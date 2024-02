Linky : pourquoi le compteur électrique clignote en rouge ?

Dans nos foyers, nous sommes tous, ou presque, équipés d’un compteur Linky, qui a remplacé nos vieux compteurs. Enedis présente le compteur Linky comme « le compteur qui vous facilite la vie » ! Ce compteur connecté, souvent controversé, peut relever votre consommation à distance, évitant ainsi d’attendre la personne en charge des relevés. Il est aussi, et surtout, capable de vous aider à mieux maîtriser votre consommation en vous indiquant cette dernière en temps réel. Mais, ce compteur dispose aussi d’un voyant rouge clignotant, objet de certaines inquiétudes pour les clients. Que veut donc dire ce voyant rouge clignotant aperçu sur votre compteur Linky ? Décryptage.

Qu’est-ce que le clignotant rouge ?

Étrangement, ce voyant rouge, peut être décrit par les utilisateurs, de couleur verte ou orange. Pourtant, Enedis explique qu’il y a, en réalité, une seule couleur pour le voyant : rouge. Le voir orange, serait concrètement une perception différente de couleur selon chacun. Le voyant lumineux positionné en haut du compteur Linky est, en réalité, un indicateur clair de la consommation d’électricité, clignotant à une fréquence variable en fonction de la quantité d’électricité utilisée. Une accélération de la fréquence de clignotement indique une augmentation de la consommation. Chaque consommation de 1 Wh est associée à un clignotement.

Comment relancer le compteur après une coupure, ou une maintenance ?

Lorsque le client souhaite mettre en service son installation, le voyant lumineux sous la touche + du compteur Linky s’allume, incitant le client à activer son installation en appuyant pendant 2 secondes sur cette touche +. Concernant la couleur de ces indicateurs lumineux, Enedis précise qu’aucune autre fonction ou variation de couleur n’est présente pour ces deux sources lumineuses, que ce soit pour le compteur Linky monophasé (≤ 18 kVA) ou le compteur Linky triphasé (≤ 36 kVA). Et, attention, si vous tentez de manipuler votre compteur Linky, vous risquez une amende de 45 000 € assortie d’une peine d’emprisonnement de 3 ans. Pour diminuer votre consommation électrique, il vaut mieux changer ses habitudes quotidiennes, plutôt que de tenter le diable. Pour info, les aimants que l’on apposait sur les vieux compteurs, pour ralentir leur rotation, ne fonctionnent plus depuis belle lurette.

Quelques astuces pour réduire votre consommation électrique en toute légalité

Elles sont nombreuses, les solutions pour que votre facture d’électricité s’allège quelque peu. Par exemple, mais c’est peut-être la plus compliquée des astuces à mettre en œuvre : éteindre tous vos appareils en veille, vos chargeurs branchés sans rien au bout. Pensez également à débrancher, ou à couper la multiprise de vos cafetières, vos fours, et autres appareils avec horloge, ils consomment chacun de l’électricité, en permanence. Vous pouvez aussi opter pour des ampoules LED, qui consomment moins d’énergie et ont une durée de vie plus longue que les ampoules traditionnelles. Si vous devez absolument installer une multiprise, choisissez un modèle avec interrupteur ou commandée par télécommande. Et, chaque soir, coupez chaque multiprise, ou installez une routine journalière, afin qu’elles se relancent toutes quand votre réveil sonne par exemple.

Sur votre machine à laver, vous pouvez aussi choisir de laver vos vêtements à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude. Cela réduit la consommation d'énergie liée au chauffage de l'eau, et votre linge ressortira aussi propre. Du côté de vos appareils de chauffage, entretenez-les régulièrement fera baisser votre facture. Enfin, et si votre budget le permet, l'idéal est, bien entendu, de passer aux panneaux solaires sur votre toit : c'est l'assurance de grosses économies à venir, voire de bénéfices sur la revente de votre surplus.