« TTAP », une climatisation à effet Peltier avec un impact environnemental réduit d’environ 30 %

Le TTAP a été inventé par les entreprises Phononic et Halton et d’après ses fabricants, il s’agit d’une plateforme CVC (chauffage, ventilation et climatisation) unique en son genre. Cette solution innovante repose sur des technologies à la fois durables et peu complexes pour assurer la climatisation, le chauffage et la préservation de la qualité de l’air intérieur des bâtiments. Son principal atout réside dans le fait qu’elle n’utilise pas de réfrigérant. Au lieu de cela, elle est basée sur un phénomène thermoélectrique connu sous le nom d’effet Peltier, combiné à l’induction forcée. D’après ses fabricants, il peut contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à une baisse des émissions de 20 à 30 % par rapport aux appareils conventionnels.

Un système écologique

Par ailleurs, Phononic et Halton promettent une réduction de l’impact environnemental de 30 % associée à l’abandon des fluides frigorigènes. Les deux sociétés se sont efforcées d’atteindre ces performances en réponse aux nouvelles réglementations en vigueur dans le secteur du BTP. En effet, les bâtiments sont actuellement responsables de près de la moitié des émissions mondiales de carbone. Un fléau que les autorités ambitionnent d’atténuer d’ici à 2030 en instaurant de nouvelles normes plus strictes. Grâce en outre à l’exploitation de l’effet Peltier, associée à une technologie d’induction forcée, le Terminal de Traitement d’Air à effet Peltier fonctionne sans avoir besoin d’un réseau hydraulique.

Rendre l’air plus sain

Effectivement, l’effet Peltier est un phénomène qui permet de déplacer la chaleur par l’intermédiaire d’un courant électrique. Concernant le TTAP, hormis ses capacités de refroidissement et de chauffage, il peut purifier et décontaminer l’air intérieur d’un bâtiment. Une capacité qui permet, par exemple, de protéger les occupants en cas de pandémie. De plus, cette solution de type CVC inventée par Phononic et Halton est conforme aux exigences minimales de débit d’air hygiénique de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).

Une baisse des coûts

Ce qui distingue aussi cette solution innovante des appareils de climatisation et de chauffage traditionnels, c’est sa capacité à fonctionner de manière autonome, et ce, selon la demande. Elle convient aussi bien aux bâtiments anciens qu’aux nouvelles constructions. Le TTAP a été conçu pour pouvoir être installé facilement, pour cela, il peut être fixé au plafond perpendiculairement à la façade. Ses fabricants promettent une baisse considérable des coûts par l’élimination des besoins en gaz réfrigérant et en réseau hydraulique. Plus d’infos : halton.com. Cette invention semble prometteuse, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .