Bol de combustion en fonte Cetec : l’accessoire incontournable pour votre poêle à pellets MCZ

1,7 million, c’est le chiffre estimé des foyers qui se chauffent grâce à un poêle à pellets selon le site Effy.fr. Parmi ces foyers, nombreux sont ceux qui ont opté pour un poêle à pellets de la marque MCZ, réputée pour être l’une des meilleures du marché. Pour optimiser l’efficacité de votre poêle MCZ, il existe un petit accessoire créé par l’entreprise Cetec. Cet accessoire est un « bol de combustion », qui va vous permettre d’optimiser les performances de votre poêle à pellets. Cette pièce de rechange doit absolument être de qualité exceptionnelle afin de garantir un chauffage efficace. Actuellement vendu au prix de 74,44 € sur Amazon, c’est le moment d’anticiper sur les grands froids annoncés par Météo France ! Découverte.

Présentation du bol de combustion en fonte Cetec

Ce bol de combustion en fonte est conçu pour rendre votre poêle à pellets MCZ plus efficace. Avec des dimensions 15 × 10 × 8 cm et un poids d’1,3 kg seulement, il s’adapte à la plupart des poêles et permet une meilleure combustion des pellets. Fabriqué en fonte de qualité supérieure, ce bol assure une performance durable. La fonte, connue pour sa robustesse et sa résistance à la chaleur, en fait un accessoire de poêle à granulés fiable. L’entretien de ce bol de combustion est simple et devra s’effectuer fréquemment, tous les 2 à 3 jours, afin d’éliminer les cendres et de maintenir les orifices propres, assurant une meilleure circulation d’air dans le foyer.

Que faut-il savoir de plus sur le bol de combustion Cetec ?

Quelques informations supplémentaires s’avèrent essentielles pour bien comprendre l’importance du bol de combustion Cetec. Après chaque session de nettoyage, un ajustement précis de cet accessoire est impératif. Vous devez vous assurer que le bol de combustion est soigneusement positionné dans le creux prévu, car cela joue un rôle crucial dans le maintien d’un fonctionnement optimal de votre système de chauffage à granulés. En optant pour cet accessoire en fonte spécialement conçu pour les poêles à granulés, vous vous assurez une performance fiable et efficace de votre poêle MCZ. Vous pourrez ainsi pleinement profiter de la chaleur et du confort que votre appareil offre tout en prolongeant la durée de vie de votre four.

Choisir les bons pellets de bois est également essentiel !

Vous pourrez investir dans tous les accessoires de poêles à pellets disponibles sur le marché, si vos pellets sont de piètre qualité, cela ne changera pas grand-chose. Par ailleurs, nous avons consacré un dossier complet pour vous aider à choisir les bons pellets. Voici les quelques notions principales à connaître pour le choix de vos granulés de bois :

Le taux de fines : il s’agit de fragments de fibre de bois arrachés lors de la fabrication. Il doit être inférieur à 1 %.

La densité : elle doit être la plus élevée possible pour garantir un taux de fines très bas.

Le taux d’humidité : il doit idéalement être situé de 8 et 10 %.

Le taux de cendre : il doit être inférieur à 0,7 %, voire 0,5 %, pour une combustion optimale et un nettoyage réduit.

La durabilité mécanique : elle doit se situer au-delà de 95 %

Les additifs : il faut choisir de préférence des pellets de bois, sans additifs.

Le pouvoir calorifique : il doit être inférieur à 5 kWh/kg

Les normes et certifications : vos pellets doivent indiquer au moins l’une des trois normes suivantes : DIN PLUS, EN + ou NF Bio combustibles, garantes de leur qualité.

Que pensez-vous de cet accessoire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

