Le vélo électrique Hitway BK15 (250 W) affiche une belle promotion sur cette marketplace

Les vélos électriques sont partout ! En ville surtout, et par ailleurs à la campagne, en montagne ou sur le littoral. Ces nouveaux moyens de transport propres ont envahi la France, et sont devenus, en quelques années, un moyen de locomotion écologique et économique. Certains ont même remplacé leurs voitures par un vélo électrique bénéficiant de plusieurs aides de l’État. L’offre est large, mais les promotions sont fréquentes. Justement, le vélo électrique Hitway BK15, idéal pour les déplacements en ville ou les aventures en montagne, est en promotion sur Amazon. Avec son prix réduit de 7 %, soit 699,99 €* au lieu de 749,99 €, le Hitway BK15 offre un excellent rapport qualité prix pour les cyclistes adultes en quête de fiabilité et de performances.

Jusqu’à 90 km d’autonomie

Le VTT électrique Hitway BK15 est équipé d’un moteur sans balais de 250 W qui peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Ce type de moteur présente l’avantage d’avoir une durée de vie plus longue et de démarrer plus rapidement. De plus, les pneus antidérapants garantissent une adhérence optimale sur divers terrains, tels que le gravier, la pluie et la boue, assurant ainsi une expérience de conduite douce et sécurisée, quelles que soient les conditions. Côté batterie, il se dote d’une lithium ion de 36 V 11,2 Ah, amovible et étanche avec une certification IP54. La batterie peut entièrement être chargée en seulement 5,5 heures et offre une autonomie remarquable de 35 à 90 km avec assistance au pédalage. Cette autonomie étendue permet aux utilisateurs de parcourir de longues distances sans souci, que ce soit pour leurs trajets quotidiens ou leurs aventures en montagne.

Légèreté et praticité au programme

Ce vélo électrique se veut polyvalent. Son cadre fabriqué à partir d’acier au carbone léger, en réalité un VTT électrique pesant seulement 23,3 kg. Ce petit poids le rend facile à manier et plus confortable. Côté praticité, il se dote d’un écran LCD multifonction intégré qui affichera des informations essentielles telles que la vitesse de conduite, la batterie restante et le kilométrage parcouru. De plus, les 7 vitesses assurent un contrôle précis et réactif, adapté à tout type de terrain. Côté sécurité, il dispose d’un amortisseur avant qui absorbe les chocs et les vibrations, améliorant ainsi le confort du cycliste. Les freins à disque avant et arrière garantissent un freinage fiable, proposant une protection de conduite optimale. La selle réglable permet d’ajuster le vélo selon les préférences individuelles, pour une conduite plus agréable.

Alors, une bonne affaire, le VTT électrique Hitway BK15 ?

La réponse est oui, le VTT électrique Hitway BK15 est une option intéressante pour ceux qui souhaitent faire du vélo, leur nouveau moyen de transport. Éligible aux aides de l’État et ne dépassant pas 25 km/h en assistance électrique, comme l’impose la loi européenne, il est un excellent compromis pour ceux qui désirent s’équiper. Avec une réduction actuellement de 7 % et son prix de 699,99 €* au lieu de 749,99 €, c’est peut-être une occasion unique de découvrir le plaisir de la conduite électrique sans vous ruiner ? Bien entendu, il est garanti deux ans, et le service client Hitway se tient à votre disposition pour toute question concernant ce vélo électrique. Prêts à vous lancer dans la course avec ce VTT en promotion ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 9 juillet 2024, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez