Écologique et économique, la douche en circuit fermé Ilya à l’honneur dans l’émission « Qui veut être mon associé ? »

Comme vous le savez, depuis près de 25 ans, chez NeozOne, nous sommes très axés sur l’invention et l’innovation. Parfois, il nous arrive de vous présenter des inventions qui n’iront pas plus loin que le garage de leurs inventeurs. En France, en 2022, 14 747 demandes de brevets ont été déposées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) selon l’INSEE. En 2019 déjà, nous vous présentions, Ilya l’invention d’un système de douche qui fonctionne en circuit fermé. Trois ans plus tard, en 2022, nous vous annoncions que l’invention de Simon Buoro et Antoine Escande, allait être commercialisée. Après son passage dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, le 6 mars dernier, le destin d’Ilya pourrait en faire une véritable success story à la française. Retour sur l’invention d’Ilya et sur le succès rencontré.

Ilya, mais c’est quoi cette invention ?

Les co-fondateurs de la start-up se nomment Simon Buoro et Antoine Escande et sont tous deux issus de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA). Leurs études d’ingénieurs leur ont sans doute permis de s’intéresser à l’un des sujets les plus sensibles du moment : l’économie d’eau potable. En inventant deux concepts : la douche cyclique, et le capteur ILO, ils se sont attaqués au gaspillage de l’eau potable lorsque l’on prend une douche. Selon ses inventeurs, le système de douche cyclique permettrait d’économiser 70 % d’eau et d’énergie par rapport à une douche classique. Quant à ILO, le capteur, lui, est un outil de sensibilisation à la consommation d’eau et fonctionne sans pile ni batterie. L’invention des Toulousains représente un enjeu essentiel pour deux postes stratégiques : les économies d’eau et d’énergie.

Comment fonctionne le système Ilya ?

Pour être opérationnel, Ilya doit être intégré directement dans le système d’eau de la salle de bains. Un simple bouton-poussoir permet à l’utilisateur d’activer le mode recyclage. En effet, l’eau circule jusqu’à la douche dans un circuit fermé dès qu’elle est enclenchée. Une fois évacuée par la bonde, l’eau est stockée dans une cuve où elle subit un processus de nettoyage grâce à un filtre et à une lampe UV. Par ailleurs, elle est chauffée de nouveau avant de ressortir par le pommeau de douche. Un second bouton-poussoir propose la possibilité de prendre une douche en circuit ouvert, c’est-à-dire d’évacuer directement les eaux qui auraient, par exemple, été utilisées pour le nettoyage des sols. Les concepteurs de ce système ingénieux recommandent l’utilisation de l’eau en circuit fermé pour se mouiller et se détendre, tandis que le circuit ouvert est préconisé pour évacuer l’eau savonneuse.

Et, après le passage dans l’émission, que deviendra Ilya ?

Les investisseurs ont tous reconnu l’utilité du concept Ilya, néanmoins certains ont eu quelques réticences à investir. Pour Kelly Massol l’obstacle principal réside dans le coût du produit d’environ 3000 €. Elle insiste sur le fait que l’écologie ne devrait pas être un luxe. Pour Tony Parker, qui estime que cette invention est géniale, la barrière du prix et la faible part en capital proposée ne l’ont pas convaincu. Pour Marc Simoncini, de telles innovations devraient être plus facilement réalisées et commercialisées en partenariat avec des marques renommées telles qu’IKEA. Eric Larchevêque, lui, conseille aux Toulousains de « reconsidérer le problème » et de proposer un tarif plus abordable. Le dernier investisseur, Jean-Pierre Nadir, a été convaincu et a décidé d’investir dans le projet. Après négociation, l’investisseur injectera 150 000 € contre 10 % du capital de l’entreprise et a conclu par ces mots : « nous sommes là pour sauver le monde ! Je vais dire oui ! » Le principal étant qu’un investisseur ait été convaincu par le projet, l’aventure Ilya va donc se poursuivre. Avez-vous déjà regardé l’émission sur M6 ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .