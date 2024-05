Comment réduire la consommation électrique d’une climatisation de 25 à 30 % ?

Saviez-vous que les climatiseurs sont des appareils très énergivores ? Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), la consommation d’une clim oscille de 1 500 et 2 500 W par heure en moyenne, en fonction du modèle utilisé et de sa puissance. Si l’on se réfère aux tarifs appliqués par EDF depuis le mois de février, cela représente de 0,38 à 0,63 € par heure d’utilisation. Un coût non négligeable, surtout avec les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et longues durant l’été. Heureusement, il existe des astuces efficaces pour réduire la consommation de cet appareil et économiser sur la facture d’électricité.

Bien choisir le climatiseur et son emplacement

Si vous n’avez pas encore un climatiseur et que vous prévoyez d’en acheter, assurez-vous avant toute chose de choisir un appareil garantissant un meilleur rendement, entre autres un modèle avec une classe énergétique élevée et une bonne performance. Une fois l’appareil acquis, il est important de l’installer au bon endroit, notamment l’unité extérieure. Celle-ci doit être placée dans un endroit, où il y a une bonne circulation de l’air et à l’abri des agressions climatiques (vent violent, soleil, humidité excessive…).

Assurez-vous également qu’elle ne soit pas installée à contre-courant et à côté d’un autre condensateur, car elle pourrait absorber et traiter l’air chaud évacué par ce dernier, augmentant davantage sa consommation d’électricité. Pour les unités intérieures, au cas où vous auriez opté pour un modèle split (NDLR : unité extérieure et une ou plusieurs unités intérieures), il est conseillé de les placer dans les pièces de vie (séjour, chambre ou bureau) et, de préférence, en hauteur et loin de sources de chaleur. Il ne faut donc pas les installer sur la véranda ou dans la cuisine, la salle de bains, les couloirs, etc.

Effectuer un entretien régulier

Pour s’assurer que votre clim fonctionne correctement, un entretien régulier est hautement recommandé. Notons que la consommation électrique d’un appareil mal entretenu pourrait augmenter de 25 à 30 %. Pour éviter cela, guettez le moindre dysfonctionnement et prenez rapidement les précautions nécessaires, si vous remarquez un problème. Veillez à bien vérifier son étanchéité pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de gaz frigorigène. En outre, pensez pas à nettoyer ou à changer les filtres, si nécessaire.

Ceux-ci doivent être propres pour une bonne circulation d’air et éviter l’accumulation de particules fines, néfastes pour la santé. Si vous choisissez de nettoyer les filtres et le bac à condensat, vous pouvez les laver dans de l’eau savonneuse, à l’aide d’une éponge. Bien entendu, faites-en sorte de bien les rincer et les sécher soigneusement, avant de les remettre en place. Si votre climatiseur est équipé de filtres à charbon actif, vous pouvez les passer au lave-vaisselle, puis les mettre dans le four à 100 °C pendant environ 10 minutes, afin de les réactiver. Pas besoin de faire appel à un professionnel !

Adopter les bons gestes

Pour réduire la consommation électrique de votre appareil, il est conseillé d’adopter les bons gestes. Initialement, il vaut mieux l’utiliser uniquement lorsque c’est nécessaire et privilégier, autant que possible, la ventilation naturelle, bref, une utilisation raisonnée. Pour cela, quand il fait frais, pensez à ouvrir vos fenêtres, pendant la nuit ou tôt le matin. Dès que le soleil se lève, fermez les rideaux et les stores pour que les rayons n’entrent pas à l’intérieur. Dans un second temps, durant la journée, il est préférable de fermer les portes et les fenêtres afin d’empêcher la chaleur d’entrer. Évitez également d’utiliser trop longtemps les appareils produisant de la chaleur et privilégiez les ampoules LED pour l’éclairage.

Pour finir, une bonne isolation est de mise si vous voulez économiser jusqu’à 20 % sur votre facture d’énergie. Pour information, la température d’écart entre l’intérieur et l’extérieur ne doit pas dépasser les 8 °C, au risque d’augmenter davantage la consommation énergétique et de nuire à la santé des occupants. Si vous utilisez une climatisation moderne, pensez à utiliser les différentes fonctionnalités proposées : détecteur de présence, mode automatique, pilotage à distance, etc. Que pensez-vous de ces astuces pour réduire la consommation électrique de votre climatisation ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .