 mm (26,8″ avec poignées)

Hauteur de la selle (à partir du sol) : 33,4″-39″

Taille recommandée du cycliste : 155-195 cm (environ 5′ 1″-6′ 5″)

Charge maximale du vélo : 120 kg

Vitesse limite : 25 km/h

Autonomie maximale : 150 km (mode assistance)

Niveaux d’assistance au pédalage : 12/15/18/21/25 km/h

Mode marche : 6 km/h

Niveau d’étanchéité : IPX5

Système de freinage : freins à disque hydrauliques et conception hors tension

Suspension : suspension hydraulique avec blocage

Moteur à entraînement central

Tension nominale : 36 V

Puissance instantanée maximale : 432 W

Régime maximal : 114

Couple de sortie maximal : 70 N.M

Dérailleur : Shimano 7 vitesses + arrière

Batterie / Capacité : 14,5 Ah / Tension : 36 V

Temps de charge : 7,5 h

Capacité électrique : 522 Wh

Système de protection : oui

Chargeur / Entrée : 100-240 V, ≤ 1,8 A / Sortie : 42 V, 2 A

Pneus de marque : CST / Taille : 27,5″x 2,25″ / Pneus en caoutchouc pneumatiques

Poids brut : 30 kg

Vélo électrique Eleglide C1 ST Assistance électrique Design Confort Poids Montage Prise en main Freinage Rapport Qualité / Prix Un bon rapport Qualité / Prix À moins de 1200 € (en promo) le vélo électrique Eleglide C1 ST est un excellent produit. L'assistance électrique est réactive, le vélo est confortable et conviendra aussi bien pour une utilisation urbaine que pour arpenter les petits chemins. Je vous rappelle le prix, de ce vélo électrique de randonnée Eleglide C1 ST : 1 199 € au lieu de 1 349 € sur le site Geekmaxi. Vous pouvez bénéficier de trois accessoires gratuits (porte bidon et porte téléphone) d'une valeur de 100 €. J’espère vous avoir permis de découvrir un nouveau vélo électrique destiné à la randonnée, puissant, léger et fiable. User Rating: 4.4 ( 1 votes)