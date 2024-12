Quels sont les avantages (et les inconvénients) du radiateur bain d’huile ?

Dans la chambre d’amis, à l’étage, qui était avant son départ, la chambre de ma fille, j’ai installé un radiateur électrique puissant, programmé à 19 °C. Le débrancher serait une mauvaise idée, la pièce doit rester chauffée, néanmoins avec ses 2000 watts, je me dis qu’il tire sur le compteur au moins six heures par jour. En cherchant une solution pour un chauffage d’appoint, qui serait utilisé en cas de présence d’amis, je me suis arrêtée sur le radiateur bain d’huile qui semble répondre à mes critères. Ainsi, je pourrais laisser mon radiateur sur le mode hors gel, à 15 °C, et profiter du radiateur bain d’huile pour de petites chauffes ponctuelles. Mais, comme tout appareil, il présente des avantages et des inconvénients. Voici un tour d’horizon pour vous aider à faire le bon choix !

Les avantages d’un radiateur bain d’huile

Pour fonctionner, le radiateur bain d’huile utilise assez logiquement de l’huile spéciale, mais contrairement à ce que je pensais, il ne se remplit pas ! En effet, les radiateurs bain d’huile sont vendus avec une certaine quantité qui est calculée suivant sa puissance et son enveloppe extérieure. Ils fonctionnent en circuit fermé. L’huile thermique est ce que l’on appelle le « fluide caloporteur », qui va chauffer et diffuser une chaleur homogène dans la pièce. Le second avantage pour le radiateur bain d’huile est de disposer une inertie thermique élevée. En effet, même éteint, le fluide chauffé continue de diffuser de la chaleur, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie. Parfaits pour une chambre, les radiateurs bain d’huile fonctionne de manière très silencieuse, car ils n’intègrent aucun ventilateur ni mécanisme bruyant. Enfin, parmi les avantages, je peux encore citer la facilité de le déplacer de pièce en pièce grâce aux roulettes, et leur dispositif de sécurité, anti-surchauffe et protection contre les basculements.

Les inconvénients du radiateur bain d’huile

Comme tous les appareils de chauffage, le radiateur bain d’huile présente aussi quelques inconvénients. Le premier d’entre eux étant une montée en température plus lente qu’un radiateur électrique. Eh oui, il faut d’abord que l’huile chauffe avant de chauffer la pièce. Pour l’utiliser, il faut donc le brancher sur une prise programmable, par exemple, et le déclencher une heure avant l’occupation de la pièce. De plus, ce type de radiateur ne devrait pas être utilisé pour se chauffer au quotidien, mais comme chauffage d’appoint. En effet, une fois branché, il peut s’avérer très énergivore, il est par conséquent à utiliser avec parcimonie et pour un chauffage d’appoint. Un dernier inconvénient ? Le poids ! En effet, remplis d’huile, ce type de radiateur est souvent lourd, difficile à porter. Une fois en place, il est judicieux de le laisser pour éviter un « tour de rein » !

Alors, radiateur à bain d’huile ou non ?

Le radiateur bain d’huile est une excellente option pour une chauffe d’appoint régulière, notamment dans les pièces dans lesquelles le silence est requis (chambre, bureau). Il est fiable, durable, et procure une chaleur douce et confortable. Je pense qu’il va bientôt venir prendre le relais de mon radiateur électrique dans cette chambre qui n’est utilisée que quelques jours par an. Et, vous, avez-vous déjà utilisé un radiateur bain d’huile ? En êtes-vous satisfait ou cherchez-vous une alternative plus adaptée à vos besoins ? De plus, je vous remercie de me signaler toute erreur dans le texte, en cliquant ici pour publier un commentaire .

