Comment un tapis chauffant peut vous faire économiser sur vos factures d’électricité ?

Lorsque nous avons la chance de disposer de grandes pièces, nous avons aussi le désagrément de consommer beaucoup de chauffage. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, comme dit le proverbe. En y réfléchissant un peu, nous chauffons donc une pièce de 20 ou 40 m² alors qu’en réalité, nous en utilisons seulement une petite partie. Le saviez-vous qu’un tapis chauffant électrique que vous installiez dans votre salon pourrait vous faire économiser de l’énergie ? Cela peut sembler étrange, mais nous chauffons des endroits inutiles au sein même de notre maison. Pourquoi, dans ce cas, ne pas investir dans un tapis chauffant, vendu à une centaine d’euros, pour la plus petite taille ? Il vous apportera la chaleur nécessaire pour regarder une série. Découverte.

Le tapis chauffant ULPYO

Encore assez discrets en France, ils commencent à se faire une place dans nos intérieurs. Ce tapis chauffant au sol est confectionné à partir d’un matériau de qualité supérieure et peut s’installer dans n’importe quelle pièce de la maison. Dans la mesure où il fonctionne avec un branchement électrique, il est cependant déconseillé de l’installer dans la chambre des enfants, s’ils jouent sans surveillance d’un adulte. Néanmoins, le tapis est protégé contre la surchauffe et se coupera automatiquement si celle-ci se produit, ou s’il est branché plus de 12 h consécutives. Il fonctionne de manière silencieuse grâce à sa technologie de chauffage au cristal de carbone et ne perturbera ni votre sommeil, ni votre tranquillité. Disponible en quatre coloris et six dimensions différents, il s’intègrera dans votre décoration intérieure. Le tapis chauffant atteint une chaleur optimale en seulement 30 s. Il se dote également d’une protection chauffante intelligente, qui cesse automatiquement de chauffer une fois que la température atteint un niveau prédéfini.

Comment ce tapis peut-il vous faire économiser sur votre facture ?

Prenons un exemple assez simple, le nôtre ! Nous travaillons à domicile pour vous concocter vos articles favoris et sommes donc assis devant un bureau. Ce même bureau est installé dans une pièce de 32 m², et personne d’autre n’occupe cette pièce jusque dans la soirée. Concrètement, nous chauffons à 20 °C la journée et un peu plus en soirée. En installant un tapis chauffant sous notre bureau, nous pourrions en conséquence chauffer uniquement cet endroit à la température souhaitée et baisser le thermostat à 18 °C sur le reste de la maison… Rappelons qu’un degré de moins, c’est 7 % économisés sur la facture annuelle. Cela fonctionne aussi pour le salon, quand vous regardez votre film de Noël préféré avec plaid et chocolat chaud !

Est-ce vraiment économique ?

Dans la mesure où ce tapis est branché électriquement, on peut se demander si cela est réellement économique. Le tapis chauffant dispose d’une puissance de 400 W, ce qui correspond à un tarif annuel de 33,23 €, pour une utilisation d’une heure par jour. Prenons maintenant un radiateur de 2 000 W qui chaufferait sur le même laps de temps pendant que vous travaillez. Son coût annuel serait de 166,15 € (prix du kWh au 15/11/2023 : 0.2276 € pour une puissance souscrite de 6 kVA au tarif Base). Ces calculs, réalisés par Calculis.net, montrent que l’investissement peut rapidement être rentabilisé. Sans oublier les 7 % de moins par degré de chauffage en moins. Que pensez-vous de cette idée pour économiser sur vos factures ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.

ULPYO Tapis de Sol Chauffant Tapis de Sol Chauffants électriques, Tapis Chauffant électrique de Grande Taille en Cristal de Carbone pour Tapis Chauffants, réglable de 10 à 60 °C Le tapis de sol chauffant est fabriqué dans un matériau de haute qualité, le tapis chauffant confortable est le choix parfait, vous pouvez l'utiliser dans la chambre, le salon, cela n'affectera pas...

