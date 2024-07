Un tutoriel pour fabriquer un climatiseur capable de fournir jusqu’à 8 heures d’air frais avec des glaçons

Besoin d’un climatiseur portable alimenté par batterie pour une utilisation hors réseau ? Pourquoi ne pas le fabriquer vous-mêmes ? Sachez qu’il est tout à fait possible de construire un climatiseur portable hors réseau en utilisant des équipements tels qu’une glacière et un radiateur d’huile. Il vous suffit de respecter attentivement les différentes étapes de fabrication, et de disposer de tout le matériel nécessaire. Avec ce dispositif, vous pouvez rafraîchir n’importe quelle pièce de votre maison, que ce soit en été ou tout au long de l’année, et cela, à moindre coût et sans travaux.

Réunir les matériaux requis

La première étape consiste, bien évidemment, à rassembler les matériaux requis. Voici la liste de tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer votre climatiseur hors réseau :

Une grande glacière

Un radiateur d’huile

Un ventilateur portable hybride de 18 V et des piles compatibles

Une pompe de bassin alimentée par USB avec une prise ouverte

Une banque d’alimentation USB

Une bride de toilette de 10 cm de diamètre

Un tuyau en PVC de 10 cm de diamètre

Raccord coudé long

Un panneau de mousse isolante d’environ 38 mm d’épaisseur

Un support d’angle en aluminium pour le radiateur et un petit morceau de bois pour le surélever

Du mastic silicone pour créer un joint étanche

Une colle chaude pour sécuriser temporairement les composants pendant les tests

Du sel gemme ou du sel de table

Préparation de la glacière et fixation du radiateur d’huile

La seconde étape consiste à créer deux ouvertures sur le couvercle de la glacière, notamment pour le ventilateur et le tuyau en PVC. Sur un côté du couvercle, placez la bride de toilette et tracez un cercle. Ensuite, percez plusieurs avant-trous autour du cercle marqué, avant de le découper à l’aide d’une scie sauteuse. Sur le côté opposé, répétez le même processus de marquage, de perçage et de découpe pour l’ouverture destinée au ventilateur. Une fois cette opération terminée, place à la fixation du radiateur sur le support d’angle en aluminium, en utilisant des vis zippées et de la silicone pour une étanchéité optimale. Mais avant, assurez-vous que celui-ci soit bien solide et que le radiateur puisse bien se placer à l’intérieur de la glacière et au niveau adapté. Le but est de créer un support permanent pour l’isolation en mousse, tout en facilitant le remplissage de la glacière avec de la glace.

Création de la chambre isolée avec le panneau de mousse

L’idée ici est de créer une chambre séparée pour la glace, tout en laissant de l’espace pour le radiateur et la pompe de bassin. N’hésitez pas à ajouter des morceaux de mousse sur les côtés pour une isolation supplémentaire. Coupez le panneau de mousse isolante en deux pour que vous puissiez retirer facilement l’autre moitié, afin d’accéder rapidement au compartiment à glace. Pour empêcher les particules de polystyrène de pénétrer dans la pompe et l’obstruer, couvrez les bords exposés du panneau de mousse avec du ruban adhésif CVC. Vous aurez aussi besoin de ce dernier pour fixer aux parois latérales de la glacière les tuyaux d’entrée et de sortie connectés au radiateur.

Assemblage final et test

Avant de passer à la dernière étape, notamment l’assemblage final, ajoutez environ 3 L d’eau et 3 sacs de glace dans la chambre isolée. Assurez-vous que l’entrée de la pompe de bassin soit parfaitement immergée. Ensuite, connectez celle-ci à la banque d’alimentation USB, puis allumez-la pour vérifier que l’eau circule bien à travers le radiateur d’huile et retourne dans la glacière. N’oubliez pas également d’allumer le ventilateur pour vérifier le débit d’air, ainsi que la température de l’air sortant du tuyau de sortie. Lors de l’assemblage final, fixez solidement ce dernier à la bride de toilette et le ventilateur au couvercle de la glacière.

Pour un refroidissement plus rapide de l’eau, vous pouvez ajouter du sel gemme ou du sel de table. N’oubliez pas de connecter le ventilateur à sa source de batterie et d’effectuer un dernier test pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Plus d’informations sur la chaine de ce bricoleur ingénieux : Make Everything. Cette idée originale va-t-elle réveiller le bricoleur qui sommeille en vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .