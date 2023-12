Quel est le meilleur chauffage d’appoint électrique, le plus rentable et le plus économique ?

En hiver, le chauffage tourne à plein régime et malheureusement les factures d’énergie explosent pendant environ trois mois dans l’année. En effet, les mois de décembre, janvier et février sont les « bêtes noires » de votre consommation de chauffage. Les chauffages d’appoint ont assez mauvaise réputation, pourtant, utilisés à bon escient, ils peuvent vous permettre d’alléger votre facture de chauffage. C’est par exemple le cas des chauffages d’appoint électriques qui, même s’ils consomment, permettent de chauffer à certains endroits précis, évitant ainsi de chauffer des pièces vides. Tour d’horizon des chauffages d’appoint électrique pour vous aider à choisir le vôtre.

Pourquoi investir dans un chauffage d’appoint électrique ?

Nous avons pour habitude de penser que les radiateurs électriques d’appoint sont très énergivores. Pour certains, c’est une réalité et ils ne vous feront rien gagner, bien au contraire. Cependant, les radiateurs grille-pain de nos grands-parents ont disparu de la circulation pour être remplacés par des appareils plus « technologiques » et, donc, moins énergivores. Lorsque l’on chauffe une maison entière avec un thermostat, nous consommons du chauffage et ainsi de l’électricité, alors que ce n’est pas nécessaire. Le chauffage d’appoint va permettre de chauffer une pièce lorsque nous l’utilisons, la salle de bains, par exemple, une chambre d’amis ou encore le salon pour regarder un film. Si vous diminuez la température de chauffe dans les pièces vides, vous diminuez, de fait, votre consommation électrique. Un chauffage d’appoint électrique, s’il est doté d’un thermostat électronique, peut réellement vous faire économiser de l’argent. De plus, parmi les chauffages d’appoint (fuel, pétrole, gaz), il est celui qui est le plus simple à utiliser et le plus sûr.

Quels sont les différents types de chauffages d’appoint électriques ?

Le radiateur à bain d’huile

Le radiateur à bain d’huile fonctionne sur le principe de l’inertie fluide. Ainsi, l’huile fait office de fluide caloporteur et circule à l’intérieur du radiateur qui se réchauffe par convection. Ce type de radiateur permet donc d’emmagasiner de la chaleur qu’il peut ensuite restituer pendant plusieurs heures. C’est un choix idéal pour les chambres à coucher ou les espaces de vie tels que le salon. Retrouvez les radiateurs à bain d’huile disponibles sur Amazon, Castorama ou Brico Dépôt.

La cheminée électrique

Présenté sous forme de cheminée, votre chauffage d’appoint électrique crée instantanément une atmosphère chaleureuse dans la pièce. Son installation ne nécessite aucun conduit d’évacuation, permettant ainsi de profiter du scintillement des flammes sans contraintes. Que ce soit fixé au mur ou mobile, la cheminée électrique propose la flexibilité d’embellir différentes pièces de votre intérieur. Celle-ci étant généralement équipée d’une télécommande, vous pouvez garder le contrôle même depuis votre lit douillet. De nombreux modèles de cheminées électriques sont disponibles sur Amazon, Castorama ou encore Cdiscount.

Le radiateur électrique ou convecteur mobile

Le radiateur électrique n’a pas une très bonne réputation, car il est souvent très énergivore. Si vous optez pour ce type de chauffage d’appoint, il faudra l’utiliser sur un laps de temps très court et surtout : ne jamais oublier de l’éteindre en partant ! Cependant, il peut être efficace pour une mise en chauffe très rapide d’une pièce, après une absence prolongée, ou pour l’utilisation ponctuelle d’un atelier, par exemple. Découvrez tous les modèles de convecteurs électriques vendus sur Amazon, Leroy Merlin ou Carrefour.

Le radiateur soufflant

Le radiateur soufflant incarne parfaitement la mobilité avec sa conception légère, compacte et maniable. C’est votre compagnon de chaleur portable, vous suivant partout où vous avez besoin de chaleur, et peut même être posé sur un meuble. Le radiateur soufflant est l’allié indispensable de votre salle de bains, pour vous éviter de vous glisser nu sous la douche, dans une pièce glacée ! Attention, lui aussi est énergivore et devra être utilisé ponctuellement, sur un temps court et en n’oubliant pas de l’éteindre, sinon ce sera la catastrophe assurée au niveau de votre facture ! Retrouvez les radiateurs soufflants disponibles sur Amazon, Leroy Merlin ou Castorama.

Quel est le chauffage d’appoint électrique le plus rentable ?

Le rendement d’un chauffage électrique varie en fonction de son mode d’utilisation. En termes d’efficacité chaleur/puissance, et donc d’économies d’énergie, le radiateur à bain d’huile se distingue comme le choix optimal. Son inertie constitue une garantie réelle d’économies, idéale pour chauffer des pièces telles qu’un salon ou une chambre. Cependant, si vous devez chauffer une pièce que vous occuperez uniquement pendant une heure, le radiateur à bain d’huile n’aura pas le temps de réchauffer l’air, mais aura néanmoins généré des coûts équivalents à la convection durant cette période.

Dans de telles conditions, un convecteur mobile affiche un rendement bien supérieur. Pour la salle de bains, caractérisée par des besoins spécifiques en chauffage, le chauffage soufflant se présente comme une solution particulièrement efficace et plus économique. Que pensez-vous de ces astuces ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez