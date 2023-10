Le tapis chauffant Toozey pour nos vieux animaux de compagnie est en réduction de 100 € sur cette marketplace

Les chiens ou chats peuvent-ils ressentir le froid ? À cette question, nous répondons souvent qu’ils ont une fourrure qui les protège. Certes, mais dans ce cas, pourquoi certains chiens aiment se blottir sous un plaid ou tremblent lorsqu’ils rentrent à la maison ? En réalité, les chiens sont comme nous, ils peuvent ressentir le froid et devoir se réchauffer, comme de se rafraîchir en été, soit dit en passant. Bien sûr, les températures actuelles ne sont pas encore très froides, voire chaudes pour un début de mois d’octobre. Il n’empêche que ce froid risque d’arriver très soudainement, et l’amplitude pourrait être importante. Pourquoi ne pas préparer l’hiver en lui offrant un petit tapis chauffant à glisser sous votre bureau, l’un de leurs endroits favoris pour piquer un roupillon. Découvrez le tapis chauffant Toozey en promotion (-13 %) jusqu’au 9 octobre inclus.

Le tapis chauffant pour chien, un objet design et pratique

Toozey propose le tapis chauffant électrique pour animaux, disponible en plusieurs tailles allant de S (45 × 40 cm) à XXL (120 × 70 cm), adapté aux besoins de tout type d’animal de compagnie. Ce coussin chauffant de dernière génération s’inspire d’une technologie japonaise. Il se destine à assurer le confort thermique des animaux frileux, âgés, très jeunes ou malades. Il dispose d’une minuterie réglable sur 4 niveaux (4 /8 /12 /24 H) et la possibilité d’ajuster la température sur 6 niveaux (de 30 °C à 55 °C). Le tapis chauffant intègre une structure de protection à 7 couches avec fil chauffant approuvé et homologué, renforcée par un fil de détection de température, garantissant une sécurité maximale en s’éteignant automatiquement si la température dépasse les 55 °C.

Sécurité maximale pour votre chien ou pour votre chat

Le tapis chauffant Toozey se distingue par plusieurs caractéristiques notables. Doté d’un double fil chauffant, il assure un chauffage rapide. De plus, il est conçu dans un matériau PVC imperméable IP68 avancé, qui offre une protection supplémentaire. Votre animal frileux aimera se lover sur la couverture en velours de cristal, douce et agréable. De plus, pour les plus agités des toutous, le cordon en acier est prévu pour résister aux chiens qui tenteraient de le réduire en miettes. Ainsi, les risques d’électrocution sont écartés, comme les courts-circuits éventuels.

Comment savoir si votre chien ressent le froid ?

Bien entendu, tout va dépendre de la race de votre ami à quatre pattes. Par exemple, tous les chiens de traineaux, comme les huskys ou les samoyèdes, ont des fourrures si épaisses qu'un tapis chauffant ne leur serait pas utile. En revanche, les chiens à poils courts, ou de petite taille, sont sensibles au froid, et seront ravis de profiter de la chaleur d'un tapis. Pour ces races particulièrement frileuses, il est même recommandé

leur mettre un manteau lors des sorties, selon Santé Vet. Non, le manteau pour chien n’est pas seulement un accessoire de mode canine, il a une réelle utilité surtout pour les petits chiens. Si votre chien ressent le froid, il va, comme nous, trembler et chercher à se réchauffer en se glissant sous une couverture ou en se couchant près du poêle à bois par exemple. Ne prenez pas à la légère le fait que votre chien puisse avoir froid, il pourrait en découler, comme pour ses maîtres, un rhume avec fièvre, éternuements et quinte de toux.

