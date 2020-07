Imprimé en fibre de carbone, le cadre du vélo électrique Superstrata Ion ne pèse que 1,3 kg !

Un vélo électrique imprimé en 3D ! C’est l’étonnante nouveauté présentée par Superstrata Ion, une marque américaine. L’impression en 3D offrira bien des avantages à ce vélo d’un nouveau genre. A commencer évidemment par son poids !

11 petits kilos sur la balance et une autonomie à faire pâlir d’envie certains constructeurs : 90 km d’après le constructeur… Cette marque peu connue en Europe semble pourtant recueillir l’intérêt des internautes… Plus de 2 450 000€ ont été récoltés sur Indiegogo sur les 85 000 espérés… Et la campagne se poursuit jusqu’au 13 août ! Présentation du vélo électrique Superstrata Bike !

Fabriqué en matériaux thermoplastiques de nouvelle génération, il répondra aux normes européennes. Le cadre en fibre de carbone monocoque est fabriqué d’une seule pièce. Aucun joint ni colle ne viendront s’ajouter au cadre. Superstrata Ion affirme que ce matériau n’enlèvera rien à la résistance du vélo et lui confèrera une légèreté inégalée pour le moment. A titre de comparaison, un vélo électrique classique pèse en moyenne 20 kilos, soit le double du Supestrata Bike !

Des performances intéressantes et une homologation européenne !

Côté performance, le constructeur assure qu’il pourra parcourir environ 90 kilomètres grâce à sa batterie de 125 Wh qui se rechargera en deux heures environ. Avec un moteur de 250W et une vitesse maximale de 20 km/h, il répondra bien aux normes européennes. Pour rappel, en France, les vélos électriques ne doivent pas dépasser les 25 km/h pour être homologués. L’entreprise affirme également qu’elle proposera 18 cadres sur mesures, s’adaptant ainsi à des cyclistes mesurant entre 1.40m et 2.20m.

Crédit photo : Superstrata

Les premières livraisons se feront dès décembre 2020 pour les cinquante premiers à avoir passé commande. Les livraisons suivantes arriveront, quant à elles, les deux premiers trimestres 2021. Il faudra quand même s’acquitter d’une joli facture pour rouler au guidon du Superstrata Bike : 3500€ !