Linky : pourquoi le compteur électrique clignote et comment cela peut vous aider à réduire vos factures ?

Lancé en 2015, le projet Linky prévoyait l’installation de 35 millions de compteurs nouvelle génération en 2023… À la fin de l’année 2022, près de 36,4 millions de compteurs Linky avaient été installés, selon le site Actu.fr. Un petit compteur vert qui a et est toujours controversé, mais qui est entré dans nos foyers pourtant. Linky, c’est un compteur intelligent et connecté qui peut vous permettre de surveiller votre consommation. Mais de son côté, Enedis peut aussi couper votre chauffe-eau chaque jour pendant deux heures, par exemple, pour réaliser des économies à l’échelle nationale. Sur ce compteur, une petite diode orange, clignote en continu et plus ou moins vite. Cependant, connaissez-vous son utilité ? Et le saviez-vous qu’elle pourrait vous aider à faire baisser votre facture. Décryptage.

Les voyants du compteur Linky à quoi servent-ils ?

Votre petit compteur vert dispose de deux petits voyants lumineux. Le premier est orange et se trouve au-dessus de l’écran de contrôle. Quant au second, il est de couleur verte et se situe près de la touche + de votre compteur. Normalement, vous ne voyez le voyant vert que très rarement, ce qui est logique puisque la diode s’allume uniquement lorsque vous devez, par exemple, réarmer le compteur après une coupure de courant. La diode orange, elle, clignote constamment et à une fréquence différente. Là encore, rien d’étonnant, car elle indique votre consommation en temps réel à raison d’un clignotement par Watt·heure consommé.

Surveiller cette diode, est-ce une bonne idée ?

La diode orange indique donc votre consommation d’électricité à l’instant T. Plus celle-ci clignote rapidement, plus vous consommez d’électricité. La surveiller pourrait en conséquence être un moyen de réduire votre consommation. En réalité, si vous vous apercevez qu’elle clignote rapidement, cela peut vous inciter, par exemple, à vérifier si toutes vos lumières sont éteintes. Ou encore si l’un de vos radiateurs n’est pas en train de chauffer trop fort une pièce vide. Au prix actuel du kilowattheure, chaque clignotement équivaut à 20 centimes d’euro. En effet, le tarif de base est de 0,2276 € par kWh ou de 0,2460 € en heures pleines et 0,1828 € en heures creuses. Vous pouvez faire le test de clignotement en branchant un sèche-cheveux, par exemple, vous verrez la petite diode orange s’affoler !

Quels sont les autres indications de la diode orange ?

Le compteur Linky, étant connecté à un concentrateur, permet la transmission à distance des données de consommation. En cas d’échec de la connexion entre le compteur et le concentrateur, le compteur Linky peut afficher un clignotement orange. Si une telle situation se présente, il est recommandé de contacter son fournisseur d’électricité afin de vérifier qu’aucun problème n’entrave la connexion au concentrateur. De plus, le compteur Linky, intelligent et communicant, peut être actualisé à distance. Pendant le processus de mise à jour, le compteur Linky peut présenter un clignotement orange. Il suffit d’attendre la fin de la mise à jour pour que le clignotement orange revienne à la normale.

Enfin, si votre Linky clignote vert, c’est qu’il y a un petit problème. Soit c’est parce qu’il a sauté, il faut donc le réarmer en appuyant sur le bouton central. Les raisons peuvent être une puissance insuffisante, dans ce cas, il faudra vous tourner vers votre fournisseur. Mais il clignote vert aussi lorsque vous consommez trop de courant simultanément, et dans ce cas, il vous indique « puissance dépassée ». Débranchez quelques appareils, ou reportez un lave-linge ou un lave-vaisselle, puis réarmez le compteur. Connaissiez-vous les significations de ces diodes sur votre compteur Linky ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .