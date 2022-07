Comparateur d’énergie : Comment payer moins cher son électricité

Pour s’y retrouver dans le dédale des offres proposées, mieux vaut faire appel à un comparateur d’énergie, pour trouver les meilleures offres tarifaires possibles.

Jusqu’en 2007, les fournisseurs de gaz et d’électricité français que sont EDF et Engie (ex-GRDF) ont eu le quasi-monopole de la distribution des énergies en France. Les particuliers n’avaient alors aucun autre choix que ces deux-là ou 162 ELD, un autre fournisseur… En 2007, l’ouverture de la concurrence des marchés du gaz et de l’électricité change la donne. Les particuliers peuvent désormais choisir le fournisseur d’énergie qu’ils souhaitent et il est donc possible de payer moins cher son électricité. Les particuliers peuvent donc souscrire une offre réglementée ou une offre de marché. En 15 ans, ce sont une trentaine de fournisseurs alternatifs qui se sont installés sur ce nouveau marché.

Comment fonctionne un comparateur de fournisseur d’électricité ?

Un comparateur de fournisseur d’électricité va centraliser toutes les offres disponibles pour vous proposer la meilleure afin de pouvoir payer moins cher son électricité et faire des économies conséquentes. Il le fera en fonction de vos besoins, de la composition de votre foyer, de la surface de votre logement, de votre zone géographique, et de votre système de chauffage.

Avant de choisir votre fournisseur, il faudra donc remplir précisément vos données personnelles afin de trouver la meilleure offre possible. Les prix de l’énergie peuvent varier en fonction des communes ou des accords passés avec les agglomérations, il est donc important de renseigner parfaitement ce point essentiel.

Comment utiliser un comparateur de fournisseurs d’électricité ?

Pour utiliser un comparateur de fournisseurs d’électricité, il faudra d’abord connaître ou estimer votre consommation annuelle. Vous pouvez trouver cet élément sur l’espace client de votre fournisseur actuel. Vous devrez également déterminer sur quelles périodes vous consommez le plus (heures creuses, weekends, etc.). L’estimation de votre consommation doit être la plus précise possible, car un consommateur qui utilise l’électricité ou le gaz uniquement le weekend ou presque n’obtiendra pas le même tarif que quelqu’un qui en consomme beaucoup chaque jour.

Il vous faudra ensuite renseigner votre code postal, car, on vous l’a dit, les prix varient aussi en fonction des régions. La puissance du compteur, la tarification (heures pleines/heures creuses) sont également des données à prendre en compte.

Que devez-vous prendre en compte lorsque vous choisissez un fournisseur d’électricité sur un site comparateur ?

Les changements de fournisseurs d’énergie peuvent avoir de multiples causes et ne plus correspondre à vos besoins. C’est le cas par exemple, lorsque vos enfants quittent le nid, ou qu’ils y reviennent, et que vous avez l’impression que votre panière à linge déborde un peu plus qu’avant… Votre consommation peut être différente si vous avez engagé des travaux d’isolation ou changé de système de chauffage. Avant de vous lancer dans un changement, vérifiez les données de votre contrat actuel, qui, s’il date de 20 ans, ne correspondent peut-être plus à vos besoins actuels, mais à ceux que vous aviez à la signature !

Les offres de prix

Il faut savoir qu’il existe quatre offres de prix possibles :

Offre à prix indexé : Les Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sont indexés et le prix du kWh est inférieur à celui-ci. Si le TRV augmente de 2 % alors le prix du kWh augmente lui aussi de 2 %.

: Les Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sont indexés et le prix du kWh est inférieur à celui-ci. Si le TRV augmente de 2 % alors le prix du kWh augmente lui aussi de 2 %. Offre à prix fixe : Le prix du kWh n’augmente pas et ne diminue pas, pendant une période donnée et ce, même si le TRV fluctue.

: Le prix du kWh n’augmente pas et ne diminue pas, pendant une période donnée et ce, même si le TRV fluctue. Offre au tarif réglementé : Les prix sont fixés par l’État et ne peuvent donc pas fluctuer sauf sur décision gouvernementale qui peut aussi les bloquer pour faire face à une grosse augmentation. Seuls EDF et ENGIE ont l’autorisation de proposer le tarif réglementé.

: Les prix sont fixés par l’État et ne peuvent donc pas fluctuer sauf sur décision gouvernementale qui peut aussi les bloquer pour faire face à une grosse augmentation. Seuls EDF et ENGIE ont l’autorisation de proposer le tarif réglementé. Offre au tarif fixe et révisable : Les tarifs restent fixes dans un seule sens. Ils ne peuvent donc pas augmenter, mais seulement diminuer sans pour autant chuter de manière vertigineuse.

Le prix ne doit pas être le seul critère qui vous fera opter pour l’un ou l’autre fournisseur, il faudra étudier les options proposées, les services garantis, etc.

Les critères à prendre en compte

Les critères à prendre en compte sont les suivants :

le prix de l’énergie en prenant en compte le prix du kWh auquel il faut ajouter le prix de l’abonnement,

en prenant en compte le prix du kWh auquel il faut ajouter le prix de l’abonnement, la nature de l’offre, comme nous vous l’expliquions en début : marché indexé, fixe, variable, TRV, etc,

les caractéristiques de l’offre : énergie classique ou énergie verte,

les options qui s’offrent à vous (heures creuses (ou super creuses), heures pleines, tarif weekend, etc.).

Il vous faudra également vérifier la sécurité juridique de votre contrat, la loi française impose certains critères qui doivent apparaître et permettre d’assurer l’accompagnement des utilisateurs. Ainsi, il faut que votre contrat fasse apparaître :

la possibilité de facturation bimestrielle,

la possibilité d’auto relève,

la possibilité de choisir entre plusieurs modes de paiement,

le choix de la date de prélèvement si vous optez pour la mensualisation.

Enfin, si vous choisissez un contrat d’électricité verte, vous devrez trouver les éléments concernant la réinjection de votre surconsommation dans le réseau électrique.

Comment puis-je savoir si mon fournisseur actuel me propose la meilleure offre ?

Lorsque vous aurez entré vos données, le comparateur de prix va vous proposer plusieurs fournisseurs, c’est son objectif. Il affichera donc les meilleurs prix en fonction de la consommation que vous aurez indiquée. Pour savoir si votre fournisseur actuel est le moins cher, il suffira de le comparer avec les résultats que vous aura transmis votre comparateur en ligne. La plupart des comparateurs en ligne vous proposeront d’ailleurs un accès direct à un conseiller des fournisseurs pour savoir si l’offre vous correspond vraiment et vous permet de réaliser quelques économies substantielles.

Attention, l’offre la moins chère de votre comparateur ne correspondra pas forcément à vos besoins réels. L’estimation de la consommation est propre à chaque foyer, il sera également difficile de comparer avec un proche, car il ne consommera pas de la même manière que vous. Avec l’ouverture du marché de la concurrence, les offres se sont faites plus précises et totalement personnalisées.

Que devez-vous rechercher lorsque vous comparez différents fournisseurs d’électricité ?

À l’évidence lorsque l’on souhaite changer de fournisseur d’énergie, que ce soit pour le gaz ou pour l’électricité, le but est avant tout de payer moins cher. Cependant, avec une trentaine d’offres possibles, on peut facilement y perdre son latin. Pour comparer les offres des différents fournisseurs d’électricité, vous devrez donc avoir entré les éléments que nous avons indiqués plus haut :

surface du logement,

nombre de radiateurs si chauffage électrique,

nombre d’occupants et temps approximatif de présence,

emplacement géographique,

système de chauffage (tout électrique, tout gaz, mixte bois, électrique, gaz, etc.).

Vous allez ensuite devoir comparer le prix du kWh, mais également le prix de l’abonnement ainsi que les économies que vous feriez en calculant le prix de votre consommation annuelle chez votre nouveau fournisseur grâce à votre dernière facture par exemple. Vous devrez aussi préciser si vous êtes équipés d’un compteur Linky, car certaines offres supplémentaires sont proposées aux détenteurs de ce compteur posé par ENEDIS !

Comment souscrire un contrat chez un nouveau fournisseur ?

La plupart des comparateurs de fournisseurs de gaz ou d’électricité proposent à leurs utilisateurs un lien direct pour souscrire auprès du fournisseur choisi. Toutefois, si vous craignez de ne pas choisir le bon, vous pouvez généralement profiter des conseils d’experts qui vous aideront à déterminer vos besoins réels et l’offre qui y correspondra le mieux. Si, en revanche, vous êtes absolument certains de votre choix, vous pourrez souscrire directement en ligne chez le fournisseur élu.

Sachez que la souscription se fait à distance, que les démarches administratives sont simplifiées et que vous n’aurez pas à subir de coupure d’électricité lors de la bascule d’un fournisseur à l’autre. Rappelons que toutes les offres proposées doivent être libres et sans engagement de durée. Si vous choisissez une offre réglementée chez un fournisseur différent d’EDF, et que votre choix ne vous convient pas, vous pourrez toujours redevenir clients de ce fournisseur.

En revanche, pour le gaz naturel, vous ne pourrez pas revenir à une offre réglementée, il est désormais impossible de souscrire un nouveau contrat de gaz au tarif réglementé, mais uniquement de conserver votre ancien contrat si vous possédez déjà ce type de tarifs, qui, on doit le reconnaître s’avère plutôt avantageux en ces temps critiques pour les augmentations d’énergies.

Quels autres éléments sont à prendre en compte dans votre choix ?

Si vous êtes un as de l’informatique et du tout en ligne, vous pourrez choisir un fournisseur qui vous permettra de tout gérer vous-même ou presque. La plupart des fournisseurs disposent également d’applications qui vous permettent de gérer votre consommation, de surveiller vos factures et éventuellement de réduire votre consommation, si vous constatez une surconsommation importante !

En revanche, si vous préférez le contact téléphonique, vérifiez bien que votre futur fournisseur dispose de ce service ainsi que les horaires auxquels vous pourrez joindre les conseillers par téléphone. Pensez également avant de choisir, à consulter sur chaque site de fournisseurs, les avis laissés par les clients. Si les commentaires négatifs l’emportent sur les commentaires positifs, ce n’est peut-être pas le meilleur choix. Attention aux commentaires trop positifs, ils peuvent parfois cacher de faux avis qui ne feraient que vous embarquer dans une future galère.