Nous sommes en hiver, et pourtant, il y a quelques jours à peine, un incendie a ravagé un flanc de montagne près de Sers, dans les Hautes-Pyrénées. En France métropolitaine, 90 % des départs de feux de forêt et de végétation sont d’origine humaine, l’unique cause naturelle étant la foudre selon le ministère de l’Intérieur. Et, quelle que soit leur cause, les incendies ravages chaque année des milliers d’hectares de forêts. Les innovations en matière d’extinction d’incendies sont assez rares, laissant les sapeurs-pompiers dans une lutte sans merci contre les flammes. En 2023, nous vous avions présenté l’invention Block’Fire, de Jacques Pitoux. Une invention que nous jugions comme révolutionnaire ! Sommes-nous devins ? Certainement pas ! Il n’empêche que le Block’Fire vient d’être élue invention de l’année par les consommateurs ! Et, c’est une excellente nouvelle ! Découverte ou redécouverte.

Retour sur l’origine de cette invention

Jacques Pitoux est originaire du Gers, et il a, toute sa vie, inventé des objets et déposé de nombreux brevets. Son terrain de jeu préféré : la prévention et la lutte contre les incendies. Il est, en effet, à l’origine d’une protection anti GHB (la drogue du violeur) ou encore d’un drone bombardier d’eau. Au début de l’année 2023, une nouvelle invention sort de son esprit créatif, et elle sera le début d’une aventure un peu plus extraordinaire. Le Block’Fire, un dispositif anti-incendie, que l’on pourrait presque qualifier d’autonome, le fait basculer dans l’aventure entrepreneuriale.

Block’Fire qu’est-ce que c’est ?

La boule Block’Fire est réellement une innovation majeure qui va permettre aux pompiers, et par ailleurs aux citoyens sans aucune formation d’aider à la lutte contre les incendies. Doté d’une technologie révolutionnaire appelée Choc & Start, ce système ingénieux repose sur un mécanisme d’activation à l’impact, permettant aux boules extinctrices de se déployer instantanément lorsqu’elles entrent en contact avec un obstacle. Lorsque la boule atteint le sol, elle éclate, libérant un agent anti-feu composé d’une poudre sèche chimique de phosphate de monoammonium (MAP). Jacques Pitoux, dans une interview accordée au site Maison du Conseil, explique que la boule Block’Fire va au-delà de la simple fonction d’extincteur portable. En effet, elle est conçue pour lutter contre les incendies de classe A, B et C, couvrant ainsi 98 % des départs d’incendie. Cette polyvalence en fait un outil essentiel pour la sécurité incendie, adapté à divers scénarios.

Pourquoi cette boule extinctrice est-elle révolutionnaire ?

Comme nous venons de vous l’expliquer à demi-mots, la boule Block’Fire ne se destine pas uniquement aux professionnels. Bien au contraire, c’est un produit « grand public », qui coûte seulement 69 € et disponible sur de nombreux sites d’e-commerce, y compris sur Amazon. Cela veut donc dire que dès maintenant chacun peut s’équiper de cet extincteur original, pour lutter contre les incendies, qu’ils soient de forêts, ou même domestiques. Il est tellement simple à utiliser qu’un enfant ou une personne âgée peuvent aisément le manipuler !

De plus, il peut aussi être placé dans des endroits stratégiques, l’été puisque la boule s’active au moindre contact avec les flammes. On vous avait prévenu, elle est RÉ-VO-LU-TION-NAIRE ! Chapeau M. Pitoux, vous rendez un grand service aux citoyens, et à la Nature ! Que pensez-vous de cette invention ? N’est-elle pas révolutionnaire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .