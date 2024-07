Économie d’énergie : faut-il nécessairement débrancher tous ses chauffages pendant les vacances ?

Lorsque l’on part en vacances, nous avons un réflexe logique qui est de couper le compteur électrique et l’eau pour les plus radicaux. Certains débranchent la totalité des appareils, et laissent au moins le congélateur branché. Si vous coupez l’électricité, vous coupez alors aussi le chauffage dans votre maison. Certes, en été, le chauffage ne fonctionne pas, et heureusement, néanmoins, il est fortement conseillé de ne pas tout débrancher même lors d’une longue absence. Bon, qu’en est-il de votre pompe à chaleur, de votre chaudière, de vos radiateurs ou de votre chauffe-eau ? Devez-vous les débrancher lorsque vous vous absentez pour les vacances ? Je fais, avec vous, le tour de cette question importante.

La pompe à chaleur doit-elle être débranchée ?

La réponse est non ! Si vous coupez votre pompe à chaleur, vous prenez plusieurs risques pour votre retour. Tout d’abord, lorsque vous la remettrez en marche, elle consommera plus d’énergie pour redémarrer. De plus, cet appareil est conçu pour fonctionner en continu, cela pourrait entraîner des dysfonctionnements, notamment au niveau du fluide frigorigène qui doit toujours être en mouvement. Les pompes à chaleur, comme la plupart des appareils de chauffage, disposent de thermostats, qui font qu’elles se déclenchent seulement à un seuil de température. Vous pouvez, en revanche, abaisser la température de déclenchement à 12° C, il est peu probable que celle-ci soit atteinte en été.

Quid de la chaudière ?

Là encore, les chaudières sont conçues pour fonctionner toute l’année, et disposent généralement d’un mode « éco » et d’un thermostat central. En éteignant votre chaudière sur une longue période, vous risquez d’entraîner des problèmes de réglage ou de programmation. Les chaudières se dotent d’une fonction dégommage de pompe, qui évite l’encrassement de cette dernière. En l’éteignant, votre pompe n’est plus protégée. Si vous disposez d’un mode été, activez-le, il est fait pour cela. De mon côté, je dispose d’une chaudière à gaz, le thermostat est mis en « hors gel », soit à 15 °C, et l’eau chaude est coupée, car en instantanée ou passée en mode éco si l’absence est seulement de quelques jours.

Faut-il couper le chauffe-eau électrique ?

Pour le chauffe-eau, tout va dépendre de la durée de votre absence et du type de chauffe-eau. Je reviendrai en fin d’article sur les modèles équipés de dispositif ACI (AntiCorrosion Intégrale). Si votre absence est supérieure à quatre jours, il est préférable d’éteindre votre chauffe-eau. Cela vous permettra d’économiser de l’énergie, et de prévenir d’éventuelles fuites de gaz, ou courts-circuits. Dans certains cas, et avec les chauffe-eaux modernes (solaires ou thermodynamiques), il existe un mode été, ou un mode vacances. Ne vous privez pas de les utiliser ! Généralement connectés à une application, vous pourrez déclencher le chauffe-eau, à distance, la veille de votre retour, pour une douche bien chaude après les heures coincés dans les embouteillages.

Attention aux chauffe-eaux « ACI »

Attention, si vous disposez d'un chauffe-eau équipé d'un dispositif ACI (anticorrosion intégrale), il n'est pas recommandé de couper l'alimentation électrique. En effet, ce système utilise l'électricité pour protéger le ballon de la corrosion. Une interruption de l'alimentation pourrait compromettre cette protection et réduire la durée de vie de votre appareil. Dans ce cas, il est préférable de laisser l'appareil en marche, même en cas d'absence prolongée.