En France, 272 feux de forêts ont ravagé une surface d’environ 62 000 ha en 2022. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2021 (214 incendies) et 2020 (133 incendies). Aujourd’hui, le réchauffement climatique pourrait augmenter davantage les risques d’incendies de forêts. En effet, lorsque la température s’élève en été, même une petite étincelle peut faire brûler la végétation. Il est essentiel de contenir et de maîtriser le plus tôt possible les départs d’incendie afin de minimiser les dégâts. L’entreprise Block’Fire, basée à Biscarosse, dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine, propose notamment d’utiliser un concept de drone embarquant une boule extinctrice à déclenchement automatique. La présentation officielle de cette nouvelle méthode anti-incendie s’effectuera à la rentrée, au centre de formation de sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, à Velaux. Explications.

Comment est conçu ce système de drone anti-incendie ?

Actuellement, Jacques Pitoux, l’inventeur de la boule extinctrice, et Jean-François Kwasek, le directeur général de l’entreprise, sont en train de finaliser leur nouveau concept de lutte contre les feux de forêts. Le drone intègre un système de télémétrie avec radar, permettant de mieux contrôler cet appareil en fonction de la situation sur terrain. Il embarquera une boule extinctrice de quatre kilos doté du système de déclenchement automatique « Choc and Start ».

Il est à noter que ce modèle est un peu différent de la première version à usage domestique, qui est déjà disponible sur le marché. Il sera équipé d’un dispositif servant à le faire exploser à la bonne altitude. Selon cet inventeur, le drone libère la boule entre 50 et 100 m d’altitude. Celle-ci devrait s’éclater à 2 m de hauteur, à proximité de la cime de la forêt. En effet, l’idéal est que cet extincteur explose à l’endroit le plus proche du feu pour obtenir un excellent résultat.

Ce projet est-il sérieux et fiable ?

L’entreprise Block’Fire travaille depuis plusieurs années sur des drones dédiés à la Sécurité civile, en particulier aux pompiers. Depuis deux ans, l’équipe étudie la méthode idéale pour maîtriser les départs de feu en zones inaccessibles. En intervenant efficacement dès la naissance du feu, l’incendie ne risque pas de se propager et de tout détruire sur son passage. Le recours à un drone permet d’atteindre des endroits accessibles seulement par voie aérienne, explique cet entrepreneur.

Cependant, il est à noter que ce nouveau concept n’est pas adapté à des interventions dans les grands incendies de forêts. Jacques Pitoux a déposé plus de 50 brevets pour son invention de boule extinctrice à déclenchement automatique. Il a reçu neuf médailles d’or au concours Lépine. Cet inventeur est ainsi très convaincu d’avoir développé la solution la plus performante pour lutter contre les départs d’incendie.

Quels sont les prochains objectifs de la société ?

Cette technologie de drone embarquant une boule extinctrice a déjà été testée depuis deux ans. En septembre, elle sera officiellement remise aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Après cette grande étape, l’entreprise envisage de mettre au point une version améliorée de ce système. Elle pourrait utiliser un autre type de drone capable d’embarquer une boule de 80 kg ou un lot de quelques boules. Celui-ci pourrait être employé en cas d’incendies de plus grande ampleur. L’inventeur a aussi l’idée d’exploiter un nouveau produit (autre que le phosphate de monoammonium) pour fabriquer un nouveau type de boule extinctrice. Plus d’informations : Blockfire.fr

