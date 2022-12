S-Trax : l’invention d’un kit de conversion pour transformer les vélos électriques en motoneige

Les kits de conversion sont à la mode et, généralement, ils permettent de convertir un vélo classique pour le rendre électrique. Le kit de conversion S-Trax a une tout autre utilité, puisqu’il va vous permettre de transformer votre vélo en une moto des neiges ! Nous ne connaissons pas de températures aussi extrêmes qu’aux États-Unis ou au Canada, mais pour les habitants, faire du vélo sur la neige se révèle parfois très compliqué, à moins de posséder un fat bike avec ses larges pneus. Pour permettre à ses utilisateurs de continuer à utiliser leurs VTT l’hiver, S-Trax propose de les transformer en snowbikes ou vélos des neiges. Découverte.

Un concept qui nous vient d’Autriche

Fabriqué par la société autrichienne FasterBikes, le S-Trax Snowbike se compose de deux parties : un ski qui vient remplacer la roue avant et une unité appelée “Crawler” qui remplace la roue arrière. Le kit de conversion s’équipe de chenilles et de rouleaux en caoutchouc semblables à ceux que l’on trouve sur les motoneiges. Pour les freins, il se dote d’un système d’engrenage progressif qui s’intègre au moyeu Enviolo Extrème ainsi que d’un frein à disque mécanique. La chaîne va ensuite relier le pédalier du vélo au moyeu qui se trouve sur le côté de l’entraînement. Une seconde chaîne va relier le moyeu à la piste sur le côté opposé à l’entraînement. Le système S-Trax peut s’adapter sur un VTT électrique à condition qu’il dispose d’un moteur central.

Pas de moteur intégré pour le S-Trax

Le fabricant canadien Envo propose un kit quasiment similaire au S-Trax, mais celui-ci s’équipe d’un moteur en série. Ce qui n’est pas le cas du kit de conversion autrichien. Cela signifie que si vous installez le S-Trax sur un VTT qui ne dispose pas de moteur central, il vous faudra utiliser la force musculaire pour avancer. En revanche, si votre VTT électrique dispose d’un moteur central, vous obtiendrez une cadence de pédalage de 60 à 70 tr/min et une vitesse comprise entre 25 km/h et 30 km/h. Le kit S-Trax se différencie aussi du système Envo par le fait qu’il permet de passer d’un rapport à l’autre en roulant. Selon le fabricant du S-Trax, il serait également plus maniable que le modèle canadien. En revanche, le kit n’est pas recommandé pour les cadres en carbone, un détail important lorsque l’on sait que le carbone est souvent privilégié pour la légèreté qu’il confère aux vélos.

Combien coûte le S-Trax ?

Le kit de conversion S-Trax est déjà disponible sur le site internet Fasterbikes au prix de 2 399,99 € (2 000 W), soit un peu moins cher que le kit canadien qui est vendu à 2 699 € sans la batterie. Il existe par ailleurs une version à 1 699,99 € (1500 W). Le kit se compose des éléments suivants :

un moteur d’entraînement central CYC X1 Stealth Gen3, incluant des câbles et des pièces de montage,

un essieu ISIS,

un contrôleur X6 (jusqu’à 52V),

un capteur de vitesse et un aimant,

des manivelles CYC d’origine,

un plateau 32T, incluant une chaîne de transmission dorée, une roue libre et un capteur de couple

un afficheur DS 103

un accélérateur au pouce

un chargeur 2A

une batterie Super Shark 730 Wh, 52 V

Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site FasterBikes.com.