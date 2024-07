Manoj Patel dévoile un climatiseur passif en céramique qui fonctionne sans source d’énergie externe

En raison du réchauffement climatique, nous dépendons de plus en plus des systèmes de climatisation pour garder l’intérieur des bâtiments frais. Cela entraine une augmentation de la consommation énergétique. Une tendance qui met inopinément à rude épreuve les infrastructures électriques existantes. Il ne faut pas non plus oublier le fait que certains types de climatiseurs fonctionnent en utilisant du gaz néfaste pour l’environnement. Face à tout cela, les scientifiques s’efforcent de créer des systèmes de climatisation écologiques. En Inde, par exemple, les designers du studio Manoj Patel dans la ville de Vadodara, au sein de l’État du Gujarat, ont inventé un climatiseur passif, c’est-à-dire qui fonctionne sans nécessiter une source d’énergie externe.

Un concept pas totalement nouveau

Pour concevoir le nouveau dispositif de climatisation, le studio de design indien s’est appuyé sur un phénomène connu sous le nom de refroidissement par évaporation. L’idée consiste à créer un effet de climatisation en utilisant de l’eau pour refroidir l’air chaud. Il faut dire qu’il s’agit d’un concept pas totalement nouveau puisque les anciens Grecs, Romains et Égyptiens mettaient déjà en œuvre une telle technique pour refroidir l’intérieur des bâtiments. Pour cela, ils accrochaient tout simplement des tissus humides devant les fenêtres et les portes pour faire baisser la température des pièces par temps chaud. De cette façon, l’air chaud traversant la zone humide se refroidit. La solution développée par Manoj Patel se fonde sur le même principe.

Peu coûteux

D’après son développeur, le nouveau climatiseur passif est en mesure de refroidir une pièce pendant plusieurs jours sans aucune intervention. Il suffit de remplir son réservoir d’eau. Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’il est conçu à partir de matériaux recyclés. À ce propos, les designers indiens ont opté pour de la céramique ainsi que pour de la pierre. Il est même possible d’y ajouter un pot de fleurs. Grâce à son design simpliste, le système constitue une solution de climatisation bon marché. Son cout de fabrication avoisinerait les 10 dollars américains, soit environ 9 €.

Une solution efficace

Lors des essais, le studio de design a enregistré une baisse maximale de température de 9 °C. Alors qu’il faisait 32 °C à l’extérieur, la température de la pièce équipée était de 23 °C. Manoj Patel a développé deux versions du climatiseur. La première, plus grande, est dotée d’un indicateur de niveau d’eau ainsi que d’un système d’arrosage automatique. La seconde arbore un design portable. Il s’avère qu’en plus de ces deux modèles, le cabinet travaille sur une cage à oiseaux climatisée. Plus d’infos : manojpateldesignstudio.com. Et vous, seriez-vous tentés par une climatisation passive ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .