A-Frame : c’est quoi une « Maisons en A » ?

Lorsque l’on pense Tiny-House, on pense surtout chalet de bois dans le style classique d’un chalet montagnard… Forme carrée, lattes de bois et grandes baies vitrées pour la lumière ! Pourtant, il existe un autre genre de tiny-house originales que l’on appelle Maisons en A !

On les appelle également « A-Frame » ou maison à charpente en A, elle est un mixe entre un chalet et une cabane que nous faisions, enfants ! Très prisée des amateurs de grand air ou de ceux qui veulent retomber en enfance, elles se veulent comme les tiny-houses, écologiques et minimalistes. Elles attirent de plus en plus de citadins et offrent une vraie fenêtre sur le Nature.

Qu’est-ce qu’une maison en A ?

Ces constructions de formes triangulaires nous viendraient des années 1950 du Canada et des Etats-Unis. A l’origine, elles étaient de petites maisons de plage. C’est l’architecte Andrew Geller qui a provoqué un engouement pour les maisons en A en transposant cette architecture à des cabanes en bois.

Une autre hypothèse nous viendrait de l’île de Madère et plus particulièrement de la ville de Santana. Les maisons typiques de Santana ou Sao Vicente sont toutes de forme triangulaire et très typiques de la région. A la différence près que celles de Madère ne sont pas des tiny-houses mais de vraies maisons et servent d’habitations aux habitants de l’île.

Comment construire une maison en A ?

Si l’on en croit les propriétaires de ces petites maisons en A, elles n’ont que des avantages ! Elles sont faites en panneaux de bois isolants et chauffer par une poêle à bois. La structure en A fait qu’il n’y fait jamais froid et elle offre une superbe hauteur sous plafond.

L’aménagement d’une mezzanine y est aisé et tout le confort est assuré avec en plus, un style tout à fait original. La mise au vert est assurée ! Les maisons en A prennent le pas sur les maisons à toit plat et passionnent de nombreux architectes. Elisabeth Faure, architecte à la retraite en est le meilleur exemple avec sa maison en A construite pour moins de 35 000€.

Il en existe même des pliantes de fabrication italienne qui coûtent moins de 20000€ et qui s’installent en quelques heures !