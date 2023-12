Est-ce avantageux de prendre le tarif « heures creuses » pour le chauffe-eau ?

Le chauffe-eau est un poste de consommation d’énergie non négligeable, au même titre que le chauffage. Selon l’ADEME, les dépenses énergétiques liées à la production d’eau chaude peuvent atteindre 15 % de la facture globale, tandis que celles liées au chauffage peuvent représenter environ 60 %. Heureusement qu’il existe une astuce pratique pour réduire la consommation d’électricité d’un ballon d’eau chaude, d’un cumulus ou d’un chauffe-eau électrique : l’abonnement avec une option tarifaire Heures pleines / heures creuses auprès de son fournisseur d’électricité. Pour information, cette option vous permet de bénéficier de prix au kilowattheure réduit pendant les heures creuses et, par conséquent, d’économiser sur votre facture d’énergie. C’est une solution avantageuse pour les logements de plus de 80 m² et les familles nombreuses.

Option tarifaire heures creuses : horaires et prix

Les horaires des heures creuses diffèrent généralement en fonction du fournisseur. Chez EDF, par exemple, celui-ci peut durer pendant 8 h par jour et varier d’une commune à l’autre. Le prix du kilowattheure en heures creuses, quant à lui, diffère selon l’offre d’électricité souscrite : Tarif Bleu (0.1828 €), Vert Électrique Auto (0.1453 €), Vert Électrique (0.1891 €), etc. Vous pouvez réaliser de belles économies par rapport à l’option tarifaire Base, dont le prix du kilowattheure reste le même 24 h/24 et 7 j/7. Pour information, vous pouvez utiliser un comparateur de fournisseurs d’électricité pour trouver la meilleure offre tarifaire Heures creuses / Heures pleines. Il existe actuellement plus d’une trentaine de prestataires en France.

Comment faire fonctionner un chauffe-eau en heure creuse ?

Pour faire fonctionner votre chauffe-eau en heure creuse, vous devez tout d’abord installer un contacteur jour/nuit dans votre tableau électrique, en fin de rangée, ainsi qu’un disjoncteur de protection. Bien entendu, il faut couper le disjoncteur avant l’installation et porter des gants et des lunettes de protection. Ce module électrique va activer votre ballon d’eau chaude pendant les heures où le prix du kilowattheure est au plus bas. Une fois l’installation terminée, l’étape suivante consiste à souscrire un contrat d’électricité avec option heures pleines / heures creuses auprès de votre fournisseur d’électricité. Pour finir, réglez le contacteur HP / HC en mode AUTO, afin de programmer automatiquement le lancement de l’appareil pendant les heures creuses. À noter que ce module électrique met à votre disposition trois modes de fonctionnement : la position « automatique », la position « marche forcée » et la position « arrêt ».

Comment s’assurer que le chauffe-eau fonctionne correctement pendant les heures creuses ?

Pour vous assurer que votre ballon d’eau chaude fonctionne correctement durant les heures creuses et réduire votre facture d’énergie, quelques vérifications s’imposent. Vérifiez que le contacteur HP / HC est bien positionné en mode automatique. S’il est en mode I (marche forcée), votre appareil sera alimenté en électricité en continu, de jour comme de nuit. En d’autres termes, il ne va pas fonctionner uniquement lors des heures creuses ni s’arrêter automatiquement pendant les heures pleines, durant lequel le prix du kilowattheure est plus élevé. Par ailleurs, n’oubliez pas également de vérifier que vous avez bien souscrit à un contrat heures creuses / heures pleines et que les tarifs des deux créneaux horaires y sont bien mentionnés. Que pensez-vous de cette astuce ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .