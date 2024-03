Test et prise en main du Vakole CO20 Max, le plus puissant vélo électrique pliant (2 moteurs de 750 W)

Comment profiter des beaux jours qui reviendront bientôt le nez au vent, à sentir sur vous les premiers rayons de soleil ? Nous avons peut-être une idée à vous soumettre, comme celle de vous mettre ou de vous remettre au vélo ? N’allez pas imaginer, un vélo totalement mécanique, qui vous demanderait « des efforts surhumains » pour grimper la première pente qui se présenterait ! Non, j’ai eu la chance de tester un vélo électrique puissant et pliable, le modèle Vakole CO20 Max 750W (x2) et je n’ai pas été déçu du voyage ! Vendu actuellement 1 567,02 € (avec le code promo BBGNEOZONE) au lieu de 1 699 € sur le site buybestgear.com, vous pourrez découvrir la nature simplement en mode électrique, pour flâner. Mais, si l’envie vous prend, vous pourrez aussi couper toute assistance pour pédaler en toute liberté. Voici mon retour d’expérience.

Déballage et montage

J’ai reçu le vélo électrique Vakole CO20 Max dans un carton étonnamment compact. Ce dernier est protégé correctement avec du polystyrène, du papier de soie et des colliers de serrage. Nous retrouvons également à l’intérieur du colis trois petits cartons. Le premier contient le chargeur, quant au second, il comporte de nombreux petits accessoires. Le dernier contient la batterie, il est rare qu’elles soient livrées séparément.

Vakole n’est pas avare en accessoires. Nous avons une petite pompe à vélo (de dépannage), un kit d’outils multifonctions qui servira au montage, une pédale à monter sur le vélo (la seconde est déjà pré-montée). Nous avons aussi un support de téléphone, une coque (sacoche) à scratch, deux rétroviseurs, un panier en métal à monter à l’avant du vélo, et la batterie (et son jeu de clés). Je ne vous parlerai pas beaucoup des rétroviseurs, j’en ai cassé un maladroitement pendant le montage (fail)…

Le montage est très simple, malgré l’absence de notice en français. Il suffit d’insérer le guidon, fixer la pédale, le panier et le support de téléphone (optionnels), et d’insérer la batterie directement dans le cadre du vélo.

Pour solidariser la batterie avec le vélo, vous devrez utiliser l’une des clés fournies pour faire ressortir le loquet. Cette même clé devra être tournée d’un quart de tour pour « démarrer » le vélo.

Le moteur, la batterie et la vitesse, trois éléments essentiels

Si l’objet de votre recherche est un vélo électrique qui allie puissance, performance, autonomie et sécurité, c’est probablement le Vakole CO20 Max 750W qu’il vous faut. Le fait qu’il soit pliant, et qu’il puisse, par conséquent, se ranger aisément sur un balcon, ou dans le coffre d’une voiture, ajoute un plus à ses avantages déjà nombreux. Le système de pliage et verrouillage est rapide et rassurant grâce à des loquets faisant office de sécurité

Du côté du moteur, ou plutôt des moteurs, vous trouverez donc deux moteurs puissants de 750 W chacun, sans balai, qui vous permettront d’affronter tous les terrains, même les plus escarpés. La puissance du moteur se caractérisera par des accélérations rapides, spécialement dans les terrains boueux et/ou pentus. Eh, oui, le Vakole CO20 Max, malgré son design, est avant tout, un VTT, plus qu’un vélo de route ! Ce que je trouve très intéressant, c’est la possibilité d’activer/désactiver chaque moteur individuellement selon vos préférences avec le bouton « I » sur le commodo (entre le + et le -).

Passons maintenant à la batterie, qui est un modèle amovible Samsung de 20 Ah et 48 V. Grâce à cette puissance, vous pourrez parcourir de 80 à 120 km, en mode assistance au pédalage. Si vous préférez « ne rien faire » et vous laisser conduire par le mode « tout électrique », alors vous aurez une autonomie de 60 à 80 km, ce qui fait déjà une longue balade soit dit en passant ! De plus, avec un fort indice d’étanchéité (IP 65), vous pourrez aussi rouler par temps de pluie, ou dans les chemins détrempés, rien ne l’arrêtera !

Enfin, la batterie se recharge en cinq heures approximativement, toujours prête pour la chevauchée suivante. Enfin, ce vélo électrique Vakole CO20 Max propose cinq niveaux de vitesse avec un changement mécanique de sept vitesses grâce à sa transmission Shimano. Vous pourrez donc ajuster la vitesse, en roulant, et en fonction des conditions de route, et météorologiques, qui se présentent à vous.

Les différents modes de conduite, la sécurité et le mode de charge

La sécurité est un point primordial sur lequel le vélo électrique Vakole CO20 Max ne lésine pas. Tout d’abord, il s’équipe d’un système d’éclairage amélioré comprenant une lampe frontale, un rétroéclairage manuel du siège et un feu arrière.

Ajoutons aussi des clignotants pour connaître la panoplie complète de ce modèle. Qu’elle que soit la luminosité extérieure, l’important est toujours de « voir et d’être vu » pour rouler en toute sécurité. Et malheureusement, les clignotants sont à peine visibles en plein jour (mais sont-ils réellement utiles ?).

Passons maintenant au crible, le système de freinage. Là encore, vous allez pouvoir lui faire confiance, car il s’équipe de freins à disque hydrauliques, qui lui procure une plus grande durabilité, moins d’entretiens et une puissance de freinage supérieure. Sécurité du freinage est à combiner avec confort de la selle, et fourche à suspension verrouillable, pour vous garantir une conduite sécurisée et confortable en toutes circonstances.

Les derniers éléments de sécurité concernent les pneus du Vakole CO20 Max. Ce dernier est équipé de 2 pneus larges (Fat Bike) de 4.0 résistants aux coupures et à l’usure, associés aux amortisseurs avant et arrière, pour toujours garantir une sécurité optimale du cycliste. Comme nous vous l’avons dit au début de notre article, vous pourrez choisir entre trois modes de conduite, dont un dénué de toute assistance, qui vous fera ressentir les sensations du cyclisme pur. Attention tout de même, vous devrez avoir des mollets en béton. En effet, il pèse tout de même plus de 36 kilos, ce qui peut être compliqué si on utilise que la force musculaire.

Sinon, vous aurez le choix entre le mode d’assistance au pédalage pour appréhender quelques pentes ardues, ou le mode tout électrique pour profiter de la balade sans aucun effort. Je trouve que cette dernière est puissante, réactive et paramétrable. C’est à vous de décider ! Un dernier atout ? Le vélo est compatible avec l’application Key-Disp (sur Android et IOS). Cette application permet de suivre la position du vélo et de personnaliser les spécifications du vélo, simplifiant ainsi les réglages pour une conduite à votre image ! Je ne pourrais pas vous en parler en détail, je ne l’ai pas testé.

Comment déverrouiller (débrider) la vitesse du vélo ?

Le vélo est livré bridé à 25 km/h, mais il est possible de supprimer facilement cette restriction. Attention, si vous l’utilisez sur routes ou dans des lieux publics (forêts, chemins, etc.), la réglementation européenne exige que la vitesse maximale d’un VAE soit de 25 km/h. Néanmoins, sur un terrain privé et en respectant les règles de sécurité, comme le port d’un casque, vous pouvez gagner en vitesse grâce à la manipulation suivante. La procédure disponible sur le site officiel étant obsolète, sans doute une ancienne version, je vous la rajoute ci-dessous ainsi qu’une petite vidéo en fin d’article.

Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pour allumer le vélo

Maintenez le bouton « + » et « – » simultanément pour rentrer dans le menu du vélo

Choisissez le menu « Display Setting » et modifiez la vitesse maximale avec les boutons « + » et « – » (Speed Limit).

Enfin, finalisez vos réglages en sélectionnant « Back » puis « Exit »

Conclusion

Le VTT Vakole CO20 Max est un vélo puissant, sans aucun doute le plus puissant que j’ai pu tester en version pliable. Les pneumatiques sont d’excellentes qualités, ce qui fait souvent défaut sur ce type de vélo. Le VTT est très confortable, son freinage est efficace et il est agréable à piloter. Quant à son système de pliage, il est facile et rapide à faire. Débridé, il peut facilement atteindre les 50 km/h, cela décoiffe littéralement, mais attention, c’est strictement interdit sur la voie publique (en France). Comme son accélérateur au guidon qui n’est pas, sauf erreur de ma part, désactivable (je n’ai pas vu de connectique apparente comme c’est généralement le cas). Les autres points négatifs seront son poids, il faut les porter les 36 kg, ainsi que ses garde-boues métalliques qui ont tendance à vibrer à haute vitesse, ce n’est pas très agréable. Le dernier point que je critiquerais, c’est le manque de notice explicative, j’ai dû tâtonner pour faire moi-même les réglages (mais vous pourrez profiter de mon expérience pour gagner du temps).

Alors, est-ce un bon vélo ? Oui, incontestablement. Excepté quelques points négatifs que je viens de vous lister, je ne peux que vous le recommander. Ses points forts prennent largement le pas sur les quelques défauts (non rédhibitoires) que j’ai pu constater. D’autant plus que le vélo Vakole CO20 Max est actuellement vendu au prix de 1 567,02 € (avec le code promo BBGNEOZONE) au lieu de 1 699 € sur le site buybestgear.com. Une affaire à saisir pour aborder le printemps en toute sérénité !

Les plus

Pliable

Très (très) puissant !

Confortable

Une batterie puissante

Un design sympa

Les moins

Accélération au guidon (interdit en France)

Son poids (36 kg)

Des garde-boues métalliques un peu bruyants à cause des vibrations

Absence de notice en français

Toutes les caractéristiques techniques

Affichage du compteur : Affichage intelligent des touches

Matériau du cadre : Alliage d’aluminium

Couleur : gris argent

Batterie au lithium Samsung 21700 de 20 Ah

Voltage de batterie : 48 V

Tension du chargeur : 56.4 V 4A

Temps de charge : approximativement 5 heures

Puissance du moteur : 750W*2

Couple : mode monomoteur : 60N.M / mode double moteur : 85 N.M

Niveau de vitesse : 5 niveaux

Modes de conduite : mode électrique uniquement / mode vélo (sans électricité) / mode d’assistance au pédalage

Pneu CST 20×4.0

Freins à disque hydrauliques

Amortisseur : suspension de fourche avant et suspension mécanique de queue

Pente : 35°- 40°

Vitesse de pointe : 25 km/h vitesse réglementaire en Europe, mais possibilité de déverrouillage.

Autonomie en mode « Pure Electric » : de 60 à 80 km

Autonomie en mode « Assistance au pédalage » : de 80 à 120 km

Charge maximale supportée : 150 kg

Hauteur du cycliste : de 160 à 190 cm

Éclairage : phare (grand faisceau lumineux) / feu arrière / clignotant

Niveau d’étanchéité : IP65

Poids net du vélo : 36,7 kg

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez