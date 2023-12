La semaine dernière, TF1 diffusait un micro-reportage dans son JT sur l’option Tempo proposée par EDF sur les compteurs Linky. Les journalistes partaient à la rencontre de Patrick, client de l’option Tempo, qui permet de payer l’électricité moins chère sur certains jours. En contrepartie, dans une année, il y a 22 jours « rouge », où le prix du kilowattheure dépasserait presque l’entendement. L’idée étant de réduire au maximum sa consommation sur les jours « rouge » pour bénéficier d’économies les autres jours. Nous reviendrons sur ce qu’est l’option Tempo dans la suite de notre article. Depuis quelques semaines, sur des sites comme Le Bon Coin fleurissent des annonces pour des « boîtiers Tempo », et on vous explique pourquoi il ne faut surtout pas en acheter !

L’option Tempo d’EDF, qu’est-ce que c’est ?

Concrètement, cette solution est accessible à tous les clients EDF, mais semble plus adaptée à ceux qui peuvent maîtriser leurs utilisations de l’électricité. EDF la propose à tous les clients bénéficiant d’un tarif réglementé et d’une puissance au compteur de 6 kVA au minimum. Dans les faits, pendant 343 jours de l’année, le tarif du kilowattheure est moins élevé que le tarif réglementé. En contrepartie, durant 22 jours de l’année, le prix de ce même kilowattheure s’envole. En jour « bleu », le tarif est de 0.13692 €/kWh (heure pleine) ou de 0.1056 €/kWh (heure creuse). Lors des jours « blanc », le tarif passe à 0.1654 €/kWh (heure pleine) et à 0.1246 €/kWh (heure creuse). Enfin, les jours « rouge » sont ceux où il vaut mieux ne pas consommer du tout ou le moins possible. Les tarifs sont, pour ces 22 jours « rouge », de 0.7324 €/kWh (heure pleine) et de 0.1328 €/kWh (heure creuse). EDF vous informe au fur et à mesure de la couleur des jours à venir, afin de pouvoir prévoir les jours « rouge » et ainsi, agir sur votre consommation électrique.

Les boitiers Tempo, qu’est-ce que c’est ?

Pour une centaine d’euros (quand même !), vous trouvez donc sur Le Bon Coin des « boîtiers tempo EDF ». Ces derniers sont bien des produits fabriqués par EDF pour maîtriser sa consommation d’énergie. Cependant, il y a un problème : ces boîtiers sont totalement obsolètes avec les compteurs Linky. L’option Tempo réellement proposée par EDF est gratuite et se fait à distance, sans aucun boîtier à ajouter sur votre compteur. En revanche, cette option ne peut pas être activée sur les anciens compteurs autres que Linky, il faudra donc le faire installer si vous souhaitez en bénéficier. Le boîtier Tempo est, en réalité, un dispositif inventé par EDF, qui permettait de surveiller sa consommation dans les années 2000, et en conséquence, avec les vieux compteurs mécaniques.

Comment fonctionnait ce boîtier ?

L’existence de l’option Tempo remonte à plusieurs années. Dans les années 2000, elle se manifestait sous la forme d’un dispositif physique appelé le « signal de veille ». Ce boîtier était équipé de curseurs miniatures qui permettaient de voir la couleur tarifaire pour la journée en cours et le jour suivant, à l’aide de petites diodes électroluminescentes (LED) et d’une alerte sonore distinctive en cas de jours de tension électrique. À cette époque, ce boîtier constituait la seule méthode gratuite disponible pour obtenir des informations sur la couleur tarifaire du jour. Ces boîtiers fonctionnaient avec un signal radio de 175 Hz !

Aujourd'hui les compteurs Linky utilisent un protocole CPL de 35 kHz à 90 kHz, ils ne sont donc pas compatibles et complètement inutiles. Hormis si vous êtes collectionneurs d'inventions anciennes, on voit mal à quoi il pourrait vous servir. On vous aura prévenu !