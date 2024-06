TerraMound, un climatiseur adiabatique en argile imprimé en 3D qui fonctionne sans électricité

Alors que le changement climatique entraine une hausse considérable des températures terrestres, nous avons tendance à recourir davantage aux climatiseurs. Cela engendre une augmentation de la consommation énergétique des ménages et des entreprises. Une réalité qui met à rude épreuve les infrastructures énergétiques existantes, lesquelles sont malheureusement déjà insuffisantes. Dans l’espoir de changer la donne, les scientifiques n’hésitent pas à faire preuve d’imagination et de créativité. C’est le cas par exemple de Rameshwari Jonnalagedda, une diplômée en architecture de la Bartlett School Of Architecture de l’UCL (University College de Londres), qui a inventé un climatiseur écologique dont la conception s’inspire de celle d’une termitière.

Un projet de thèse

Avec cette solution à la fois ingénieuse et respectueuse de l’environnement, la jeune inventrice veut redéfinir la conception des dispositifs que nous utilisons pour apporter de la fraicheur à l’intérieur de notre maison ou de notre bureau. Il faut savoir que le rafraîchisseur d’air bio inspiré, baptisé TerraMound, a été développé par l’étudiante dans le cadre d’un projet de thèse en vue de l’obtention de son diplôme de maitrise en design. « Mon principal objectif était d’expérimenter des cellules poreuses avec des géométries de surface minimales et d’explorer le potentiel des géométries de surface élevées », explique-t-elle sur Linkedin.

Un refroidissement par évaporation

Finalement, Rameshwari Jonnalagedda s’est tournée vers les termitières, dont les géométries complexes permettent un refroidissement efficace de leurs compartiments internes. Cependant, contrairement à ces structures présentes dans la nature, le TerraMound n’est pas totalement passif dans la mesure où il utilise un ventilateur électrique pour générer le flux d’air nécessaire à la création de l’effet de refroidissement. Avec sa taille compacte et son design à la fois sophistiqué et rustique, ce rafraîchisseur d’air à base d’argile peut également faire office d’objet de décoration. Il repose sur le concept du refroidissement par évaporation. La vapeur est produite par l’air aspiré par le ventilateur qui passe à travers l’eau qui s’écoule depuis la partie supérieure de l’appareil.

Plus qu’un simple rafraîchisseur d’air

À noter que le TerraMound comporte également à son sommet une jardinière. Pour reproduire les formes complexes de la termitière, l’étudiante a utilisé l’impression en 3D. Elle affirme notamment avoir utilisé une imprimante Delta WASP. À l’issue des travaux d’impression, chaque pièce qui compose la tour de refroidissement a été cuite dans un four. Effectivement, le refroidisseur arbore une conception modulaire qui permet d’augmenter sa hauteur et donc de le personnaliser pour améliorer son efficacité énergétique. D’après Rameshwari Jonnalagedda, le projet va au-delà du simple refroidissement. Il serait possible d’intégrer des pièces minimales dans les murs pour réguler non seulement la chaleur et le flux d’air, mais aussi la lumière. Plus d’infos : linkedin.com. Seriez-vous prêts à installer cette climatisation bio inspirée chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .