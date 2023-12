Où vos prochaines vacances vous mèneront-elles ? Peut-être traverserez-vous l’Atlantique pour rentrer dans l’État du Maine aux États-Unis ? Cet État du nord-est est connu pour ses immenses espaces naturels aux allures originales, comme les îles de granit ou les immenses étendues plantées d’épicéas. Dans la ville de Bethel, entourée de forêts et réputée pour ses pistes de ski, vous pourrez découvrir une superbe maison en A ou A-Frame en anglais, nichée au cœur de la nature. Avec ses murs recouverts d’argile et les matériaux naturels qui la composent, elle vous invitera à la sérénité et à l’apaisement. Découverte de la « Luxury A-Frame by Sunday River avec spa », disponible à la location sur Airbnb.

Présentation de la Luxury A-Frame by Sunday River avec spa

Cette demeure A-Frame, nichée dans les bois du Maine, aux États-Unis, propose une expérience unique avec ses murs revêtus d’argile et son abondance de bois clair. La construction et l’aménagement de cette maison écologique ont privilégié l’utilisation de matériaux naturels, offrant ainsi une surface généreuse de 213 m2, idéale pour accueillir famille et amis au sein de cet écrin naturel. L’architecture familière de style A-Frame a été repensée pour accroître l’espace, avec une cuisine îlot en béton, un bain à remous sur la terrasse pour des bains en pleine nature, de grandes baies vitrées et une cheminée invitant à la détente.

Un petit tour à l’intérieur ?

La décoration contemporaine, à la fois élégante et décontractée, crée un cadre parfait pour des journées paisibles au cœur de la nature. Située à proximité de la pittoresque ville de Bethel, cette maison incarne la fusion entre la tradition architecturale du siècle dernier et les dernières avancées technologiques.

Chaque détail de ce luxueux chalet A-Frame a été soigneusement considéré, depuis les murs en plâtre d’argile écologique jusqu’à l’îlot en béton coulé à la main, en passant par les interrupteurs en laiton et les luminaires en rotin. Les matériaux naturels sont à l’honneur, créant une symbiose parfaite entre l’intérieur et l’extérieur. La maison peut confortablement accueillir dix personnes, proposant un vaste espace de détente et une cuisine équipée d’un îlot surdimensionné.

Quels sont ses points forts et le prix de la location ?

Si vous louez cette demeure, vous ne manquerez pas de confort ! En effet, les propriétaires l’ont équipée de divers appareils électroménagers haut de gamme, d’un bain à remous et même d’un siège de toilette chauffant dans la chambre principale. Vous pourrez également rester connecté et profiter de vos séries préférées après votre retour du ski. En effet, elle s’équipe d’une connexion internet ultra-rapide, de télévisions intelligentes avec des plateformes comme Netflix, Amazon, etc. De plus, si vous arrivez au volant d’une Tesla, vous aurez à votre disposition un chargeur Tesla avec charge complémentaire.

Et bien entendu, cette maison nichée sur un terrain privé garantit une vue imprenable sur les montagnes boisées et les couchers de soleil spectaculaires. Vous admirerez aussi des cerfs, des orignaux, des aigles et des castors, qui ont élu domicile dans cette immense demeure. Quant au prix, le confort et le luxe se paient, il faudra prévoir 1 776 € pour deux nuits, tous frais compris, la location pour une seule nuit est impossible. Que pensez-vous de cette splendide maison en A que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .