Chauffe-eau : 6 conseils de professionnels pour réduire sa consommation et faire des économies d’énergie

Le saviez-vous que le chauffe-eau est un équipement très énergivore ? Selon l’ADEME, la production d’eau chaude sanitaire représente environ 35 % des besoins d’eau des foyers et plus de 12 % de la consommation d’énergie dans un foyer (approximativement 800 kWh par personne et par an). Comme le chauffage, l’utilisation d’un chauffe-eau pèse lourd sur la facture d’électricité. Heureusement qu’il existe des astuces simples et efficaces qui permettent de réduire la consommation de cet appareil : le régler à la bonne température, le programmer en mode « Auto », l’isoler et le détartrer régulièrement…

Programmer le chauffe-eau en mode Auto

Si vous avez opté pour un abonnement dit « heures creuses », vous pouvez réaliser des économies en programmant votre chauffe-eau en mode Auto. Grâce à cette fonction, votre équipement chauffera uniquement l’eau pendant les heures creuses, durant lesquelles le prix du kilowattheure est le plus bas. Vous aurez peut-être un peu moins d’eau chaude le soir, mais cela en vaut le coup ! Un contacteur jour/nuit coûte de 15 à 30 €, il sera vite rentabilisé.

Régler le chauffe-eau à la bonne température

Si vous voulez réduire votre facture d’électricité, assurez-vous de toujours régler votre chauffe-eau à la bonne température, à savoir de 50 °C à 55 °C. Au-delà de cette fourchette, les risques de brûlures sont élevés et en dessous, ce sont le tartre et les bactéries nocives comme les légionelles qui risquent de proliférer. Ces bactéries se développent et prolifèrent dans des eaux chaudes dont la température est comprise entre 20 °C et 40 °C. Régler votre chauffe-eau dans la bonne plage de température vous permet simultanément de réduire votre consommation énergétique et d’économiser en eau chaude. Si le réglage est optimisé, vous n’aurez pas besoin d’ajouter plus d’eau froide pour avoir la température idéale. Ce qui vous permet de réduire votre consommation.

Éteindre le chauffe-eau en cas d’absence prolongée

Il ne faut pas hésiter à éteindre votre chauffe-eau en cas d’absence prolongée. Si vous êtes absent pendant plus de trois jours, cela ne sert à rien de le laisser actif. À votre retour, au redémarrage de l’appareil, veillez toutefois à régler sa température à 60 °C durant au moins une heure, afin d’éliminer les éventuelles bactéries qui se sont développées durant votre absence.

Utiliser un chauffe-eau plus économique et performant

Si votre chauffe-eau est vieux et usé, la première chose à faire est de le remplacer par un modèle plus économique et performant. Pour économiser, il n’y a rien de mieux que les modèles basse consommation comme les chauffe-eaux thermodynamiques ou les chauffe-eaux solaires individuels. Le chauffe-eau thermodynamique vous permet de réaliser jusqu’à 60 % d’économie sur votre facture d’énergie, car il consomme moins d’électricité. Le modèle solaire individuel, quant à lui, utilise l’énergie gratuite du soleil pour produire de l’eau chaude. Bien que ces modèles basse consommation nécessitent plus d’investissements que les chauffe-eaux électriques, ils vous permettent d’économiser durablement.

Isoler le chauffe-eau et le détartrer régulièrement

Pour réduire votre facture d’électricité, isoler et entretenir régulièrement votre chauffe-eau sont de bons réflexes à adopter. Si vous ne pouvez pas encore investir dans un nouvel équipement basse consommation, mieux vaut renforcer l’isolation de votre chauffe-eau actuel. Pour ce faire, il vous suffit d’ajouter une fine couche d’isolant autour de l’appareil et de bien calorifuger les canalisations d’eau chaude. Cela peut vous aider à limiter les déperditions de chaleur, souvent à l’origine de surconsommation. Une couverture ou une housse isolante coûte à peine quelques euros sur Leroy Merlin, Cdiscount ou encore Amazon.

Un entretien et détartrage régulier

Concernant le détartrage, c’est un entretien nécessaire pour éviter d’altérer les performances de votre chauffe-eau. En effet, une résistance entartrée devient moins performante et doit consommer plus pour chauffer l’eau. Pour prolonger la durée de vie de votre appareil, un détartrage tous les 2 ou 3 ans est nécessaire.

