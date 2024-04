« Le plus léger au monde », Diodra dévoile le S3, un vélo électrique en bambou de seulement 15 kg

Les vélos à assistance électrique comptent aujourd’hui parmi les moyens de transport les moins polluants. Selon des chiffres publiés sur la revue de l’Institut polytechnique de Paris, ils émettent en moyenne 13 g de CO 2 par kilomètre parcouru. Ce qui est nettement plus faible qu’une citadine électrique, dont les émissions sont estimées à 60 g, voire 75 g, de CO 2 /km. En raison de leur côté écologique, mais également du confort de conduite qu’ils offrent grâce à l’assistance au pédalage, les VAE séduisent un nombre grandissant de consommateurs en Europe, surtout en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Face à cet engouement croissant, de nombreux fabricants redoublent de créativité afin de fournir des produits toujours plus confortables et performants pour attirer davantage de clients, à l’instar de Diodra. Cette startup roumaine a dévoilé un vélo électrique innovant baptisé S3 qui serait, selon elle, le VAE le plus léger au monde.

Un vélo électrique de seulement 15 kg

Le S3 de Diodra est équipé d’un cadre en bambou, associé à des tubes de direction et de selle en aluminium. Grâce à ces matériaux, réputés pour leur légèreté, la startup a réussi à réduire significativement le poids de son vélo électrique. En effet, ce dernier pèse seulement 15 kg et contrairement à ce que l’on pourrait penser, il bénéficie d’une durée de vie similaire aux VAE disposant de cadres en aluminium, en alliage de magnésium ou en fibre de carbone. Il faut savoir que bambou est naturellement résistant et possède un rapport poids/résistance plus élevé que l’acier ou l’aluminium. Par ailleurs, il absorbe efficacement les vibrations et procure un confort de conduite optimal, selon la startup roumaine. À noter que le cadre du S3 a été traité pour résister aux intempéries. Il est doté d’un revêtement à deux composants et est recouvert de trois couches de vernis.

Un VAE proposant un excellent confort de conduite

Hormis la capacité du bambou à absorber les vibrations, le S3 est doté d’un capteur de couple, destiné à rendre l’assistance au pédalage plus réactive et à réduire les efforts fournis par le cycliste. Il est également équipé d’un système électronique de changement de vitesse pour permettre à son utilisateur de déterminer plus aisément la puissance à fournir, en fonction des situations. Côté esthétique, la batterie et le moteur du vélo électrique de Diodra sont directement installés dans son moyeu. Par ailleurs, les différents câbles sont intégrés à la structure du vélo, afin d’éviter tout élément empêchant la mise en valeur de ses lignes épurées.

Une excellente autonomie et un niveau de sécurité élevé

Le S3 est équipé d’une batterie lithium-ion de 300 Wh, pouvant fournir une assistance au pédalage sur une distance de 100 km, avec le niveau de puissance le plus bas. D’autre part, pour garantir la sécurité des utilisateurs, le vélo est monté sur des jantes en alliage de 28 pouces, dotées de pneus increvables de la marque Continental. Concernant le freinage, il est assuré par des freins à disque hydrauliques conçus par Shimano, une entreprise japonaise spécialisée dans la conception de composants pour cycles.

Afin de permettre aux cyclistes de détecter rapidement d’éventuels problèmes qui peuvent compromettre leur sécurité ou, tout simplement, d’effectuer des réglages, Diodra met à leur disposition une application mobile dédiée pouvant être connectée au vélo via Bluetooth. Pour information, la puissance des moteurs des S3 vendus en Europe est limitée à 250 W et leur vitesse maximale, à 25 km/h. Plus d’informations : Diodra.com. Que pensez-vous de ce modèle de vélo électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .