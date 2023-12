Linky : payez-vous les factures de vos voisins à cause d’une inversion de compteur électrique ?

Si vous remarquez que vos frais de consommation électrique sont inhabituels, il se pourrait qu’il y ait une inversion de compteur avec celui d’un autre foyer à proximité. Cela se produit généralement en cas d’un mauvais raccordement entre compteurs Linky, induisant des incohérences dans les numéros de série et de PRM. Depuis août 2023, le prix de l’électricité a augmenté de 10 %, soit une hausse d’environ 160 € sur l’année. Pour éviter les mauvaises surprises, il est plus que jamais important de s’assurer que l’on paie bien ses frais de consommation électrique et non pas ceux du voisin. Plusieurs moyens permettent de vérifier si l’on est ou non victime d’une inversion de compteur.

Inversion de compteur Linky : quels sont les éléments à vérifier ?

Si vous constatez que votre facture est anormalement élevée alors qu’il n’y pas eu de changements dans vos habitudes de consommation, relevez les numéros de compteur et de PRM ou PDL. Vérifiez ensuite s’ils correspondent à ceux mentionnés dans votre facture d’électricité. Comme son nom l’indique, le numéro de votre compteur n’est nul autre que celui qui l’identifie. Vous le trouverez en haut du boîtier ou en appuyant sur le bouton situé en bas, à droite. Il figure parmi les informations qui s’affichent sur votre compteur Linky, lorsque vous appuyez sur ce bouton. Vous y trouverez également le numéro de PRM (point de référence des mesures). Composé de 14 chiffres, celui-ci désigne votre logement et est aussi consultable en ligne, sur votre compte Enedis dans la rubrique « Le compteur ». Pour information, ces numéros sont obligatoirement mentionnés sur la facture d’électricité, quel que soit le fournisseur.

Qui contacter en cas d’inversion de compteur Linky ?

Si les numéros affichés sur votre facture ne correspondent pas à ceux que vous avez relevés, il n’y a plus aucun doute, il y a bel et bien une inversion de compteur. Il convient alors de prendre les précautions nécessaires : contacter Enedis et lui signaler les incohérences. Étant donné que ce dernier est le gestionnaire du matériel, il est recommandé de le contacter en premier, via leur site web ou en composant le 09-70-83-19-70. Ensuite, contactez votre fournisseur, qui envoie généralement un professionnel à votre domicile pour vérifier l’erreur et régulariser la situation. Le cas échéant, vous pouvez contacter le médiateur du fournisseur d’énergie ou le médiateur national de l’énergie, joignable au numéro vert 0800 112 212.

Quelles sont les conséquences d’une inversion de compteur ?

En cas d'inversion de compteur, vous vous trouverez donc à payer les factures d'électricité de votre voisin et vice versa. Il se pourrait que vous payiez moins que ce que vous consommez ou largement plus, la facture ne correspondant pas à vos relevés. En tout cas, renseignez-vous auprès du voisinage s'il y en a un qui se trouve dans la même situation que la vôtre. Pour information, en mars 2020, lors d'un échange avec la Médiation de la consommation pour le Groupe ENGIE, Enedis a souligné que « les raisons d'une inversion de PDL peuvent être diverses. Parfois, le client n'a pas transmis suffisamment d'informations ou a transmis des informations erronées au fournisseur d'électricité ».