Maison en A : avec seulement 35 000 euros cette architecte de 65 ans a construit une adorable « maison triangle »

Une maison en A ! Mais quel est cet étrange concept qui nous vient de Dordogne ? Elizabeth Faure, la propriétaire des lieux conte son histoire un peu particulière et explique comment est née cette maison en A !

Avec une particularité, Elizabeth a aujourd’hui 71 ans, ancienne architecte de métier, s’est lancé dans l’auto-construction de sa maison à 65 ans ! Alors qu’elle terminait à peine son prêt immobilier, Elizabeth s’est lancée dans le projet un peu fou de sa Maison en A ! Une jolie maison de 180 m² qui lui revient à 35 000€ environ… Mais comment est-ce possible ? Explication.

Pour commencer, rappelez-vous des cours de maths au collège et visualisez un triangle équilatéral ! Vous savez celui qui à les trois côtés de même longueur ! Puis des panneaux en OSB, qui sont en bois et à longues lamelles minces orientées pour réduire les coûts de construction.

Une maison en A en Dordogne

Une visite de la maison d’Elizabeth, situé en Dordogne près de Lusignac s’impose : Dans son village Elizabeth est surnommée « l’anglaise » et sa maison très atypique détonne dans le quartier, tout comme sa propriétaire ! Contrairement à ses compatriotes anglais qui achètent des maisons cossues dans la région, Elizabeth voulait montrer aux gens qu’il n’était pas nécessaire d’être millionnaire pour devenir propriétaire ! Mais également qu’être peu fortuné n’impliquait pas de vivre dans la misère !

Alors qu’elle regarde un reportage sur une maisonnette faite par Emmaüs pour les nécessiteux, Elizabeth pense pouvoir faire mieux et plus durable. Elle envoie sa proposition à l’association : refus de l’association. Elizabeth se dit alors qu’elle va la construire elle-même, pour elle-même !

8000€ pour le terrain de 1000 m² et l’approbation de la mairie plus tard, elle entame sa construction. Et cette vieille hippie (surnom qu’elle se donne) se lance alors dans la réalisation de son rêve ! Après une vie de voyage à travers le monde, Elizabeth réalise son rêve de vivre dans sa propre maison… Et c’est tout simplement magnifique ! Aujourd’hui elle propose d’accompagner celles et ceux qui aimeraient se lancer dans un projet similaire ! Bravo Madame !

La maison en A : Le documentaire

La Maison en A est également le titre d’un documentaire réalisé par Morgane Launay. Photographe et réalisatrice de profession, Morgane suivra Elizabeth dans son projet pendant une année entière. Le documentaire réalisé en 2016 avec le soutien de la Femis, il a été projeté dans quelques salles de cinéma. Découvrez la personnalité attachante et pétillante d’Elizabeth, à travers la caméra de Morgane… Un cocktail parfait qui donne du baume au cœur !

Plus d’infos :

Documentaire : Morgane Launay

Images additionnelles et prises de vue aériennes : Etienne Rallion

Designer / Architecte : Elizabeth Faure

