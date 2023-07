Nous avons testé la clé WiFi 6E Nighthawk A8000 pour booster notre connexion, et c’est un succès !

Dans votre maison, vous êtes peut-être confrontés à des problèmes de Wi-Fi ! Votre box se trouve assez logiquement dans le salon, mais lorsque vous utilisez votre PC portable à l’étage, ou dans une pièce éloignée de la box, votre connexion Wifi laisse à désirer. Pour remédier à ce problème et vous permettre d’accéder à un réseau Wi-Fi performant, il existe une solution, que nous avons pu tester et approuver : la clé Wifi 6E Nighthawk A8000. Installation rapide et très simple, facilité d’utilisation, et réelles améliorations de la qualité de notre réseau sont de mise. Destinée à améliorer les performances Wi-Fi de votre PC, à l’intérieur comme à l’extérieur, elle permet d’obtenir une connexion rapide et fiable. Un seul impératif bien entendu : disposer d’un réseau Wifi sur lequel se connecter. Voici la présentation de la clé Wifi 6E Nighthawk A8000 et notre retour d’expérience.

Présentation de la clé WiFi 6E Nighthawk A8000

Avec la clé WiFi 6E Nighthawk A8000, vous bénéficiez d’une connexion internet plus rapide et plus fiable, pour profiter d’un streaming 4 K/8 K fluide, de visioconférences sans interruption et de jeux en ligne sans latence. Grâce à la technologie WiFi 6E de pointe, vous pouvez profiter de vitesses ultrarapides et de connexions plus stables. L’installation est simple : il vous suffit de brancher la clé sur le port USB 2.0 ou 3.0 de votre ordinateur équipé de Windows® 10 et 11. Veuillez noter que pour accéder à la bande WiFi 6 GHz, Microsoft Windows 11 est requis, tandis que Microsoft Windows 10 prend en charge uniquement les bandes 2,4 et 5 GHz.

La clé se connecte automatiquement au réseau WiFi le plus rapide disponible, que ce soit sur la bande 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz. Elle est fournie avec un socle USB et une antenne réglable pour optimiser la puissance du signal. De plus, grâce au port USB 3.0 ultrarapide, la connexion est jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un port USB 2.0. Cette clé WiFi est compatible avec tous les réseaux WiFi, offrant ainsi une solution polyvalente pour améliorer votre expérience de navigation en ligne.

Les principales caractéristiques techniques de la clé WiFi 6E Nighthawk A8000

La clé WiFi 6E Nighthawk A8000 se distingue principalement par son support de la technologie WiFi 6E. Contrairement au WiFi 6 standard, le WiFi 6E utilise une bande de fréquences étendue de 6 GHz, offrant ainsi davantage de canaux disponibles et moins encombrés, pour une connectivité plus rapide et plus fiable. Cela permet d’éviter les interférences avec d’autres appareils sans fil et assure des performances optimales, même dans des environnements avec de multiples connexions simultanées. Avec la clé WiFi 6E Nighthawk A8000, vous pouvez profiter de vitesses de transfert de données ultrarapides allant jusqu’à plusieurs gigabits par seconde.

Que ce soit pour le streaming de vidéos 4 K, le jeu en ligne intensif ou le transfert de fichiers volumineux, cette clé offre des performances exceptionnelles qui surpassent les générations précédentes de WiFi. De plus, la clé WiFi 6E Nighthawk A8000 est compatible avec les anciennes normes WiFi, vous permettant de l’utiliser avec des routeurs WiFi 5 (802.11ac) et WiFi 4 (802.11n) existants. Vous pouvez ainsi améliorer les performances de votre réseau actuel tout en étant prêt à l’avenir lorsque vous décidez de passer à un routeur compatible WiFi 6E. En termes de sécurité, la clé WiFi 6E Nighthawk A8000 prend en charge les protocoles de sécurité WiFi les plus récents, tels que WPA3, pour protéger vos données et votre connexion sans fil contre les menaces potentielles. Vous pouvez donc naviguer en toute confiance, sachant que votre réseau est sécurisé.

Comment installer la clé WiFi 6E Nighthawk A8000 ?

Avant de commencer, assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences système de la clé WiFi 6E Nighthawk A8000, telles que le système d’exploitation pris en charge (Windows, macOS, etc.) et les ports USB disponibles. Insérez la clé WiFi 6E Nighthawk A8000 dans un port USB disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez alors choisir l’installation automatique des pilotes, votre système d’exploitation installera automatiquement les pilotes nécessaires pour la clé WiFi. Si votre ordinateur n’installe pas seul les pilotes de la clé, vous devrez passer à l’installation manuelle. Pour ce faire, il faudra télécharger le programme d’installation sur le site Netgear, puis l’installer sur votre ordinateur, comme ce fut le cas pour nous. Une fois que les pilotes sont installés avec succès, vous pouvez commencer à configurer la clé WiFi.

Selon le système d’exploitation, vous pouvez accéder à l’icône de connexion WiFi dans la barre des tâches ou aux paramètres réseau pour trouver les réseaux WiFi disponibles. Sélectionnez votre réseau WiFi et saisissez le mot de passe si nécessaire. Après avoir sélectionné votre réseau WiFi et saisi le mot de passe, cliquez sur « Se connecter » ou appuyez sur « Entrée » pour vous connecter au réseau. Patientez quelques instants pour que la clé WiFi établisse la connexion avec votre réseau. Une fois connecté, vérifiez si vous avez accès à Internet en ouvrant un navigateur Web et en visitant un site Web. Si la page Web se charge correctement, cela signifie que votre clé WiFi 6E Nighthawk A8000 est correctement installée et fonctionne.

Ce que nous avons pensé de la clé WiFi 6E Nighthawk A8000

Nous n’avons trouvé aucun défaut à cette clé, qui est tout simplement incroyable ! Nous avions de réels problèmes de connexion à l’étage, où nous ne pouvions pas nous isoler pour une visioconférence par exemple. C’est désormais de l’histoire ancienne grâce à cette clé. Nous pouvons dorénavant profiter d’une connexion WiFi ultrarapide et extrêmement fiable. Même lors de visioconférences avec plusieurs participants, la clé WiFi a maintenu une connexion stable, sans aucune interruption. Quant à son installation, nous avons dû télécharger puis installer les pilotes, car notre ordinateur ne les a pas reconnus. De plus, son socle USB et son antenne réglable nous permettent d’optimiser notre réseau et d’obtenir la meilleure configuration possible.

Enfin, nous l’avons testée aussi à l’extérieur, sur un autre réseau WiFi, et le résultat est le même ! Une chose est certaine, elle nous accompagnera cet été pour booster le réseau du camping et profiter d’une connexion sans latence ! En résumé, la clé WiFi 6E Nighthawk A8000 est un choix incontournable pour tous ceux qui recherchent une amélioration significative de leur expérience WiFi. Ses performances extraordinaires, sa facilité d’installation et sa compatibilité universelle en font un investissement vraiment judicieux. Nous recommandons vivement cette clé WiFi à tous ceux qui veulent profiter d’une connexion rapide, fiable et sans compromis pour leurs activités en ligne sur ordinateur fixe, ou portable ! Attention, cette clé n’est pas un routeur, mais un amplificateur de réseau ! Un détail supplémentaire : le fait d’installer la clé sur un ordinateur dans la maison, ne ralentit absolument pas les autres appareils connectés tels que smartphone, console de jeux, ou télévision, et ce, même si tous ces appareils sont connectés sur le même réseau Wifi.

