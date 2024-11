Les inconvénients des granulés de bois (pellets) qu’on se garde bien de vous mentionner

Les pellets de bois et leurs poêles connaissent depuis quelques années un succès fulgurant ! En France, 1,8 million de foyers ont déjà choisi le pellet pour se chauffer l’hiver, selon Propellet. Les pellets de bois, que l’on appelle aussi granulés, sont vantés par les vendeurs comme étant très écologiques, très économiques et disposant d’un pouvoir calorifique incomparable au bois. Si les arguments sont réels, le pellet, comme tout combustible ne possède pas que des avantages. En effet, même si l’on ne vous le mentionne pas forcément, les granulés de bois présentent également quelques inconvénients qu’il est intéressant de connaître avant de franchir le cap du poêle à pellets. Lesquels ? Je vais tout vous expliquer immédiatement.

Inconvénient n° 1 : les émissions de poussière et de CO2

Les granulés sont fabriqués à partir de résidus de bois comme des copeaux ou de la sciure. Ils sont ensuite mélangés à un liant puis pressés afin qu’ils aient leur forme de petit cylindre. Lorsqu’ils brûlent, ils émettent des particules fines et du dioxyde de carbone. Certes, ils sont moins polluants que le bois, néanmoins, ils ne sont pas exempts de toute pollution.

Inconvénient n° 2 : les difficultés de stockage

Ce second inconvénient fait du pellet de bois, un combustible quasiment réservé aux propriétaires de maison avec jardin, je m’explique. Les pellets de bois s’achètent en vrac, ou en sac, sur palette. Vous devez donc avoir l’espace disponible pour installer un silo à vrac ou entreposer vos sacs dans le salon. Et, une palette de 66 sacs de pellets, cela prend un peu de place. Certes, vous pouvez acheter vos pellets au sac, de manière hebdomadaire, par exemple, mais le coût sera nettement plus élevé.

Inconvénient n° 3 : la manipulation des pellets

Le bois de chauffage est souvent perçu comme encombrant et lourd à déplacer, et je ne suis pas tout à fait d’accord avec cela. Le sac de pellets, lui, en revanche, pèsera toujours 15 kilos lorsqu’il est plein. Sur un poêle à bois, il est possible de prendre les buches deux-par-deux, ou trois-par-trois, pour quelques kilos à porter dans un panier à buche. Pour le sac de pellets, vous n’avez d’autre choix que de le conserver à l’intérieur, une fois ouvert. Ce seront donc forcément 15 kilos à déplacer à chaque fois.

Inconvénient n° 4 : les risques de surchauffe ou d’incendie

Le bois de chauffage est, bien entendu, sujet aux mêmes inconvénients que le pellet, mais ce dernier, face à un incendie, s’avèrera plus dangereux. Si un incendie venait à se déclarer autour de votre stock de pellets, ces derniers auraient tendance à s’enflammer plus vite qu’un tas de buches. Ils devront toujours être conservés loin de toutes sources de chaleur ou électrique, car ils ont malheureusement le défaut de l’auto-inflammation. Une température caniculaire sur des pellets exposés en plein soleil, pourrait entraîner des conséquences dramatiques.

Inconvénient n° 5 : l’exposition aux fluctuations des prix

Ceux qui ont connu la crise du pellet, à l’hiver 2022-2023, ont regretté leur choix d’un combustible écologique et économique. Cet hiver-là, le sac de pellets a vu son prix passer de 4 € à plus de 10 €, voire 12 € dans certaines régions. Une crise du pellet due à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et à la peur des gens, de manquer de chauffage, la Russie étant, à l’époque, notre principal fournisseur de gaz. Cette année, les prix sont redevenus acceptables, avec un sac autour de 5 €, mais ces fluctuations peuvent arriver sans crier gare !

Des inconvénients, mais également des avantages

Les pellets de bois présentent plusieurs avantages qui en font un choix populaire pour le chauffage domestique. D'abord, ils sont respectueux de l'environnement, car fabriqués à partir de déchets de bois compressés, souvent issus de sciures ou copeaux recyclés, ce qui limite les émissions de CO₂. Leur combustion efficace génère une chaleur constante et permet une meilleure maîtrise de la température. De plus, leur prix est généralement plus stable que celui des combustibles fossiles, même si, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes jamais à l'abri d'une « crise financière ». Et vous ? Utilisez-vous déjà les pellets de bois ? Et, quels inconvénients souhaiteriez-vous ajouter à ma petite liste ?