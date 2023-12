Tezeus C8, un vélo électrique en fibre de carbone qui pèse seulement 15 kg

Si vous souhaitez acquérir un vélo électrique, c’est le moment de découvrir la jeune marque Tezeus, qui a pour philosophie, l’intelligence, l’écologie et l’élégance. Une marque de mobilité douce qui s’engage à fournir des appareils électriques de haute qualité aux cyclistes du monde entier. L’innovation, en matière de développement de mobilité verte, est au cœur de leur secteur R&D et Tezeus C8 ne lésine pas sur les moyens. Chaque vélo qui sort des chaînes d’approvisionnement est rigoureusement contrôlé et garantie la sécurité et le confort du client. Découvrons ensemble, le vélo électrique Tezeus, un cadeau à offrir ou à s’offrir, d’ailleurs.

Quels sont les points forts du vélo électrique Tezeus ?

Le vélo électrique Tezeus se distingue par une série de fonctionnalités innovantes qui en font un choix exceptionnel. Par exemple, Par exemple, un radar à ondes millimétriques est intégré au feu arrière pour détecter les conditions derrière le vélo et alerter l’utilisateur. Équipé du système d’exploitation LINUX dédié, il lui assure une performance optimale, et dispose d’une fonction antivol avec suivi GPS pour lutter contre le vol. Esthétiquement, le vélo électrique Tezeus reste minimaliste, sans rogner sur l’expérience de conduite grâce à une conception en plein carbone. Cette conception associée à un moteur petit et silencieux (55 dB) procure une expérience de conduite à la fois élégante et discrète. De plus, il se dote de capteurs de vitesse, de gyroscope et de couple contribuant à équilibrer la dynamique du vélo, pour une assistance au pédalage précise et adaptée à tous les types de conduite. Le vélo est intéressant, innovant et très prometteur sur le papier.

Que faut-il savoir de plus sur le vélo électrique Tezeus ?

Outre les qualités que nous venons d’énoncer, le vélo électrique Tezeus possède d’autres « cordes à son arc », qui devraient vous convaincre de ses performances et qualités. Tout d’abord, son moteur à entraînement central propose une taille plus compacte que les moteurs similaires. Astucieusement caché dans le cadre du vélo, cette conception ingénieuse assure l’esthétique épurée et le style passe-partout de cet étonnant vélo électrique Tezeus. De plus, il est pilotable via une application dédiée qui permet non seulement d’enregistrer les données de conduite, mais procure également la possibilité de créer un compte personnalisé pour une expérience utilisateur unique.

Pour achever la description, il faut savoir, qu’il dispose, par ailleurs, de mises à niveau OTA qui garantissent les mises à jour quotidiennes de toutes les améliorations apportées. Côté chargeur, c’est un modèle rapide GaN qui l’équipe, ce qui lui permet d’afficher une charge d’une heure pour une portée de 40 km. La charge complète, quant à elle, se fera en 2 h 45 seulement. De plus, la batterie est amovible et procure un avantage supplémentaire, quant à son chargement ou à son changement. Enfin, du côté de la sécurité, il s’équipe d’un phare automatique, qui s’adaptera lui-même aux conditions lumineuses extérieures. Une fonction pratique pour celles et ceux qui partent très tôt ou rentrent très tard.

Pourquoi est-il le vélo électrique Tezeus est le cadeau idéal ?

En cette période de fêtes, où la recherche du cadeau idéal devient une urgence presque vitale, le vélo électrique Tezeus se profile comme une option incontournable pour les amateurs de mobilité intelligente, écologique et élégante. La jeune marque Tezeus s’inscrit dans une philosophie axée sur l’innovation, avec un engagement en faveur de la fourniture d’appareils électriques de haute qualité à la communauté cycliste mondiale.

La combinaison de l’intelligence technologique, de l’écologie et de l’élégance est parfaitement incarnée par le vélo électrique Tezeus, un cadeau tant convoité pour soi-même ou à offrir à un proche. Découvrir le vélo électrique Tezeus, c’est s’ouvrir à une nouvelle ère de mobilité électrique sophistiquée et écologique. Le vélo est en cours de financement participatif sur Indiegogo et il sera dans un premier temps en exclusivité sur la plateforme. Suivez immédiatement la campagne de financement participatif pour bénéficier du prix « early bird » sur la page Indiegogo de TEZEUS. plus d’informations : tezeusbike.com

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.