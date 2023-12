Linky : emballer son compteur électrique dans du papier d’aluminium, c’est quoi encore cette histoire ?

Dans votre voiture, vous devez normalement trouver une boîte à fusible qui permet de faire fonctionner votre autoradio, vos vitres électriques, etc. Et quand un fusible lâche, parfois, il suffit d’un petit morceau de papier d’aluminium pour que celui-ci reprenne du service. Attention, cette technique est à appliquer uniquement de manière provisoire en attendant le remplacement de votre fusible ! Toutefois, combien sommes-nous à avoir déjà tenté l’expérience ? Le papier d’aluminium est un conducteur, personne ne pourra le nier. En revanche, certains l’utilisent pour entourer leur compteur électrique Linky et pour le coup, ce n’est pas une très bonne idée. Mais pourquoi font-ils cela ? Décryptage.

Le compteur Linky, objet de nombreuses controverses

Lors de l’annonce de la mise en place des compteurs Linky, ils ont suscité de nombreuses controverses. Les Français devaient alors se séparer de leurs vieux compteurs, pour installer cet objet vert pomme, connecté. Certains se souviendront que l’on pouvait jadis payer un peu moins cher l’électricité grâce à un aimant qui permettait au compteur de tourner moins vite. Avec Linky, évidemment, ce type d’astuce politiquement incorrecte n’est plus possible. Le compteur Enedis permet de relever votre consommation à distance et, par ailleurs, de mieux maîtriser cette dernière. Relié à une application, vous pouvez agir en temps réel sur votre consommation. Cependant, une autre controverse touche le compteur Linky : il émettrait des ondes radiosensibles, néfastes pour la santé ?

Le papier d’aluminium utilisé comme rempart contre les ondes

Eh oui, c’est bien à cette fin de rempart contre les ondes que certains particuliers décident d’entourer leur compteur de papier d’aluminium. Le fait que le compteur Linky émette des ondes radiosensibles n’a jamais été prouvé scientifiquement, cependant, les « anti-Linky » utilisent cet argument pour réfuter son utilité. Il faut savoir que les ondes radiosensibles provoquent des maux de tête ou nausées, touchant environ 5 % de la population. Le papier d’aluminium serait alors un moyen de bloquer ces ondes, mais là encore, aucune preuve scientifique ne vient l’affirmer ni l’infirmer.

Pourquoi est-ce une mauvaise idée ?

Diverses études indépendantes sur les émissions d’ondes, réalisées ces dernières années, ont révélé que le compteur Linky émet des ondes, mais de manière nettement inférieure qu’une borne Wi-Fi, selon les explications de l’Anses. Recouvrir le compteur de papier aluminium représente un risque important et pourrait provoquer une surchauffe de l’appareil en restreignant sa ventilation naturelle, augmentant ainsi le risque d’incendie. De plus, intervenir dans un environnement électrique avec de l’aluminium, un conducteur d’électricité, expose à un danger d’électrisation, met en garde Enedis. Quant à la petite lumière rouge, ne la cachez pas avec un ruban adhésif, elle ne contient ni caméra espionne ni micro, c’est uniquement une LED de fonctionnement !

Existe-t-il un bloqueur d’ondes pour le compteur Linky ?

La réponse est oui, il existe bien un boîtier qui vient coiffer le compteur Linky pour bloquer les ondes radiosensibles. André Pierronnet et François Pons, fondateurs de l'entreprise Biovoltsprotect, ont inventé une solution sous la forme d'un boîtier (disponible sur le marché à 700 € environ) conçu pour neutraliser les ondes émises par les compteurs Linky.