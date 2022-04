Maison en A : prix, construction, avantages et inconvénients – dossier

Vous avez des projets de construction pour une nouvelle maison ? Envie de vous sentir au plus près de la nature, mais toujours dans le confort et le bien-être ? Dans ce cas, la maison en A pourrait bien vous intéresser. A première vue atypique, ce type d’habitation est peut-être le petit paradis dont vous avez toujours rêvé. Avantages, constructions, législation… on vous dit tout sur les maisons en A.

Un peu d’histoire !

Les premières maisons en A (ou A-Frame) ont fait leur apparition aux Canada et aux Etats-Unis, peu après la seconde guerre mondiale. C’est dans les années 1950 et 1960 que la toute première construction de ce genre a fait parler d’elle : il s’agissait d’une petite maison de plage toute simple, imaginée par l’architecte américain Andrew Geller. Son style atypique lui avait alors valu de faire la une du New York Times en 1957. L’engouement pour la maison en A s’est rapidement propagé auprès des jeunes familles américaines et depuis, on la retrouve principalement dans les zones forestières. De nos jours, les maisons en A sont d’ailleurs très nombreuses dans les forêts canadiennes ! On en retrouve également des tas en Europe de l’Est avec des villages entiers composés de maisons en A.

Pour ce qui est de la France, les maisons en A ne sont pas encore aussi courantes qu’aux Amériques ou en Europe de l’est. Mais on retrouve surtout ce type de construction dans les Alpes ou les Pyrénées. Toutefois, la popularité des maisons A-frame a considérablement augmentée depuis le phénomène Elizabeth Faure. En 2013, cette architecte à la retraite s’est lancée en effet dans un projet à priori fou : construire elle-même sa maison en forme de triangle près de Lusignac, en Dordogne. Elizabeth Faure a suscité les passions en travaillant sur le projet pendant un an. Durant tout ce temps, elle s’est occupée de tout pour finalement réussir à bâtir une belle maison en A de 180 m2. L’aventure a été suivie, filmée et documentée en direct par une journaliste. Depuis, une véritable communauté s’est formée autour de la « méthode maison en A » d’Elizabeth Faure.

Qu’est-ce qu’une maison en A ? Structure et isolation

Comme son nom l’indique, la maison en A (maison « A-Frame » en anglais) se caractérise par une charpente en forme de A. L’habitation ressemble donc à un grand triangle posé à même le sol. Elle est le plus souvent dotée d’une solide ossature en bois, puis construite avec des panneaux isolants. D’ailleurs, la mise en place d’une bonne isolation est un élément capital de la maison A-frame. Il faut en effet savoir que la surface de toiture de ce type d’habitation dissipe davantage de chaleur qu’une maison dotée d’une toiture classique, d’où l’importance de bien choisir l’isolation, ainsi que le mode de chauffage. La maison en A se caractérise d’ailleurs par un système de chauffage central inspirée de la yourte : le système se compose généralement d’un poêle à bois qui occupe une place centrale dans la structure de l’habitation. Mais d’autres possibilités s’offrent bien évidemment à vous !

Les avantages !

La maison en A se présente comme le parfait mélange entre le confortable chalet montagnard et l’écologique cabane en bois. Souvent construite en pleine forêt, dans les montagnes, dans les champs ou encore au bord de la mer, c’est la maison idéale pour tous ceux qui aiment le grand air, mais sans pour autant renoncer au confort de la ville. Vivre dans une maison en A, c’est comme vivre dans un petit nid douillet bien chaud et tout équipé, mais en plein cœur de la nature. Les maisons en A présentent également le plus d’être vraiment écologiques. C’est principalement parce qu’elles sont construites en bois, mais c’est aussi grâce à leur structure simple et sans chichi. L’ensemble permet en effet de jouir d’une très bonne isolation thermique.

En parallèle, les maisons en A sont également très économiques : leur forme triangulaire permet en effet de gagner de l’espace, mais aussi de se fondre parfaitement dans la nature. A l’instar des tiny house, ce type d’habitation encourage également le minimalisme, mais aussi votre façon de consommer, ce qui équivaut à encore et toujours plus d’économie. Enfin, les maisons en A présentent aussi le plus d’être peu onéreuses à la construction. Tout comme Elizabeth Faure, vous pouvez construire vous-même votre cocon douillet ! Si l’on en croit cette dernière, non seulement c’est simple et rapide, mais en plus, c’est aussi pas chère et sans prise de tête ! On vous en dit plus sur le prix et l’auto construction des maisons A-frame en fin d’article.

Aménagement

Avec sa forme atypique, la maison A ne s’aménage pas comme n’importe quelle maison. Certains pourraient penser que l’espace n’est pas vraiment au rendez-vous avec ce type d’habitation. Que nenni ! Alors oui, la maison en A ne dispose pas de grands volumes, mais en jouant sur le décloisonnement des pièces, vous pourrez optimiser l’espace. Le salon est généralement aménagé à l’avant, tandis que les chambres, la cuisine, ou encore la salle de bain et toilettes se trouvent à l’arrière. Sinon, la charpente triangulaire et le toit en cathédral des maisons A-Frame offrent une importante hauteur sous-plafond : vous avez amplement de quoi aménager une belle et spacieuse mezzanine pour en faire un bureau ou une douillette chambre à coucher !

Et pour un maximum de luminosité, vous pouvez par exemple opter pour de larges baies vitrées qui laisseront entrer le soleil à flots dans la maison. Cela vous permettra aussi de profiter d’une belle vue sur votre jardin et/ou la nature environnante pour encore plus de plaisir et de bien-être chez soi. Et pour encore plus d’inspiration, rendez-vous sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux comme Pinterest, où vous attendent pleins d’astuces et de belles images. Vous ne manquerez pas de trouver plein d’idées d’aménagement pour votre petit nid douillet en A.

Construire sa maison en A

Si vous souhaitez construire votre maison en A en France, plusieurs options s’offrent à vous : en effet, comme pour tous travaux de construction, vous avez le choix entre faire appel à un professionnel ou bien vous occuper de tout vous-même (comme Elizabeth Faure !).

Faire appel à un professionnel…

En France, certaines entreprises de construction s’intéressent aux maisons en A, malgré leur faible coût, proposant ainsi de vous en bâtir une. Sinon, vous pouvez également faire appel à des prestataires indépendants, comme un bon charpentier et un maître d’œuvre pour assurer les travaux. Et sans oublier l’architecte pour vous accompagner dans l’élaboration des plans de votre maison A-frame ! Dans tous les cas, faire appel à un professionnel vous permet de profiter d’un accompagnement d’expert pour la mise en œuvre de votre projet de construction.

L’entreprise DEN OUTDOORS

Pour citer quelques-unes de ces entreprises, on peut parler de la société DEN OUTDOORS dont le slogan vous promet la construction rapide de votre maison en A : « Imaginez que vous sachiez exactement quoi faire, avec toutes les étapes minutieusement décrites, jusqu’aux interrupteurs que vous installerez ». L’entreprise propose en effet des plans clairs et précis de maisons en A. Réalisés par une équipe d’experts (concepteurs, architectes…), ils sont modifiables et personnalisables selon vos besoins. DEN propose d’ailleurs plusieurs choix de forfaits de plans suivant les attentes : par exemple si vous voulez juste les plans ou si vous voulez carrément des meubles et équipements. En effet, DEN OUTDOORS propose également des maisons A-frame en kits. On vous parle de kits de construction complets : de la charpente, en passant par la toiture, les murs, les cadres portes et fenêtres, jusqu’à la quincaillerie, tout est là pour que vous puissiez construire une solide et douillette habitation en A. Votre maison est donc livrée en pièces détachées avec des trous pré-percés, vous n’aurez ensuite plus qu’à assembler le tout en suivant les plans fournis par DEN. Les maisons en kits de l’entreprise ont été pensées pour pouvoir être montées en pleine nature, vous pourrez alors y vivre en toute autonomie. Mais il est aussi possible de les raccorder à l’électricité, au gaz et à l’eau courante, c’est comme vous voulez ! Vous pouvez découvrir tous les différents kits de maison A-frame proposés par DEN OUTDOORS sur son site officiel denoutdoors.com.

L’entreprise AVRAME

Autre société qui propose des maisons A-frame en kit : AVRAME. L’entreprise vous offre le choix entre une dizaine de modèles de maisons triangles que vous pourrez monter en seulement quelques semaines, mois, voire même en quelques jours ! Tout dépend de la taille de l’habitation que désirez construire : petit chalet de vacances ou grande maison pour toute la famille ? Dans tous les cas, toutes les pièces et les composants structurels de votre future maison sont compris dans le kit. Vous pourrez ensuite vous mettre à deux pour la construire. AVRAME vous propose ainsi des habitations modulaires que vous pourrez étendre au fur et à mesure que votre maisonnée s’agrandit. Tous les détails sont disponibles sur le site de la société : avrame.com.

L’entreprise Madi

Sinon, il y a aussi l’entreprise MADI qui propose la MADI Home, une maison A-frame qui présente la particularité d’être à la fois pliable et modulable. Vous pourrez d’ailleurs personnaliser votre maison selon vos besoins et votre budget (choix des matériaux, des dimensions…). Dans tous les cas, le kit comprend ainsi les murs, les sols, mais aussi une toiture en ardoise. En plus de toutes les pièces et composantes de la maison, cette dernière est également livrée avec tous les équipements sanitaires, salle de bain, cuisine, les arrivées d’eau et d’électricité qui sont prêts à être raccordés, mais aussi d’un escalier menant à l’étage. MADI promet qu’en faisant appel à des spécialistes, la MADI Home peut être montée en l’espace de quelques heures seulement. Pour en savoir plus sur cette maison en A modulaire, rendez-vous sur cet article.

Ou auto-construction ?

Nombreux sont ceux et celles qui se lancent dans l’auto construction de leur maison en A. Il faut dire que cette dernière promet des travaux à priori simples, voire même rapides. De plus, plusieurs entreprises (américaines pour la plupart) proposent aujourd’hui des plans et des kits déjà tout prêts pour que vous puissiez bâtir vous-même votre maison A-frame en un tour de main. Pour ceux qui ont envie de construire une petite maison en A dans leur jardin, un site américain a dévoilé des plans pour une construction en triangle des plus minimalistes : l’habitation est en effet composé d’un rez de chaussé de 16’ x 16’ et un étage de 14’ x 14’. Les plans ainsi que la liste de tous les outils et matériaux nécessaires à la construction de cette petite maison des plus adorables sont disponibles gratuitement. Le site parle également des coûts et donc du budget à prévoir pour vous lancer pleinement dans le projet.

Que dit la loi ?

Actuellement en France, ce ne sont pas encore toutes les communes qui sont ouvertes aux maisons en A. Certaines refusent en effet tout net les constructions avec une pente de toit de 60°. Il faut donc prendre le temps de bien vous renseigner auprès de votre localité avant de lancer votre projet. Pour ce qui est des maisons en kit, plusieurs règlementations doivent être respectées avant de commencer le chantier : vous devrez d’abord faire appel à un bureau d’étude pour étudier l’état du sol où vous prévoyez de construire votre maison. Il faut aussi étudier le terrain pour anticiper tous les besoins liés aux travaux. Et bien sûr, n’oubliez pas de demander une autorisation pour installer votre maison A-frame en kit. Et dans le cas où cette dernière fait plus de 40 m2, vous devez demander un permis de construire. Assurez-vous aussi que votre projet respecte le plan local d’urbanisme de votre commune. Enfin, pensez à vous renseigner sur les réglementations thermique et énergétique BBC et RT.

La maison en A d’Elizabeth Faure

Véritable phénomène, la maison en A d’Elizabeth Faure est devenue une véritable source d’inspiration pour beaucoup de Français avides de construire leur propre maison. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à être très intéressés par l’auto construction d’une maison en A. L’architecte a ainsi décidé de dévoiler les plans qu’elle a élaborés pour construire la sienne. En tout, la structure de la maison A-frame d’Elizabeth Faure est composée de 21 triangles de bois. L’architecte a utilisé des tuiles de bitume et des planches OSB pour recouvrir l’ensemble. Principalement constitués de copeaux de bois, ces panneaux présentent le plus d’offrir une bonne isolation thermique. Et pour maintenir tout cela, Elizabeth Faure a investi dans 15 kg de clous !

Pour construire sa maison en A, l’architecte a commencé par élaborer les trous de fondation de l’habitation. Elle a ensuite procédé à la pose des piliers, puis des madriers, avant de s’attaquer au plancher. Prochaine étape : le montage des triangles équilatéraux de la maison qui se sont fait un à un pour une demi-journée entière de travail. Elizabeth Faute a ensuite cloué des planches d’OSB sur toute la structure, avant d’ajouter les toiles en bitumes et voilà ! L’architecte est ensuite passé à l’aménagement intérieur de sa maison pour la transformer en nid douillet des plus confortables. Pour encore plus de détails sur la maison en A et tout ce qui se rapporte au projet d’Elizabeth Faure, rendez-vous sur lamaisonena.com. Plans, conseils, tutoriels, budgets… vous trouverez sur ce site, tout ce qu’il vous faut savoir sur l’auto construction d’une maison A-frame à la Elizabeth Faure ! Sinon, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, le documentaire complet qui retrace toute l’aventure « Maison en A » d’Elizabeth Faure lorsque l’architecte s’est lancé dans son projet.

Quel budget prévoir ?

Que ce soit en kit ou en construction neuve, la maison A-frame représente une solution rapide et économique pour bâtir un beau et confortable logement. Prenez celle d’Elizabeth Faure par exemple : en tout, la construction de sa grande maison de 180 m2 lui a coûté entre 35 000 à 40 000 euros ! Il s’agit d’une somme dérisoire quand on sait que les travaux pour construire une maison « classique » de la même superficie coûtent le double, voire même le triple ! Pour ce qui est des maisons A-frame en kit, les prix varient en fonction des entreprises, mais aussi et surtout selon la taille et le modèle que vous choisissez : petit chalet de base, modèles intermédiaire ou encore grande maison avec tous les aménagements indispensables pour un maximum de confort.

Ainsi pour DEN OUTDOORS, comptez 27 000 dollars, soit dans les 25 000 euros, pour vous offrir une charmante maisonnette de 10 m2 que vous pourrez monter en seulement quelques jours ! La société AVRAME, elle, propose ses différents modèles à partir de 12 000 dollars ou 10 000 euros, avec une superficie allant de 50 à 120 m2. Enfin, la MADI Home est proposée à moins de 30 000 euros. Ces prix sont bien évidemment aléatoires, n’hésitez pas à vous renseigner davantage pour encore plus de détails. Vous pouvez également discuter sur les forums spécialement dédiés aux maisons A-frame. Certaines personnes seront plus que ravis de partager leurs expériences avec vous.

Ces projets pourraient vous inspirer !

Il n’y a pas qu’Elizabeth Faute qui propose de bonnes idées et bons plans pour construire une belle et confortable maison en A. Le cabinet d’architectes suédois Måns Tham a ainsi dévoilé des images et des plans pour une maison A-frame qui se fond parfaitement dans la nature, mais tout en restant moderne et parfaitement fonctionnelle. La maison a été construite avec des cadres en A préfabriqués, elle est dotée de lucarnes incurvées qui permet à la neige de s’accumuler sur le toit. Mais le plus intéressant concerne l’architecture intérieure de la maison. Les experts de Måns Tham ont en effet imaginé une structure qui change tous les cinq mètres. Par exemple, le rez-de-chaussée est beaucoup plus grand que le niveau supérieur. La différence de taille est cependant contrebalancée par la présence des grandes lucarnes qui font 5 mètres de large. Grâce à elles, la lumière entre à flot dans la maison, réduisant la sensation d’étroitesse dans certains espaces.

Une maison en A avec des containers

Si le bois reste le matériau de construction incontournable des maisons en A, cela n’empêche pas certains de tenter d’étonnantes expériences architecturales : c’est ainsi qu’en Thaïlande, l’architecte Tung Jai Ork Baab (TJOB) a eu l’idée de fusionner maison container et maison en A. Il a ainsi construit une maison A-frame avec des containers maritimes. La construction se présente comme suit : l’ensemble pièces/containers est surmonté ainsi que totalement englobé dans une immense structure métallique en triangle. Le tout est complété par de grandes baies vitrées pour un résultat à la fois moderne, vraiment beau, mais surtout très confortable !

Une maison en A qui s’ouvre sur l’extérieur

Toujours dans cette tendance deux en un, Eksado, une entreprise de construction turque, a imaginé une maison en A dont un pan du toit peut s’ouvrir vers l’extérieur. Dotée d’une jolie terrasse en bois, l’habitation se transforme alors en charmante pergola lorsque la toiture est dépliée ! Cette dernière recouvre en effet toute la terrasse. Il s’agit d’une excellente idée qui permet de gagner encore plus d’espace. Et quand il fait beau, on peut profiter du grand air sans avoir à sortir de la maison.

Une Tiny House qui se transforme en maison en A

Ou alors, que diriez-vous d’une Tiny House que vous pouvez transformer en maison A-frame ? L’idée a été échafaudée par trois architectes français de l’atelier Fasea : le trio a imaginé une petite construction pliante qu’il est possible de moduler en fonction des saisons. Et donc en été, il est possible de la transformer en maison en A grâce à un système de vérins motorisés. Ces derniers font bouger les murs de façon à les moduler en une espèce de tente étanche et douillette.

