La start-up californienne E-Switchy a inventé des kits qui s’adressent aux cyclistes désireux d’électrifier leurs vélos. En plus d’être faciles à installer, les Switch One, Swicth Two et Switch Three sont des kits de conversion universels. En effet, ils sont compatibles avec la plupart des modèles de bicyclettes. Adoptant une technologie sophistiquée « inspirée de la Formule 1 », les kits de rétrofit d’E-Switchy peuvent être installés en seulement quelques minutes, affirme l’entreprise sur son site officiel.

Assurer une conduite fiable et durable

Concrètement, il suffit de remplacer la roue avant du vélo par le modèle fourni par l’entreprise. « Nos kits sont conçus dans un souci d’efficacité et de durabilité, en utilisant uniquement les meilleurs composants et matériaux pour garantir une conduite durable et fiable », peut-on lire sur le site web de la start-up. Effectivement, tous les modèles proposés comprennent une jante en alliage d’aluminium robuste, un moteur avec une durée de vie supérieure à 15 ans et une batterie li-ion pouvant durer plus de cinq ans. Concernant la batterie, elle ne perdrait que 10 % de sa capacité après 1 000 cycles de charge/décharge promet l’entreprise.

Attention à la législation !

Par ailleurs, ces kits d’électrification de vélos sont certifiés IP65. Ils sont donc étanches à l’eau et à la poussière. Ils comprennent aussi un antivol et un écran LCD. On notera également la présence d’un système de freinage à disque. Tous les modèles permettent d’atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h. Cela signifie que si vous résidez en France, l’utilisation de ces kits de conversion vous obligera à immatriculer votre vélo. Le Switch One possède une autonomie maximale de 88 km. Il est doté de cinq modes d’assistance au pédalage. Une batterie de 36V/8,7Ah et un moteur de 250 W sont intégrés à la roue. Il ne suffirait que de 3 min pour installer l’ensemble, explique E-Switchy. Ce kit coûte actuellement à partir de 619,95 $ (577 €) sur le site web d’E-Switchy.

Une autonomie allant jusqu’à 120 km

De son côté, le Switch Two permet de parcourir jusqu’à 56 km de distance avec une charge complète. Il s’installe en deux étapes : on remplace la roue avant et on monte la batterie qui ressemble à une gourde. E-Switchy affirme qu’il ne faut que cinq minutes pour installer ce kit, qui comprend également une batterie de 36 V et un moteur de 250 W. Son prix de base est de 559,95 $ (521,65 €). Enfin, le Switch Three se monte en trois étapes. Il faut d’abord remplacer la roue avant du vélo avant d’installer le boîtier de contrôle et la batterie. À noter que cette dernière est fixée sous la selle. Ce kit coûte à partir de 639,95 $ (600 €) et offre jusqu’à 120 km d’autonomie. Plus d’infos : eswitchybikes.com.

